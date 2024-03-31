Versie 3.1.0 van Nullsoft Scriptable Install System is uitgekomen. Met behulp van dit programma kan op eenvoudige wijze een professioneel uitziend installatiepakket worden gebouwd. Na het aanmaken van een script creëert het programma een compacte installer, waaraan bijvoorbeeld ook opties voor de-installatie kunnen worden meegegeven. Een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden van dit programma is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Minor Changes Fixed LogicLib SafePPO bug (bug #1291)

NSISdl now supports relative URLs in location redirects (PR #24)

Added InstType /UNINSTNOCUSTOM and /UNINSTCOMPONENTSONLYONCUSTOM

Fixed bug with SetDetailsPrint lastused and plugins introduced in 3.09 (bug #1300)

and plugins introduced in 3.09 (bug #1300) Added NSD_CB_Find SelectStringExact support for nsDialogs

support for nsDialogs Fix RTL text in section selection page