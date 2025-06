Versie 2.7.7 van de opensourcewachtwoordmanager KeePassXC is uitgekomen. Het programma is een afgeleide van KeePass Password Safe en wordt ontwikkeld in C++ met Qt voor het grafische deel waarmee het op Linux, macOS en Windows een passend uiterlijk biedt. Met KeePassXC kunnen accounts worden opgeslagen met alle bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en URL. Alle gegevens worden veilig in een met aes, twofish of ChaCha20 versleutelde database opgeslagen. Verder kan het programma automatisch wachtwoorden genereren en lijsten im- en exporteren. Deze uitgave voegt onder meer ondersteuning voor passkeys en het importeren van wachtwoorden vanuit Bitwarden toe.

Changes Support USB Hotplug for Hardware Key interface [#10092]

Support 1PUX and Bitwarden import [#9815]

Browser: Add support for PassKeys [#8825, #9987, #10318]

Build System: Move to vcpkg manifest mode [#10088] Fixes Fix multiple TOTP issues [#9874]

Fix focus loss on save when the editor is not visible anymore [#10075]

Fix visual when removing entry from history [#9947]

Fix first entry is not selected when a search is performed [#9868]

Prevent scrollbars on entry drag/drop [#9747]

Prevent duplicate characters in "Also choose from" field of password generator [#9803]

Security: Prevent byte-by-byte and attachment inference side channel attacks [#10266]

Browser: Fix raising Update Entry messagebox [#9853]

Browser: Fix bugs when returning credentials [#9136]

Browser: Fix crash on database open from browser [#9939]

Browser: Fix support for referenced URL fields [#8788]

MacOS: Fix crash when changing highlight/accent color [#10348]

MacOS: Fix TouchID appearing even though lid is closed [#10092]

Windows: Fix terminating KeePassXC processes with MSI installer [#9822]

FdoSecrets: Fix database merge crash when enabled [#10136]