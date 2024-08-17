Software-update: 7+ Taskbar Tweaker 5.15.2

7+ Taskbar Tweaker logo (75 pix) Versie 5.15.2 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. De taakbalk in Windows 11 maakt van compleet andere code gebruik en het is daardoor onwaarschijnlijk dat er ooit een versie komt die daarmee volledig compatibel is. De oude Windows 10-taakbalkcode is echter nog steeds aanwezig en kan via een tweak ingeschakeld worden, waarmee het programma ook gedeeltelijk bruikbaar is in Windows 11. Daarnaast kan het goed worden gebruikt in combinatie met andere programma's die de taakbalk en het startmenu aanpassen, zoals StartAllBack en ExplorerPatcher. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen.

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.15.2:
  • Fixed the incompatibility caused by update KB5035845 of Windows 10, which broke the disable_topmost advanced option.
  • Fixed the incompatibility caused by update KB5040525 of Windows 10, which could cause a crash if a secondary monitor is used.
  • Fixed the "Combine grouped buttons" option and decombining without labels on Windows Server 2022.

7+ Taskbar Tweaker op Windows 11

Versienummer 5.15.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ramen Software
Download https://ramensoftware.com/downloads/7tt_setup.exe
Bestandsgrootte 1,78MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 17-08-2024 09:12 9

17-08-2024 • 09:12

9

Bron: Ramen Software

Update-historie

24-12 7+ Taskbar Tweaker 5.15.4 7
03-'25 7+ Taskbar Tweaker 5.15.3 19
12-'24 7+ Taskbar Tweaker 5.15.2.1 bèta 0
08-'24 7+ Taskbar Tweaker 5.15.2 9
01-'24 7+ Taskbar Tweaker 5.15.1.1 bèta 0
12-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.15.1 2
11-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.15.0 5
09-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.14.3 2
08-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.14.2 17
12-'22 7+ Taskbar Tweaker 5.14.1 10
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7+ Taskbar Tweaker

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (9)

-Moderatie-faq
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NaoPb 17 augustus 2024 11:20
Ik gebruik deze tool al jaren, in combinatie met ClassicShell/OpenShell om het oude Startmenu terug te krijgen. Eerst in 8/8.1, nu in Windows 10.
Het geeft mij de workflow terug die ik in Windows XP had en zorgt ervoor dat alles soepel en snel aanvoelt. Ik ben er nog altijd erg blij mee.
Carlos0_0
@NaoPb17 augustus 2024 11:34
En ben jij op elke andere pc dan niet gelijk volledig van slag, dat je niet meer weet waar iets zit of wat je moet doen(Omdat jij jou zelf dwingt vast te houden aan de oude manier ?).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 17 augustus 2024 12:16]

NaoPb @Carlos0_018 augustus 2024 16:28
Ik zie dat niet zo als mezelf dwingen om vast te houden aan een oude manier.
Ik ken de nieuwe besturingssystemen van binnen en van buiten zodra ze op mijn computer staan. Alleen merk ik dan dat ik x keer meer moet klikken om in hetzelfde menu of scherm te komen. Bijvoorbeeld als ze een nieuw scherm uitbrengen dat dan toch weer doorverwijst naar het oude scherm omdat daar ook nog een deel van de opties staan.
Dit is voor mij de efficiëntste manier om dingen te doen die ik wil doen met mijn computer. Daar gaat het mij om. De computer is er tenslotte om mij te dienen en niet andersom.
micnocom @Carlos0_017 augustus 2024 12:43
Dat heb ik tegenwoordig zodra ik iemand help die Windows gebruikt :D ik gebruik nu al jaren enkel Linux en MacOS en snap écht niet waarom Windows tegenwoordig zo lelijk en bloated moet zijn.

Ik snap wel dat @NaoPb vast probeert te houden aan de "oude manier", ik heb niet het idee dat Windows er qua looks en gebruiksgemak er na Windows 7 echt op vooruit is gegaan. Windows 10 heb ik zelf nog wel even gebruikt maar wat een gedrocht is Windows 11 ... Of misschien word ik gewoon te oud en kan ik de verbeteringen veranderingen niet meer bijhouden..
NaoPb @micnocom18 augustus 2024 16:33
Ik gebruik tegenwoordig ook grotendeels Linux, maar voor mijn gaming systemen vind ik Windows 10 nog wel fijn, zij het met de nodige aanpassingen.

Ik ben het met je eens dat Windows er qua gebruiksgemak nogal op achteruit gegaan is. Dat is met name de reden dat ik het op de computers waar ik het nog gebruik, aanpas naar mijn smaak. Dat scheelt zo een paar klikken om hetzelfde te doen.

Hoewel ik ook het idee heb dat ik zelf ouder word (kan moderne muziek niet meer waarderen), denk ik ook dat het soms verandering om het veranderen is. Zodat ze maar een nieuwe versie kunnen presenteren die anders is dan de oude. Omdat de verkoop van een nieuwe versie geld oplevert.
marcjo @micnocom17 augustus 2024 13:27
In dit geval kunnen beide waar zijn.
Een soort quantum situatie.
MrProfijt @micnocom18 augustus 2024 08:02
Zon 26 jaar (tevreden)windows gehad (-2 jaar macOS) en ik kan win11 ook niet uit staan. Gisteren maar Linux voor het eerst in m'n leven installeerd. Tot nu toe erg tevreden ondanks de leercurve.
micnocom @MrProfijt18 augustus 2024 09:48
Leuk!! niet opgeven en ook niet continu "distro hoppen" ... Succes!
ivo1969 17 augustus 2024 13:54
Nou ik zelf hou het liefste ook gewoon bij het oude startmenu, dat ben ik gewoon gewen en ja misschien in vast geroest.

Het programma 7+ taskbar tweaker werkt helaas bij mij niet meer en ik gebruikte het eigenlijk alleen nog maar om de icoontjes welke aan de linker zijde van de taakbalk staan dichter bij elkaar te krijgen.

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