be quiet! Silent Base 802

Twee jaar geleden introduceerde het Duitse be quiet zijn Silent Base 801-behuizing. Een flinke toren die, zoals de naam aangeeft, je systeem lekker stil moet houden en toch prima koelt. De 801 werd voor het eerst getoond tijdens Computex 2018 en kwam in oktober dat jaar op de markt voor een introductieprijs van 140 euro zonder en 150 euro met glazen zijpaneel. Dankzij drie 140mm-ventilators en geluiddempend materiaal combineerde de behuizing flinke airflow en koeling met een lage geluidsproductie. Toch blijft er altijd wat te wensen over, reden voor be quiet om een nieuwe versie uit te brengen: de Silent Base 802.

We ontvingen de witte versie met glazen venster; die is 20 euro duurder geworden, met een adviesprijs van 170 euro. De uitvoering zonder raampje kost 160 euro en de behuizing is in zwart en wit verkrijgbaar.

Voor 20 euro meer mag je ook wel wat meer verwachten. Aangezien de 802 desondanks sterk lijkt op de eerder uitgebrachte 801-behuizing, houden we de review summier. We vergelijken de Silent Base 802 primair met zijn voorganger en in de grafieken met prestaties nemen we ons rijtje eATX-behuizingen van rond de 150 euro mee. We hebben de 802 zowel in zijn 'dichte' configuratie als in de 'open' configuratie getest.