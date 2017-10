Crystal Dew World is bekend van CrystalDiskInfo, een programma dat uitgebreide informatie geeft over een aan de computer aangesloten opslag. Het bedrijf maakt echter meer programma's en een daarvan is CrystalDiskMark. Zoals de naam aangeeft, is dit programma bedoeld om de prestaties van een harde schijf te meten. CrystalDiskMark wordt onder een aangepaste BSD-licentie uitgebracht en de broncode kan op de website worden gevonden. Het installatiebestand bevat een advertentiemodule, maar de portable-installer heeft dat niet. Sinds versie 5.0.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.5.0: Added Queues/Threads settings of random test (Q8T8) for latest NVMe devices.

Added LiteratureGirl/LiteratureGirlwithGlasses theme [Shizuku Edition]

Updated Compiler: Visual C++ 2017 Update 4 (UI only) Changes in version 5.2.2: Fixed crash bug on a part of environment

Updated Compiler: Visual C++ 2017 (UI only)

Updated language files (Catalan, Hindi) Changes in version 5.2.1: Updated language files (Spanish) Changes in version 5.2.0: Added AppX (for Windows 10 Ver.1607~) support

Fixed crash bug on old CPU w/o SSE2 (5.0.0~)

Updated Compiler: Visual C++ 2015 Update 3

Updated language files (Turkish, Ukrainian) Changes in version 5.1.2: Added Dual Code Signing (SHA-1&SHA-2) Changes in version 5.1.1: Fixed crash bug on old CPU w/o SSE2 (5.0.0~)

Updated language files (French, SimplifiedChinese, Finnish) Changes in version 5.1.0: Added WebRadio theme [Shizuku Edition]

Added Network Drive support

Added 75% view support

Added new strings to language file Changes in version 5.0.3: Added new strings to language file

Updated language files (Armenian, Russian, Norwegian)