Crystal Dew World is bekend van CrystalDiskInfo, een programma dat uitgebreide informatie geeft over een aan de computer aangesloten opslag. Het bedrijf maakt echter meer programma's en een daarvan is CrystalDiskMark. Zoals de naam aangeeft, is dit programma bedoeld om de prestaties van een harde schijf te meten. CrystalDiskMark wordt onder een aangepaste BSD-licentie uitgebracht en de broncode kan op de website worden gevonden. Het installatiebestand bevat een advertentiemodule, maar de portable-installer heeft dat niet. Sinds versie 5.5.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.0.0: Rebuilt UI (HTML -> GDI)

Changed Sequential Benchmark (Block Size 128KiB -> 1MiB)

Changed Random Benchmark (Q8T8 -> Q32T16)

Added Peak/Real World Performance Profile

Added Mix(Read/Write) Test

Added Font Change Function

Required Admin Rights for Performance

Changed DiskSpd Affinity option (-ag -> -n)

Included ARM64 support for ZIP/INSTALLER

Installer does not support XP/2003 Changes in version 6.0.2: Fixed crash on w/o SSE2 environment

Updated Compiler: Visual C++ 2017 Update 8 (UI only) Changes in version 6.0.1: Fixed shutdown/reboot problem on Windows 10 Ver.1709 or later

Updated Compiler: Visual C++ 2017 Update 7 (UI only) Changes in version 6.0.0: Added random test (Q8T8) for SSD.

Added max 999999 MB/s support

Deleted simple sequential test.

Added Karuta/Miko/WinterLamp theme [Shizuku Edition]