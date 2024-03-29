Software-update: Audacity 3.5.0 bèta 3

Audacity logo (75 pix) Versie 3.5.0 van Audacity is in ontwikkeling en de derde bètarelease is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Audacity 3.5.0 bèta 3:
  • Audio previews for the projects are generated only on demand
  • Bug fixes

Audacity 2.2.0 light theme screenshot (810 pix)

Versienummer 3.5.0 bèta 3
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Audacity
Download https://www.audacityteam.org/download/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 29-03-2024 12:33 19

29-03-2024 • 12:33

19

Bron: Audacity

Update-historie

12-06 Audacity 3.7.8 10
12-12 Audacity 3.7.7 0
05-12 Audacity 3.7.6 6
08-'25 Audacity 3.7.5 1
06-'25 Audacity 3.7.4 6
03-'25 Audacity 3.7.3 0
03-'25 Audacity 3.7.2 1
12-'24 Audacity 3.7.1 1
10-'24 Audacity 3.7.0 0
09-'24 Audacity 3.6.4 5
Meer historie

Lees meer

Audacity

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (19)

-Moderatie-faq
19
19
1
0
0
15
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
eettjjuuhh 29 maart 2024 14:15
Handig programma maar die UI ziet er nu wel heel erg 1995 uit.
manuarmata @eettjjuuhh29 maart 2024 18:43
Je kan altijd eens een poging wagen om een thema te schijven. de software ondersteunt thema's. De community zal je dankbaar zijn want het is inderdaad wel een visueel gedrocht.
Mizitras
@eettjjuuhh29 maart 2024 14:35
Bekijk dan zeker eens Oceanaudio of google op "Microsoft audacity alternative", die MS heeft namelijk een - zonder dat ik daar een mening over uit - kopie van gemaakt die best goed werkt.
Maverick2001 @eettjjuuhh29 maart 2024 15:16
Toevallig afgelopen week weer eens geprobeerd. Ik hou van minimalistisch maar deze UI is idd wel heel erg 1995 (zelfs toen was dit niet mooi). Natuurlijk gaat het om de functionaliteit maar ik heb na 2 minuten toch voor een ander programma gekozen.
djwice @Maverick200129 maart 2024 16:35
Welk programma?
Heeft die ook stem-seperatie en mixen in Fourier domein enzo?
dimmak @eettjjuuhh29 maart 2024 15:18
Misschien is de fork Tenacity iets voor je.
NEO256 29 maart 2024 15:50
Ben zelf nog steeds enorm over te spreken.
"Ik hoef al die fancy shit UI dingen niet", moet gewoon werken.

Voor die paar keer dat ik iets met audio moet doen, ding openen, knippen, plakken, spoortjes maken, effectje erop / erbij, volumen aanpassen, fade-in, fade-out, opslaan, testen, exporteren als MP3 en weer maanden niet naar kijken.

Zo snel als ik kan klikken, zo snel is het uitgevoerd op een bak met 8 reken kernen en 32 GB aan DDR4 RAM en net zo goed als 10 jaar geleden toe ik het begon te gebruiken op Windows 7 met 4 reken kernen en 8GB aan DDR3 RAM.

"Het werkt altijd" wat wil je nog meer?

Edit -> extra
Het gaat zo ver dat ik het niet eens "installeer", maar gewoon in een portable apps map heb staan die ik backup. En pleur die gewoon op een nieuwe verse Windows installatie en heb al die handige tooltjes die werken zonder registry gezeik, zonder background processen, geen losse launcher, geen updater, helemaal niets. Gewoon onder de 100Mb in 1 mapje! Noem een programma'tje tegenwoordig dat nog zo lekker klein is?

Opgestart in luttele seconden en GAAN met die banaan.

[Reactie gewijzigd door NEO256 op 22 juli 2024 15:34]

djwice @NEO25629 maart 2024 16:38
Welke apps heb je allemaal in je portable apps map staan?
NEO256 @djwice29 maart 2024 22:22
AIMP
Audacity
Autoruns
AviDemux
Bulk Rename Utility
butt-0.1.15
CinebenchR20
CrystalDiskInfo_7_0_5ShizukuUltimate
CrystalDiskInfo_8.17.14_Rev_2
CrystalDiskMark5_2_1
Disk2vhd
Etcher-1.1.0-win32-x64-portable.exe
Exact Audio Copy
FileZilla Server
FileZilla FTP Client
FirefoxPortable
FreeFileSyncPortable
FurMark
GameSave Manager
HWiNFOPortable
JoyToKey
Locate32_x64-3.1.11.7100
LosslessCut-win32-x64
NN-Downloader
Odin Disk Imager
PingInfo View
PortableApps.com
Process Explorer
Putty
Rufus
SmartGit
SpaceMonger.exe
SuperPi
SyncPlay
USB Deview x64
VMware Player
Win32DiskImager
WinScp
xampp
djwice @NEO25630 maart 2024 01:47
Thanks!
NEO256 @djwice30 maart 2024 16:56
Graag gedaan :-)
NEO256 @djwice29 maart 2024 22:25
/PortaableApps/
AntRenamerPortable
CPU-ZPortable
CrystalDiskInfoPortable
CrystalDiskMarkPortable
DrawioPortable
DuplicateFilesFinderPortable
Explorer++Portable
GPU-ZPortable
HWiNFOPortable
InkscapePortable
PCI-ZPortable
PencilProjectPortable
PortableApps.com
Scorched3DPortable
SuperTuxKartPortable
SuperTuxPortable
WiseDataRecoveryPortable
WiseDuplicateFinderPortable
WiseProgramUninstallerPortable

En dan deze apps beheerd door portable apps.
Komt met een updater en een installer interface.

Is waar ik veel van deze apps heen wil bewegen puur uit convenience.
kuurtjes 29 maart 2024 18:59
Audacity heeft nu ernstige privacy concerns. Tenacity is een fork van voor de privacy changes.
Qalo
29 maart 2024 22:35
Zo zonde dat men het programma afschiet op het uiterlijk. Het mag van mij hoor, maar als je over het uiterlijk heen stapt kom je pas goed achter de kracht van Audacity als je het gebruikt. Ik ben zelf gewend aan professionele tools (heb ooit in de muziekindustrie gezeten), maar omdat ik van Windows af stapte en ik dus meteen alle programma's waarmee ik geluid bewerkte achter me moest laten kwam ik automatisch uit bij Audacity en Ardour (want ook draaiend onder Linux).

Inderdaad: ik moest mezelf weer alles opnieuw aanleren, want Pro Tools is toch iets anders dan Audacity. Ardour lijkt er veel meer op, maar ook daar was de workflow best anders. Maar goed, eenmaal door die zure appel heen heb ik Audacity omarmd, en ik doe er ALLES mee: opnemen, bewerken, editten, mixen, masteren... the whole shabang.

Misschien leuk om weer eens een voorbeeld te sturen van hoe mooi en netjes je audio vanaf vinyl kunt masteren en daar een hoogwaardige audiofile van kunt maken. Ik heb hier een fragment dat is opgenomen vanaf een 12" vinylplaat, op een budget draaitafel (Audio Technica AT-LP120) met een budgetnaaldje (Audio Technica ATN3600L). Uiteraard was daarvoor wel de plaat netjes schoongemaakt voordat de opname begon. Daarna met de opties "repareren" en "declicker" (niet standaard meegeleverd met Audacity, maar op internet makkelijk te vinden en toe te voegen aan Audacity) gebruikt om het geluid te ontdoen van tikken en pops. Daarna met de ruisonderdrukking de rest van de bijgeluiden eruit gehaald, en dit is het uiteindelijke resultaar: https://gofile.io/d/Zkq9Gz

Zo zie je maar: met gratis software kun je geweldige resultaten boeken. Ook als de software er "lelijk" en "outdated" uitziet. Je moet er alleen een beetje tijd in steken hoe dat te doen. Als je het onder de knie hebt ben je onverslaanbaar (bij wijze van spreken dan).
juanita @Qalo30 maart 2024 01:36
Die repareer optie in Audacity werkt echt geweldig inderdaad. Essentieel gereedschap om vinyl opnames gaaf te maken kan ook ik bevestigen.
Ikzellef 30 maart 2024 00:19
Iets afkraken omdat het geen fancy uiterlijk heeft, terwijl het wel precies doet wat het moet, is mijns inziens ontzettend dom. Vooral gezien de omgeving waarin het meestal draait, Windows, een os dat helemaal geen "smoel" heeft.
Nathan Tax @Ikzellef31 maart 2024 00:39
Mijn moeder zei altijd al: beoordeel niet op uiterlijk, maar op daden en eerlijkheid! Ging niet over programma's maar geldt toch. ;)
Roel1966 30 maart 2024 22:34
Zondermeer een fijn audio-edit programma maar ik blijf het toch jammer vinden dat Audacity geen multitrack opname ondersteund. Was de enigste rede dat ik toch naar een andere audio-editor moest uitwijken zoals dan Adobe Audition.
swel 31 maart 2024 10:03
De link gaat niet naar 3.5.0 bèta 3 maar naar 3.4.2.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.