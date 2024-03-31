NetBSD is een Unix-achtig besturingssysteem dat zijn oorsprong in de 386BSD 0.1-tak kent. De eerste versie, NetBSD 0.8, werd op 21 april 1993 uitgebracht en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld. Van de bekende BSD-varianten FreeBSD, OpenBSD en NetBSD kan de laatstgenoemde op de meeste platforms gedraaid worden. De ontwikkelaars hebben NetBSD 10.0 uitgebracht en de releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden. Bij Phoronix hadden ze het volgende over deze uitgave te melden:

NetBSD 10.0 Released With Much Improved Hardware Support & Faster Performance After being in development since 2019, the huge NetBSD 10.0 is out today as a wonderful Easter surprise. NetBSD 10 provides WireGuard support, support for many newer Arm platforms including for Apple Silicon and newer Raspberry Pi boards, a new Intel Ethernet drive, support for Realtek 2.5GbE network adapters, SMP performance improvements, automatic swap encryption, and an enormous amount of other hardware support improvements that accumulated over the past 4+ years. Plus there is no shortage of bug fixes and performance optimizations with NetBSD 10. Some tests of NetBSD 10.0 in development back during 2020 showed at that point it was already 12% faster than NetBSD 9. NetBSD 10.0 also has improved scheduler performance for hybrid systems, various system call optimizations, faster boot performance, enhanced virtualization support, and more. NetBSD 10.0 is an outright massive update for this BSD operating system.