Filmtrailer Doom: Annihilation verschijnt op YouTube

Universal 1440 Entertainment heeft een eerste trailer uitgebracht van Doom: Annihilation, een nieuwe speelfilm die gebaseerd is op de shooterreeks Doom. De prent zou niet in de bioscoop komen: de verfilming verschijnt in de herfst meteen bij streamingdiensten en op fysieke dragers.

Doom: Annihilation volgt een groep ruimtemariniers die reageert op een noodoproep van een basis op een maan van Mars. "Wanneer ze daar arriveren, ontdekken ze dat de maan is ingenomen door demonische wezens die ermee dreigen om de hel op aarde te creëren", aldus de synopsis.

De eerste trailer die onder meer op YouTube is gepubliceerd, duurt slechts dertig seconden en toont de gebruikelijke mix van wapens, monsters en gore. De actiefilm wordt geregisseerd door Tony Giglio, die onder meer bekend is van S.W.A.T: Under Siege. Tot de acteurs behoren onder meer Amy Manson, Dominic Mafham, Luke Allen-Gale en Nina Bergman.

Het is niet voor het eerst dat de iconische shooterreeks wordt verfilmd. In 2005 verscheen al de film Doom met in de hoofdrollen Dwayne 'The Rock' Johnson en Karl Urban. Die prent wordt door critici gezien als een flop en krijgt op IMDb een matige score van 5,2.