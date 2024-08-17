Versie 5.15.2 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. De taakbalk in Windows 11 maakt van compleet andere code gebruik en het is daardoor onwaarschijnlijk dat er ooit een versie komt die daarmee volledig compatibel is. De oude Windows 10-taakbalkcode is echter nog steeds aanwezig en kan via een tweak ingeschakeld worden, waarmee het programma ook gedeeltelijk bruikbaar is in Windows 11. Daarnaast kan het goed worden gebruikt in combinatie met andere programma's die de taakbalk en het startmenu aanpassen, zoals StartAllBack en ExplorerPatcher. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen.

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.15.2: Fixed the incompatibility caused by update KB5035845 of Windows 10, which broke the disable_topmost advanced option.

Fixed the incompatibility caused by update KB5040525 of Windows 10, which could cause a crash if a secondary monitor is used.

Fixed the "Combine grouped buttons" option and decombining without labels on Windows Server 2022.