Versie 2.7.4 van de opensourcewachtwoordmanager KeePassXC is uitgekomen. Het programma is een afgeleide van KeePass Password Safe en wordt ontwikkeld in C++ met Qt voor het grafische deel waarmee het op Linux, macOS en Windows een passend uiterlijk biedt. Met KeePassXC kunnen accounts worden opgeslagen met alle bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en URL. Alle gegevens worden veilig in een met aes, twofish of ChaCha20 versleutelde database opgeslagen. Verder kan het programma automatisch wachtwoorden genereren en lijsten im- en exporteren. Meer informatie is te vinden op deze pagina. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes Add 2 months expiration preset [#8687]

CLI: Add Unicode support on Windows [#8618] Fixes Fix crash on macOS when unlocking database [#8676]

Fix display of passwords in preview panel [#8633]

Fix clicking links in entry preview panel [#8644]

Prevent expired entries search if no results returned [#8643]

Browser: Revert code causing connection problems [#8665]

Browser: Fix socket file symbolic link on Linux [#8656]

Flatpak: Fix launching browser proxy service [#8680]

SSH Agent: Fix paegent support on Windows [#8619]