Crystal Dew World is bekend van CrystalDiskInfo, een programma dat uitgebreide informatie geeft over een aan de computer aangesloten opslag. Het bedrijf maakt echter meer programma's en een daarvan is CrystalDiskMark. Zoals de naam aangeeft, is dit programma bedoeld om de prestaties van een harde schijf te meten. CrystalDiskMark wordt onder een aangepaste BSD-licentie uitgebracht en de broncode kan op de website worden gevonden. Het installatiebestand bevat een advertentiemodule, maar de portable-installer heeft dat niet. Sinds versie 7.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.0.4: Improved Windows 11 support

Improved High Contrast Mode support

Fixed Save as Image Changes in version 8.0.3: Fixed ComboBox compatibility problem on Windows 11 Changes in version 8.0.2: Added Random Theme Select feature

Added Tsukumo Tokka Edition

Added Idol theme [Shizuku Edition]

Added Language file (Kannada) Changes in version 8.0.1: Fixed Text Copy/Save

Changed The uninstaller will display a confirmation dialog for the removal settings

Updated Language file (French) Changes in version 8.0.0a: Fixed Dark/DarkRed theme

Updated Language files (Traditional Chinese, Russian) Changes in version 8.0.0: Changed UI library (Project Priscilla) Added 16bit color environment support Added Windows 10 Dark Mode support Added Per-Monitor DPIv2 support Added Transparent Combo Box support Added direct input support for Comment Improved ClearType support Deleted GDI+ font support

Changed Benchmark Settings Default: SEQ 1MiB Q8T1, SEQ 1MiB Q1T1, RND 4KiB Q32T1, RND 4KiB Q1T1 NVMe SSD: SEQ 1MiB Q8T1, SEQ 128KiB Q32T1, RND 4KiB Q32T16, RND 4KiB Q1T1 Changed Group Affinity Option from -n to -ag / Ver.4-6: -ag, Ver.7 -n by default

Added Demo Profile

Improved Configuration Benchmark Settings

Added Read Only & Write Only mode

Updated Themes

Updated Language files