Normaal gesproken is Corsair goed vertegenwoordigd op computerbeurzen en kondigt het de nodige nieuwe producten aan. Dat laatste is dit jaar niet anders, maar waar we de nieuwe iCUE 5000X RGB-kast anders vermoedelijk pas voor het eerst op een beursstand hadden gezien, arriveerde deze behuizing nu al ruim van tevoren in ons testlab.

De iCUE 5000X RGB is de tweede behuizing in de vernieuwde iCUE-serie van de Amerikaanse fabrikant. Deze producten zijn vernoemd naar het gelijknamige softwarepakket, dat vooral bekendstaat vanwege de uitgebreide rgb-mogelijkheden. Een paar maanden geleden verscheen in deze serie al de goedkopere en kleinere iCUE 4000X.

Afgebeelde hardware: Gigabyte B550 Vision D-moederbord, Corsair Hydro H115i RGB Platinum-koeler, Corsair Vengeance RGB Pro-geheugen en Nvida GeForce RTX 3060 Ti-videokaart.

Net als de 4000X komt de nieuw geïntroduceerde behuizing in drie smaken. De door ons geteste iCUE 5000X gaat 189,90 euro kosten en is voorzien van maar liefst vier glazen panelen (naast de zijkanten ook de voor- en bovenzijde), terwijl de 5000D één glazen zijpaneel combineert met een afgedekte voorzijde. Tot slot is er ook nog de 5000D Airflow, waarbij die stalen voorkant grotendeels open is gemaakt. Binnenkort maakt Corsair de frontpanels overigens los beschikbaar, zodat je kan wisselen als je je achteraf bedenkt. In tegenstelling tot in de VS verkoopt Corsair dergelijke onderdelen in Europa niet direct aan consumenten, maar op aanvraag wil je favoriete webshop ze ongetwijfeld voor je bestellen.

Buitenkant

De Corsair iCUE 5000X RGB is een relatief grote midtower met plaats voor moederborden tot e-atx-formaat. De afmetingen van 52x52x24,5cm resulteren in een volume van ruim 66 liter, waarmee hij ongeveer even groot is als bijvoorbeeld de Fractal Design Define 7 en de Phanteks Enthoo Pro. Doordat hij in lengte en diepte exact vierkant is, is hij wel wat hoger dan de Define 7.

Op wat grijze accenten bij het voorpaneel na is de door ons ontvangen witte variant van de 5000X volledig wit, van de stalen constructie tot de voorgeïnstalleerde casefans. Door het glas aan vier zijden is dat natuurlijk extra goed te zien. Doorgaans betekent glas aan de rechterzijde dat je tal van kabels ziet lopen, maar dat heeft Corsair opgelost door het doorzichtige deel niet het volledige zijpaneel te laten beslaan. Ongeveer een derde van het paneel wordt in plaats daarvan gebruikt als luchtinlaat met een meshrooster. Bovendien is er een afdekplaat geplaatst achter het glas, dat je na het zijpaneel gedemonteerd te hebben als een soort deurtje kunt openen.

Vooraan aan de bovenkant heeft Corsair de frontaansluitingen ondergebracht. Naast twee reguliere USB-poorten en een gecombineerde headsetjack treffen we ook een moderne USB-C-connector aan. De achterkant van de kast is redelijk standaard. De enige noemenswaardige zaken zijn de donkergrijze PCIe-brackets en het feit dat twee daarvan verticaal gemonteerd zijn, voor als je je videokaart in die oriëntatie wil installeren.

Binnenkant

Aan de binnenzijde volgt Corsair het inmiddels tot standaard verworden concept van zoveel mogelijk lege ruimte. Rechts van de moederbordtray dient een plaat met opstaande rand om de kabels weg te werken. Een processorkoeler mag maximaal 17cm hoog zijn, aan de lengte van de videokaart zit geen zinnige limiet. De voeding en de cage voor een tweetal 3,5"-harddisks worden aan het zicht onttrokken door een psu-shroud, waarin een uitsparing is gemaakt om aan de voorzijde een 360mm-radiator kwijt te kunnen.

Standaard worden de fanposities aan de voorzijde echter ingenomen door een drietal SP120 RGB Elite-fans van eigen makelij, die uiteraard als intake zijn geplaatst. Die ventilators zijn vooralsnog niet los te koop, maar zouden samen vermoedelijk zo'n 80 euro kosten. Dit gezien de specificaties, waaronder acht addressable rgb-leds per fan.

Naast de traditionele montageposities voor- en bovenin, waar steeds maximaal een 360mm-radiator past, oftewel drie 120mm-fans, kun je dergelijke koeling ook direct op de moederbordtray plaatsen. De uitsparingen daarvoor zijn aangebracht op de plek waar in het verleden doorgaans de harddiskcage zat. De koeler betrekt dan zijn verse lucht via het eerder genoemde meshrooster in het rechterzijpaneel. Dit conflicteert echter wel met de reguliere frontpositie. Je kunt ze dus niet allebei gebruiken voor het plaatsen van waterkoeling. Achterin past een 120mm-fan, maar die wordt niet meegeleverd. Alle vier de montageplekken die je logischerwijs voor intake zou kunnen gebruiken - de voor-, zij-, boven- en onderkant van de kast - zijn voorzien van eenvoudig verwijderbare stoffilters.

Als je het rechterzijpaneel loshaalt en het deurtje opent, kun je bij de montageplekken voor de twee harddisks, de drie 2,5"-ssd-brackets en de voeding (max. 22cm diep). Over de uitsnede achter het moederbord is een montageplaat geplaatst waarop je met enige creativiteit nog een vierde ssd kunt plaatsen en waarop de meegeleverde rgb-controller is vastgezet. Deze controller gebruikt een USB 2.0-header en een SATA-stroomaansluiting. Links daarvan zit een simpele pwm-fanhub. Beide hubs hebben zes aansluitingen, waarvan er dus standaard drie in gebruik zijn.

Testresultaten

We beschikken over aardig wat vergelijkingsmateriaal, want in november publiceerden we nog een grotere round-up van behuizingen in dit segment. Daarna testten we nog de Seasonic Syncro, waarin eveneens een e-atx-moederbord past, en verder hebben we nog twee iets kleinere modellen toegevoegd aan de grafieken: de 'normale' Define 7 en de Corsair Crystal 570X, in zekere zin de voorloper van deze 5000X. Uitgebreide details over onze testmethode vind je eveneens terug in de gelinkte round-up.

Koeling

In de volgende grafieken vind je steeds de temperaturen van de lucht in de behuizing en de sensoren van de geïnstalleerde componenten. Voor de eerste test monteren we uitsluitend de processor en laten die 50W aan warmte genereren. Daarbij draaien de casefans op 7 volt.

De temperatuur van de behuizing loopt in dit scenario op tot 25 graden, een vrij gemiddeld resultaat dat vergelijkbaar is met de temperatuur in de twee andere Corsair-kasten in deze grafiek. De processor wordt 48 graden en ook dat is goed vergelijkbaar met de oudere 570X en 678C.

In de volgende test produceert niet alleen de processor 50W aan warmte, maar in dit scenario verstookt ook de gpu 50W. Net als in de vorige test draaien alle ventilators op 7V. De resultaten in deze tests zijn niet heel best; de kasttemperatuur is nog iets hoger dan bij de 570X en ook de processor wordt relatief warm. Daar staat tegenover dat de videokaart net zo koel blijft als in de Phanteks Enthoo Pro 2.

Voor de overige tests zijn alle ventilators op 12V aangesloten, zodat ze op hun maximale toerental draaien. In het eerste scenario onder deze omstandigheden genereert alleen de processor warmte, en wel 100 watt. De temperaturen zijn aan de hoge kant.

Met de ventilators nog op 12V zetten we ook de gpu aan, zodat in totaal 200W aan vermogen in warmte wordt afgegeven. De kasttemperatuur blijft aan de hoge kant, maar de videokaart wordt juist uitstekend gekoeld. Alleen in de Enthoo Pro 2 en de Seasonic Syncro (met Gentle Typhoon-achtige fans) blijft de videokaart koeler.

Voor deze test prikken we onze grotere videokaart, die 200W aan warmte afgeeft, in het testsysteem. Dankzij de grotere koeler zijn de temperaturen daarvan overigens niet hoger, maar er wordt natuurlijk wel meer warmte de kast in gebracht. De processor blijft op 100W vermogen. Wederom is de kasttemperatuur wat hoog en wordt ook de processor warm. Voor de videokaart noteren we een temperatuur van 54 graden, wat gelijk is aan het niveau in de Fractal Design Define 7.

Geluidsproductie

De keerzijde van de koelprestaties is de geluidsproductie. We testen eerst het dempend vermogen van de behuizing door alleen een harde schijf te laten draaien. Dat heeft Corsair goed voor elkaar, met een vrijwel gelijke demping als de NZXT H710, die slechts twee andere modellen voor zich moet dulden.

Om een indicatie te geven van de geluidsniveaus die we hier optekenen: een erg stille kamer heeft een geluidsdruk van 20 tot 30dB(A). Een normaal gesprek zit tussen 40 en 50dB(A). We meten vanaf 17dB(A) in onze geluiddichte box; dat is een nauwelijks hoorbaar geluidsniveau.

Voor de volgende tests schakelen we alleen de ventilators in de behuizing in, met een voedingsspanning van 7V en 12V. Met de fans op 7V komen we tot 31,5dB(A), wat ongeveer net zo luid is als de oudere 570X. Op 12V slaat de geluidsmeter uit tot 42,2dB(A). Dat is duidelijk luider, al blijft de behuizing stiller dan de Corsair Carbide 678C.

Ten slotte hebben we de geluidsproductie getest met het testsysteem ingeschakeld, waarbij we zowel de casefans als de ventilators van het testsysteem achtereenvolgens op 7V en 12V aansturen.

Met alle fans op 7V is de iCUE 5000X een middenmoter; net iets luider dan de NZXT H710, maar wat stiller dan zijn voorganger, de 570X. Ook op 12V is dat het geval, al bedraagt het verschil maar iets meer dan een halve decibel. De kasten van met name Fractal Design blijven echter wel duidelijk stiller.

Conclusie

Waar de Crystal 570X een trend zette door maar liefst vier zijden met glas te bekleden, brengt de iCUE 5000X RGB dat concept bij de tijd. De eerstgenoemde behuizing is inmiddels toch alweer vier jaar oud. Verbeteringen die we in dat licht moeten zien, zijn bijvoorbeeld de toevoeging van USB-C aan de frontaansluitingen, het doortrekken van de psu-shroud naar de voorzijde en de upgrade van de ventilatoren naar addressable rgb.

Het plaatsen van casefans achter glas en het weglaten van een outtake-fan is voor de koeling nooit het beste idee. Vooral de processor is van dat laatste het slachtoffer, terwijl de videokaart juist profiteert van de directe luchtstroom. Over het algemeen is de iCUE 5000X iets stiller en daardoor warmer dan zijn voorloper. De mogelijkheden voor waterkoeling zijn gelukkig legio, zeker met de toevoeging van de optie om een radiator plat tegen de moederbordtray te bevestigen. Bovendien werk je de hitte daarmee rechtstreeks de kast uit.

Deze behuizing koop je dus onveranderd niet primair voor de koeling, maar als showcase voor je hardware. De belangrijkste wijziging in dat opzicht is het afdekdeurtje achter het rechterzijpaneel. Bij de 570X keek je nog direct neer op alle kabels en eventuele harde schijven of ssd's. Hoe veel moeite je daar ook in steekt, echt mooi zal dat niet snel worden. We neigen er daarom naar om die wijziging een vooruitgang te vinden, al kun je je natuurlijk wel afvragen wat het nut van glas nog is als er weinig door te zien valt. Ten slotte zijn we tevreden over het niveau van de afwerking, inclusief de degelijke stoffilters en voorgemonteerde hubs voor zowel het pwm- als rgb-signaal van de casefans.

Voor de liefhebber van showcase-kasten is de Corsair iCUE 5000X RGB een uitstekende keuze en in vrijwel elk opzicht een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Dat maakt Corsairs jongste een Excellent-award waard. Bedenk echter wel goed of dit type kast wel wat voor jou is; uitblinken in stilte of koeling doet hij niet per se, en ook als je nog fanatiek data verzamelt op meer dan twee harddisks kun je beter even verder kijken.