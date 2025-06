Versie 4.2.3 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: Remove Send Group option for Servers. Bug-fixes: Handle new status code for missing articles, which would result in timeouts.

This specifically affects Giganews and its resellers. Retry of failed job would not use the password provided.

Optimize database handling in order to prevent locking errors.

macOS: System standby after finishing the queue would not always work.