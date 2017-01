Door Olaf van Miltenburg, maandag 2 januari 2017 08:56, 6 reacties • Feedback

Hoewel de versie nog veel wordt gebruikt is de actieve ondersteuning van php 5 stopgezet. Php 5.6.30 verschijnt nog begin januari met enkele bugfixes, daarna volgen alleen nog eventuele beveiligingsupdates tot 31 december 2018.

De actieve ondersteuning van elke minor versie van php stopt twee jaar na de release, daarna is er nog twee jaar beveiligingsondersteuning. Php 5.6 werd op augustus 28 2014 uitgebracht en de actieve ondersteuning werd met vier maanden verlengd omdat het de laatste versie van php 5 betrof.

Php.cc licht toe dat het releaseschema van php daarom inhoudt dat php 5.6 daarom niet actief meer ondersteund wordt en op 31 december 2018 ook de beveiligingsondersteuning stopt. Volgens het bedrijf gaan steeds meer frameworks, componenten en andere tools ertoe over om de ondersteuning voor php 5 te schrappen en zouden organisaties moeten overstappen op php 7.

Heise haalt statistieken van W3tech aan die beschrijven dat van de onderzochte websites nog maar 2,5 procent php 7 draait, terwijl php 5.6 nog bij 21 procent in gebruik is. Statistieken van packagist.org laten een iets rooskleuriger beeld zien: in november 2016 zou php 7.0 en 7.1 goed zijn voor een aandeel van 36 procent, maar ook hier is php 5.6 met 37 procent nog flink vertegenwoordigd.