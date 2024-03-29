Versie 3.5.0 van Audacity is in ontwikkeling en de derde bètarelease is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Audacity 3.5.0 bèta 3: Audio previews for the projects are generated only on demand

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