Software-update: NetBSD 10.0

NetBSD logo (79 pix)NetBSD is een Unix-achtig besturingssysteem dat zijn oorsprong in de 386BSD 0.1-tak kent. De eerste versie, NetBSD 0.8, werd op 21 april 1993 uitgebracht en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld. Van de bekende BSD-varianten FreeBSD, OpenBSD en NetBSD kan de laatstgenoemde op de meeste platforms gedraaid worden. De ontwikkelaars hebben NetBSD 10.0 uitgebracht en de releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden. Bij Phoronix hadden ze het volgende over deze uitgave te melden:

NetBSD 10.0 Released With Much Improved Hardware Support & Faster Performance

After being in development since 2019, the huge NetBSD 10.0 is out today as a wonderful Easter surprise. NetBSD 10 provides WireGuard support, support for many newer Arm platforms including for Apple Silicon and newer Raspberry Pi boards, a new Intel Ethernet drive, support for Realtek 2.5GbE network adapters, SMP performance improvements, automatic swap encryption, and an enormous amount of other hardware support improvements that accumulated over the past 4+ years.

Plus there is no shortage of bug fixes and performance optimizations with NetBSD 10. Some tests of NetBSD 10.0 in development back during 2020 showed at that point it was already 12% faster than NetBSD 9. NetBSD 10.0 also has improved scheduler performance for hybrid systems, various system call optimizations, faster boot performance, enhanced virtualization support, and more. NetBSD 10.0 is an outright massive update for this BSD operating system.

NetBSD

Versienummer 10.0
Releasestatus Final
Website NetBSD
Download https://www.netbsd.org/mirrors/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-03-2024 10:49 15

31-03-2024 • 10:49

15

Bron: NetBSD

Update-historie

12-'24 NetBSD 10.1 2
03-'24 NetBSD 10.0 15
07-'18 NetBSD 8.0 0
01-'18 NetBSD 7.1.1 0
01-'17 NetBSD 7.1 RC1 3
03-'12 NetBSD 6.0_BETA 1
12-'10 NetBSD 5.1 0
04-'10 NetBSD 5.0.2 1
04-'09 NetBSD 5.0 1
12-'07 NetBSD 4.0 0
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Reacties (15)

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me23 31 maart 2024 13:11
Bit offtopic I admit: als ik een poging wil doen om over te stappen naar BSD (komend van Linux) voor de desktop, is dit te doen in de praktijk en welke BSD versie zou je dan aanraden?
BvdW1978 @me2331 maart 2024 16:21
Overstappen naar "BSD" is niet hetzelfde als Linux. Het is geen verzameling distributies met een identieke onderlaag maar een verzameling duidelijk aparte besturingssystemen met een gemeenschappelijke stamboom. Ze gaan stuk voor stuk allemaal terug naar Berkely in de jaren '70 van de vorige eeuw maar zijn ondertussen toch wel echt verschillend van elkaar.

- FreeBSD: Heel geschikt voor servers met ZFS, jails en een grote collectie geporte software, Linux binary compatibility laag. Loopt behoorlijk achter op het gebied van Wifi. Zou zonder enige twijfel mijn daily driver zijn als het Wifi sneller dan 'g' zou ondersteunen, wat het nog altijd helaas niet doet.
- OpenBSD: Focus op security, maar vaak beter geschikt als desktop dan FreeBSD. Beetje vreemde eend maar voor wie een echte UNIX-ervaring wil heel geschikt. Draai het al maanden op mijn laptop en de PF-firewall is beter dan alles wat ik elders tot dusver gezien heb.
- NetBSD: Vroeger was dit het OS dat je op je broodrooster kon zetten, draaide echt overal zo'n beetje op. Tegenwoordig is dat minder het geval en ook minder relevant. Nog steeds een prima OS, maar is zijn focus naar mijn idee een beetje kwijtgeraakt.
- DragonFly: Ooit geforkt van FreeBSD 4.xx omwille van meningsverschillen over multiprocessing support. Zit ook een heel innovatief filesystem in. Zeker de moeite van het experimenteren waard!
- Nomad, Ghost: Desktopdistributies van FreeBSD. Handig als je FreeBSD wilde, maar niet de desktop helemaal vanaf nul zelf wilt aankleden.
me23 @BvdW197831 maart 2024 19:11
Ik weet dat BSD echt anders is dan Linux en ook een heel andere filosofie heeft (en die spreekt me ook zeker aan)

Grootste zorg is of ik gewoon m'n vertrouwde applicaties kan gebruiken:

- I3 of andere windows tiling manager bij voorkeur maar geen harde eis
- Visual Studio Code (ik weet het, closed source, MS, maar gewoon een fijne editor), zou een andere mogen zijn als hij ongeveer net zo fijn werkt
- VLC en Spotify
- Calibre
- Midnight commander zou fijn zijn

Er zijn nog wel wat applicaties die ik nu gebruik maar waarvoor ik bereid ben alternatieven te zoeken, apps als notepadqq, en dingen die ook in browser kunnen als telegram, signal en raindrop.io

[Reactie gewijzigd door me23 op 22 juli 2024 14:13]

BvdW1978 @me2331 maart 2024 19:24
Doen het onder FreeBSD allemaal sowieso, spotify desnoods via de Linux compatibiliteitslaag of de webversie. VSCode is er in OSS-versie op FreeBSD, helemaal niet op OpenBSD, daar liep ik laatst tegenaan.
sfranken @me2331 maart 2024 19:59
In plaats van i3 (en Xorg) zou ik zelf voor Sway met Wayland gaan. Sterker nog, daar tik ik dit op (via Firefox) ;-)
Jerie @me2331 maart 2024 20:53
FreeBSD heeft al sinds jaar en dag goede ondersteuning voor Linux. Dat gaat 25 jaar terug. Ook Wine gaat werken. Dus als het op Windows draait, draait het misschien ook op FreeBSD. FreeBSD heeft ook een hypervisor (bhyve) en kun je gebruiken om Linux of Windows VM te draaien. Seamless bijvoorbeeld middels RDP in bijvoorbeeld Sway.

Speaking of Sway, ditch i3 en X.org en ga lekker voor Wayland met Sway of zelfs KDE (die heeft ook window tiling manager).

mc werkt ofc. calibre-web werkt ook. Calibre native loopt volgens mij achter.

Maar boven alles: ga gewoon eerst eens lekker met een FreeBSD VM aan de gang op je huidige Linux desktop. Het kost je niets.

Verder is OPNsense een waardig alternatief voor OpenWrt. Behalve als je Aarch64/ARM64 wilt draaien, dan ben je op inofficiële port aangewezen.
downtime @me2331 maart 2024 13:31
Is te doen. Conceptueel blijft het natuurlijk een Unix en veel software is gewoon hetzelfde. Voor de desktop zou je eens naar GhostBSD kunnen kijken. Of gewoon FreeBSD. Ik zou zeggen dat FreeBSD de “goto” BSD is voor iedereen die geen hele specifieke eisen heeft.
patviev @downtime31 maart 2024 14:20
Heb afgelopen week het geprobeerd op een Intel NUC 12, maar dat was nog geen succes. Qua driver support loopt het wat achter op Linux
Jerie @patviev31 maart 2024 20:45
Hangt er van af wat je wilt draaien. Welke drivers had je problemen mee?

De TCP/IP stack, firewall, en netwerk drivers van FreeBSD zijn van betere kwaliteit dan Linux. Behalve dan WLAN. Dan kom je uit op oude standaarden. Wil je snelle WLAN AP support, doe dat dan via Linux. Maar dan nog kun je OPNsense (gebaseerd op FreeBSD) prima op een router draaien.

NetBSD is super portable. Dat draait op de meest obscure architecturen die allang niet meer door Linux en/of FreeBSD en/of OpenBSD worden ondersteunt. Als ze dat al ooit waren. Zie: https://wiki.netbsd.org/ports/

OpenBSD heeft meer de focus op veiligheid.
patviev @Jerie31 maart 2024 21:01
Probeerde FreeBSD 14 te installeren met X11 en GNOME. Al liep ik vast met het het installeren van de grafische drivers (Alder Lake) voor X11. De drivers DRM-515-KMOD en DRM-61-KMOD geprobeerd, maar zonder het gewenste resultaat. Kan xrandr niet starten "can't open display" en met startx krijg ik de melding "No screens found".
Internet gaf voor mij nog te weinig aanknopingspunten om verder te zoeken. Mocht jij mij wel de juiste kant op kunnen helpen, ben ik je erg dankbaar.
Jerie @patviev1 april 2024 14:04
Goeie vraag.

Heb je wel X.org geconfigureerd?

Heb je dit gedaan:
For install:
The drm-515-kmod port can be enabled for amdgpu (for AMD
GPUs starting with the HD7000 series / Tahiti) or i915kms (for Intel
APUs starting with HD3000 / Sandy Bridge) through kld_list in
/etc/rc.conf. radeonkms for older AMD GPUs can be loaded and there are
some positive reports if EFI boot is NOT enabled.

For amdgpu: kld_list="amdgpu"
For Intel: kld_list="i915kms"
For radeonkms: kld_list="radeonkms"

Please ensure that all users requiring graphics are members of the
"video" group.
Of
For install:
The drm-61-kmod port can be enabled for amdgpu (for AMD
GPUs starting with the HD7000 series / Tahiti) or i915kms (for Intel
APUs starting with HD3000 / Sandy Bridge) through kld_list in
/etc/rc.conf. radeonkms for older AMD GPUs can be loaded and there are
some positive reports if EFI boot is NOT enabled.

For amdgpu: kld_list="amdgpu"
For Intel: kld_list="i915kms"
For radeonkms: kld_list="radeonkms"

Please ensure that all users requiring graphics are members of the
"video" group.
(Lijkt identiek)

Ik zou trouwens lekker met een VM aan de gang gaan. Op een desktop zijn daar diverse opties voor, op een server ook (Proxmox aanrader). Je freezed hem als je hem niet meer nodig hebt en kunt de computer verder gebruiken zoals je doorgaans deed.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 14:13]

desalniettemin @me2331 maart 2024 16:09
Alles over Free BSD en andere: https://www.youtube.com/@RoboNuggie
satunya 31 maart 2024 12:29
Opent dit de deur naar pfSense/OPNsense op Raspberry pi's????
Mieske666 @satunya31 maart 2024 12:41
Er is wel wat voortgang met OPNSense op ARM based CPU's al is het niet officieel. Zie ook: https://forum.opnsense.org/index.php?topic=35828.0
Jerie @satunya31 maart 2024 20:46
Nee, dat heeft daar niets mee te maken.

OPNsense draait via third party port (geen officiële) allang op Raspberry Pi. OPNsense is gebaseerd op FreeBSD, niet NetBSD.

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