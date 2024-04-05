Versie 2.58.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.58.0: Added initial support for Intel Meteor Lake

Added support for AMD Radeon RX 7600M

Added support for NVIDIA RTX 3050 4 GB (GA107), RTX 3500 Ada, A500, A10M, L20, CMP 100-210

Added VBIOS version reporting for Intel Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh

Added subvendor IDs for Framework and Aetina

Added support for Shader Model 6.7 and 6.8

Added support for 8K resolution in Advanced -> DXVA

The Resizable BAR check will now report the correct capability on NVIDIA Turing

Improved formatting for some values in Advanced -> OpenCL

The GPU-Z installer is now digitally signed

Fixed periodic stuttering on AMD cards in CS2 and other games

Fixed ROP count on AMD RX 7900 GRE and NVIDIA A40

Fixed bluescreen on Radeon "Sun" GPU (Southern Islands Oland GPU for mobile, R5 M230/M330)

Fixed rare bluescreen on some newer AMD integrated GPUs

Fixed AMD Zen 4 memory type showing as DDR5 when LPDDR5 installed

Fixed LPDDR5 bandwidth calculation on AMD Zen 4

Fixed missing VBIOS version readout on AMD integrated GPUs

Fixed all resolutions sometimes showing "No" in Advanced -> DXVA