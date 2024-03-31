Software-update: Nullsoft Scriptable Install System 3.1.0

Nullsoft Scriptable Install System logo (75 pix) Versie 3.1.0 van Nullsoft Scriptable Install System is uitgekomen. Met behulp van dit programma kan op eenvoudige wijze een professioneel uitziend installatiepakket worden gebouwd. Na het aanmaken van een script creëert het programma een compacte installer, waaraan bijvoorbeeld ook opties voor de-installatie kunnen worden meegegeven. Een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden van dit programma is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Minor Changes
  • Fixed LogicLib SafePPO bug (bug #1291)
  • NSISdl now supports relative URLs in location redirects (PR #24)
  • Added InstType /UNINSTNOCUSTOM and /UNINSTCOMPONENTSONLYONCUSTOM
  • Fixed bug with SetDetailsPrint lastused and plugins introduced in 3.09 (bug #1300)
  • Added NSD_CB_Find SelectStringExact support for nsDialogs
  • Fix RTL text in section selection page

Nullsoft Scriptable Install System 3.0 screenshot

Versienummer 3.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website SourceForge
Download https://nsis.sourceforge.io/Download
Bestandsgrootte 1,49MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-03-2024 19:45 2

31-03-2024 • 19:45

2

Bron: SourceForge

Update-historie

03-'25 Nullsoft Scriptable Install System 3.1.1 0
03-'24 Nullsoft Scriptable Install System 3.1.0 2
07-'23 Nullsoft Scriptable Install System 3.0.9 7
09-'21 Nullsoft Scriptable Install System 3.0.8 2
07-'21 Nullsoft Scriptable Install System 3.0.7 14
12-'18 Nullsoft Scriptable Install System 3.0.4 0
07-'17 Nullsoft Scriptable Install System 3.0.2 5
07-'16 Nullsoft Scriptable Install System 3.0 9
12-'09 Nullsoft Scriptable Install System 2.46 5
06-'09 Nullsoft Scriptable Install System 2.45 6
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Nullsoft Scriptable Install System

geen prijs bekend

Development tools

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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zwerverpiraat 1 april 2024 14:20
neerladingen? hahahah
MrFax @zwerverpiraat1 april 2024 15:18
Nulzacht programmeerbare installatiesysteem.

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