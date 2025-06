Versie 5.14.2 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. De taakbalk in Windows 11 maakt van compleet andere code gebruik en het is daardoor onwaarschijnlijk dat er een versie komt die daarmee volledig compatibel is. De oude Windows 10-taakbalkcode is echter nog steeds aanwezig en kan via een tweak ingeschakeld worden, waarmee het programma gedeeltelijk bruikbaar is in Windows 11. Ook kan het goed worden gebruikt in combinatie met andere programma's die de taakbalk en het startmenu aanpassen, zoals StartAllBack en ExplorerPatcher. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.14.2.0: A notice regarding Windows 11: 7+ Taskbar Tweaker doesn't support the Windows 11 taskbar, but some of the tweaks are available in Windows 11 as Windhawk mods. Check out the list of mods, and vote for missing mods that you'd like to see implemented.

Fixed the incompatibility caused by update KB5029331 of Windows 10 version 22H2.

Fixed the incompatibility caused by update KB5029351 of Windows 11 version 22H2 (with old taskbar).

Improved compatibility of the "Standard window menu" option with StartIsBack.