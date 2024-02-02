Software-update: Total Commander 11.03 RC4

Total Commander logo (75 pix)De vierde releasecandidate van het bestandsbeheerprogramma Total Commander versie 11.03 is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt en doordat het scherm in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren. Het programma kan echter veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirenametool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 11.03 is een zogenaamde bugfixrelease, waarin we een verzameling kleine veranderingen en verbeteringen aantreffen.

Total Commander 11.03 release candidate 4 is available now!

The update is mainly a bugfix relrease, but there are also a few new functions, see below. Complete list of changes.

What's new:
  • Lister: Press F4 to open currently viewed file in user-defined editor
  • Copy files: The option "Keep relative paths" is now also available in search results, copies with entire path
  • New environment variable %COMMANDER_INI_PATH%: Directory of the settings file wincmd.ini
  • cm_CompareDirs, cm_CompareDirsWithSubdirs: New parameter 1 to only select files which do not exist on the other side
  • List of open tabs: Switch between tab title and tab directory with Ctrl+Shift+A
  • Pseudo environment variable %$DATE% now supports an offset, e.g. %$DATE+1Y% (use %|$DATE+1Y|% in parameters field)
  • Set a different location for DirectShow filters: wincmd.ini [Lister] Filter32dir=/Filter64dir
  • Windows 10 and newer: Open Windows Photo app with current directory parameter so it can switch through all images in the same folder as the opened image, configurable with PhotoAppFilter field
  • Bugfixes
  • Warning: The “cloud” plugin will no longer support Google Drive from February 11, 2024. More information.

Total Commander

Versienummer 11.03 RC4
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Ghisler
Download https://www.ghisler.com/1103_beta.htm
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 02-02-2024 13:53
8 • submitter: novice.tweaker

02-02-2024 • 13:53

8

Submitter: novice.tweaker

Bron: Ghisler

Update-historie

29-05 Total Commander 11.58 RC1 1
21-05 Total Commander 11.57a RC1 3
07-05 Total Commander 11.57 26
26-03 Total Commander 11.57 RC1 10
27-02 Total Commander 11.57 bèta 1 8
08-'25 Total Commander 11.56 16
08-'25 Total Commander 11.56 RC1 2
06-'25 Total Commander 11.55 10
06-'25 Total Commander 11.55 RC 7 4
06-'25 Total Commander 11.55 RC 6 3
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Total Commander

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Reacties (8)

-Moderatie-faq
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thePiett 2 februari 2024 14:16
Top programma, gebruik dit al sinds 1981!
downtime @thePiett2 februari 2024 15:00
En na 43 jaar ken je nog steeds maar 10% van alle ingebouwde functionaliteit.
CivLord @downtime3 februari 2024 13:22
Ik denk dat 10% nog aan de hoge kant is :)

Maar die paar procent die je er van gebruikt (waarvan een deel voor iedere gebruiker anders is) is wel verdomd handig en de rest zit niet in de weg. TC is een zeer licht programma in het gebruik en neemt zeer weinig ruimte in beslag.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
2 februari 2024 16:14
RC4 alweer. Een weinig spannende update deze keer. Ik verwacht dat de final niet heel lang meer gaat duren. Super om te zien dat de ontwikkeling na al de jaren dat dit programma er is nog steeds op full speed doorgaat.
FrankVG 2 februari 2024 20:26
Voor alle liefhebbers van Total Commander: Neem ook eens een kijkje op onze Nederlandstalige website voor Belgie en Nederland.
https://www.totcmddocuweb.be
Verwijderd @FrankVG3 februari 2024 23:24
Dank je. Ik ga zeker je tips en tricks eens doornemen.
Finger 8 februari 2024 15:28
Grappig ik wist niet eens dat dit nog bestond, laatste keer was denk ik op mijn 486dx.
novice.tweaker 15 februari 2024 12:11
Wanneer je versie TC 11.03rc4 nog geïnstalleerd hebt en niet geüpdatet hebt naar rc5, dan werkt nu de optie "Op update controleren" in het programma niet meer. Dit komt door een bug in TC 11.03rc4.
Ghisler schreef (bron):
No, when testers install RC5 it will correct the problem and react to 11.03 RC6 and 11.03 final announcements. Testers who don't install RC5 will be stuck without getting new version notifications, but they did get a notification for RC5, so it's their problem.

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