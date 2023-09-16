Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.1 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New: Support for import of Ooona shot change file

ASSA styles sortable Improved: Update Polish translation

Update Brazilian Portuguese translation

Update Bulgarian translation

Improve "Dark theme" a little

Improve mpv download UI a little

Use UTF encoding from settings when saving BDN/XML

Take progress % from cmd line if available for Faster Whisper

Update Purfview's Faster Whisper to r153

Remember "Merge short lines" "Max chars" in "Batch convert" Fixed: Fix video player gfx for installer version

Fix asking for unneeded Purfview Faster Whisper update

Fix keeping colors after restart

Fix error handling for clip board

Fix for zoom waveform drop down width

Fix PAC on Linux

Fix EBU STL on Linux

Fix for using selected text in Find/Replace

Fix for live spell check

Fix non UTF8 encoding in GT

Fix toggle tag in translation mode