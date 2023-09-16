Software-update: 7+ Taskbar Tweaker 5.14.3

7+ Taskbar Tweaker logo (75 pix) Versie 5.14.3 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. De taakbalk in Windows 11 maakt van compleet andere code gebruik en het is daardoor onwaarschijnlijk dat er een versie komt die daarmee volledig compatibel is. De oude Windows 10-taakbalkcode is echter nog steeds aanwezig en kan via een tweak ingeschakeld worden, waarmee het programma gedeeltelijk bruikbaar is in Windows 11. Ook kan het goed worden gebruikt in combinatie met andere programma's die de taakbalk en het startmenu aanpassen, zoals StartAllBack en ExplorerPatcher. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.14.3.0:
  • A notice regarding Windows 11: 7+ Taskbar Tweaker doesn't support the Windows 11 taskbar, but some of the tweaks are available in Windows 11 as Windhawk mods. Check out the list of mods, and vote for missing mods that you'd like to see implemented.
  • Fixed the incompatibility caused by update KB5030219 of Windows 11 version 22H2 (with old taskbar).
  • Made improvements to reduce the chance of incompatibilities in future updates.

7+ Taskbar Tweaker op Windows 11

Versienummer 5.14.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ramen Software
Download https://ramensoftware.com/downloads/7tt_setup.exe
Bestandsgrootte 1,78MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-09-2023 11:59 2

16-09-2023 • 11:59

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Bron: Ramen Software

Update-historie

24-12 7+ Taskbar Tweaker 5.15.4 7
03-'25 7+ Taskbar Tweaker 5.15.3 19
12-'24 7+ Taskbar Tweaker 5.15.2.1 bèta 0
08-'24 7+ Taskbar Tweaker 5.15.2 9
01-'24 7+ Taskbar Tweaker 5.15.1.1 bèta 0
12-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.15.1 2
11-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.15.0 5
09-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.14.3 2
08-'23 7+ Taskbar Tweaker 5.14.2 17
12-'22 7+ Taskbar Tweaker 5.14.1 10
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7+ Taskbar Tweaker

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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Droxal 16 september 2023 12:10
Wat ik mij afvraag is als ik upgrade naar Windows 11 en ik maak gebruik van een programma zoals dit moet ik dan alle snelkoppelingen handmatig terug zetten of heb ik het direct na het installeren hetzelfde zoals het was in Windows 10?
Want dit is het enigste wat mij tegenhoud om Windows 11 te installeren. (Een beetje luiigheid :) )
Tourmaline @Droxal18 september 2023 14:51
Ligt eraan hoe je gaat upgraden. Als je een schone install doet, dan ja, dan moet je alles overnieuw doen. Ga je upgraden vanuit windows 10 dan kun je aangeven dat je de apps en bestanden wilt behouden, dan neemt de upgrade alles mee.

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