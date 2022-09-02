Doe mee met het OPPO-testpanel en maak kans op een OPPO Reno8 Pro 5G!

OPPO heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als serieus alternatief voor smartphones van bekende merken. Naast de duurdere Find X-vlaggenschipserie, biedt de Reno-serie een mid-end oplossing voor consumenten. Recent heeft de fabrikant haar portfolio uitgebreid met twee nieuwe toestellen: de OPPO Reno8 en de OPPO Reno8 Pro 5G.

Voor dat laatste model hebben Tweakers Partners en OPPO de handen ineengeslagen voor een testpanel. Daarvoor zijn we op zoek naar smartphoneliefhebbers. Vijf tweakers worden geselecteerd om de OPPO Reno8 Pro 5G te testen. Meld je dus snel aan in de poll onderaan dit artikel.

De Reno8 Pro 5G is voorzien van een MediaTek Dimensity 8100 Max-chipset in combinatie met het eigen Ultra-Conductive Cooling System. De 8100 Max bestaat uit twee 2,85GHz-chips en een viertal 2,0GHz-chips. De Dimensity 8100 Max is volgens de makers het resultaat van tweaks die MediaTek en OPPO samen hebben doorgevoerd aan de ‘reguliere’ Dimensity 8100 om de prestaties te optimaliseren voor de Reno8 Pro.

Door deze samenstelling claimt OPPO een smartphone met flagshipprestaties te leveren zonder oververhitting of throttling. Daarnaast moet de aanwezige HyperBoost-gamingengine gamingprestaties naar een hoger niveau tillen. Het niveau is zelfs gelijkwaardig aan dat van sommige duurdere smartphones of overtreft dat in sommige gevallen zelfs, aldus het bedrijf. De touchsamplingrate is standaard 125Hz en 360Hz voor de spelmodi. Sommige games ondersteunen tot 720Hz dankzij frame-interpolatie.

Scherm van de OPPO Reno8 Pro 5G

De OPPO Reno8 Pro 5G is uitgerust met een 6,7"-120Hz-amoledscherm met een full-hd+-resolutie van 2412x1080 pixels. Het scherm toont in de ‘levendige’ modus, de vivid-modus, 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte en in de ‘zachte’ modus, de gentle-modus, 100 procent van de sRGB-kleurruimte. Het scherm belooft bovendien een kleurdiepte van 1,07 miljard kleuren, 8+2 bit, en een pixeldichtheid van 394ppi. De helderheid kent een piekwaarde tot 950 nits.

Foto’s en video’s: scherpe 4k-opnames in het holst van de nacht?

Fotografen en filmmakers opgelet: de OPPO Reno8 Pro 5G heeft een triplecameraopstelling, waarvan de hoofdcamera beschikt over 50 megapixel. Verder is deze smartphone uitgerust met twee high-end camerasensoren van Sony. De 32-megapixel-IMX709 RGBW-sensor van de frontcamera moet gebruikers in staat stellen om duidelijkere selfies vast te leggen bij weinig licht, terwijl de 50-megapixel-IMX766-sensor aan de achterzijde cameraprestaties op flagshipniveau belooft.

OPPO introduceert met de Reno8 Pro 5G tevens haar eerste zelfontwikkelde neural processing unit voor beeldverwerking, de MariSilicon X. Zo zouden gebruikers geen last moeten hebben van tegenlicht, te weinig licht of invallende schemering. Het Turbo RAW-algoritme herkent bovendien automatisch ruis en verwijdert deze wanneer je nachtopnamen maakt, aldus OPPO.

Mocht de OPPO Reno8 Pro 5G bijna leeg zijn, dan beschik je met 80W-SuperVOOC-snelladen in rap tempo over een volle accu. Na 11 minuten laden belooft de smartphone 50 procent batterij te hebben. Bovendien zou de inwendige Battery Health Engine ervoor moeten zorgen dat de accu na 1600 laadcycli nog altijd 80 procent van zijn originele capaciteit behouden heeft, terwijl de industriestandaard op 800 cycli ligt.

Zo doe je mee met het OPPO Reno8 Pro 5G-testpanel

Ben jij benieuwd naar de prestaties van deze nieuwe smartphone? Wil je ervaren hoe vlot het snelladen daadwerkelijk gaat, hoe scherp de foto’s zijn en hoe de kwaliteit van 4k-video’s is opgenomen in het donker? En lijkt het je leuk om een review te schrijven over de OPPO Reno8 Pro 5G? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je het apparaat wilt testen.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers vijf testers. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgen we ervoor dat deze gloednieuwe smartphone jouw kant op komt. Je dient dan een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Uit alle geselecteerde testers wordt na afloop willekeurig een winnaar getrokken die de OPPO Reno8 Pro 5G mag houden. De overige vier tweakers krijgen de draadloze OPPO Enco X2-oortjes, ter waarde van 199 euro, als dank voor de tijd en moeite die gestoken is in het testen en reviewen van de producten.

Wil jij de OPPO Reno8 Pro 5G reviewen? Poll Ja, ik wil de OPPO Reno8 Pro 5G reviewen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

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Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 31 augustus 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 9 september 2022, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaars krijgen uiterlijk 13 september 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na het publiceren van de review wordt één winnaar geselecteerd die het product mag houden. De overige testers ontvangen de Oppo Enco X2-oordopjes ter waarde van 199 euro.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en OPPO zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.