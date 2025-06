Crystal Dew World, bekend van CrystalDiskInfo, heeft na lange tijd weer eens een nieuwe versie van CrystalDiskMark uitgebracht. Zoals de naam aangeeft, is dit programma bedoeld om de prestaties van een harde schijf te meten. CrystalDiskMark wordt onder een aangepaste BSD-licentie uitgebracht en de broncode kan op de website worden gevonden. Voor de download kan er worden gekozen voor een installatiebestand of een zip-bestand, waarbij in het laatste geval installeren niet nodig is. In versie 8.0.5 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.0.5: Added Aoi Edition

Improved OS version acquisition function