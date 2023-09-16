Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.1 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
New:
Improved:
- Support for import of Ooona shot change file
- ASSA styles sortable
Fixed:
- Update Polish translation
- Update Brazilian Portuguese translation
- Update Bulgarian translation
- Improve "Dark theme" a little
- Improve mpv download UI a little
- Use UTF encoding from settings when saving BDN/XML
- Take progress % from cmd line if available for Faster Whisper
- Update Purfview's Faster Whisper to r153
- Remember "Merge short lines" "Max chars" in "Batch convert"
- Fix video player gfx for installer version
- Fix asking for unneeded Purfview Faster Whisper update
- Fix keeping colors after restart
- Fix error handling for clip board
- Fix for zoom waveform drop down width
- Fix PAC on Linux
- Fix EBU STL on Linux
- Fix for using selected text in Find/Replace
- Fix for live spell check
- Fix non UTF8 encoding in GT
- Fix toggle tag in translation mode