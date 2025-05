Versie 3.8 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 worden teruggebracht. Zoals de naam al doet vermoeden, is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. In deze uitgave is onder meer ondersteuning voor de aanstaande 24H2 update van Windows 11 toegevoegd.

Changes in version 3.8: Fully reimplemented taskbar!

Shy autohide taskbar perk

Never, hide labels combine button setting

Reorder task thumbnails by drag&drop

Reduced taskbar resource usage, improved responsiveness

Pixel-perfect task icons

All-new taskbar animations

Support for latest 23H2/24H2 builds. Requred for August Windows updates!