Door Tweakers Partners

Feedback • 02-09-2022 08:00 46

Doe mee met het OPPO-testpanel en maak kans op een OPPO Reno8 Pro 5G!

02-09-2022 • 08:00

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OPPO heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als serieus alternatief voor smartphones van bekende merken. Naast de duurdere Find X-vlaggenschipserie, biedt de Reno-serie een mid-end oplossing voor consumenten. Recent heeft de fabrikant haar portfolio uitgebreid met twee nieuwe toestellen: de OPPO Reno8 en de OPPO Reno8 Pro 5G.

Voor dat laatste model hebben Tweakers Partners en OPPO de handen ineengeslagen voor een testpanel. Daarvoor zijn we op zoek naar smartphoneliefhebbers. Vijf tweakers worden geselecteerd om de OPPO Reno8 Pro 5G te testen. Meld je dus snel aan in de poll onderaan dit artikel.

De Reno8 Pro 5G is voorzien van een MediaTek Dimensity 8100 Max-chipset in combinatie met het eigen Ultra-Conductive Cooling System. De 8100 Max bestaat uit twee 2,85GHz-chips en een viertal 2,0GHz-chips. De Dimensity 8100 Max is volgens de makers het resultaat van tweaks die MediaTek en OPPO samen hebben doorgevoerd aan de ‘reguliere’ Dimensity 8100 om de prestaties te optimaliseren voor de Reno8 Pro.

Door deze samenstelling claimt OPPO een smartphone met flagshipprestaties te leveren zonder oververhitting of throttling. Daarnaast moet de aanwezige HyperBoost-gamingengine gamingprestaties naar een hoger niveau tillen. Het niveau is zelfs gelijkwaardig aan dat van sommige duurdere smartphones of overtreft dat in sommige gevallen zelfs, aldus het bedrijf. De touchsamplingrate is standaard 125Hz en 360Hz voor de spelmodi. Sommige games ondersteunen tot 720Hz dankzij frame-interpolatie.

Scherm van de OPPO Reno8 Pro 5G

De OPPO Reno8 Pro 5G is uitgerust met een 6,7"-120Hz-amoledscherm met een full-hd+-resolutie van 2412x1080 pixels. Het scherm toont in de ‘levendige’ modus, de vivid-modus, 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte en in de ‘zachte’ modus, de gentle-modus, 100 procent van de sRGB-kleurruimte. Het scherm belooft bovendien een kleurdiepte van 1,07 miljard kleuren, 8+2 bit, en een pixeldichtheid van 394ppi. De helderheid kent een piekwaarde tot 950 nits.

Foto’s en video’s: scherpe 4k-opnames in het holst van de nacht?

Fotografen en filmmakers opgelet: de OPPO Reno8 Pro 5G heeft een triplecameraopstelling, waarvan de hoofdcamera beschikt over 50 megapixel. Verder is deze smartphone uitgerust met twee high-end camerasensoren van Sony. De 32-megapixel-IMX709 RGBW-sensor van de frontcamera moet gebruikers in staat stellen om duidelijkere selfies vast te leggen bij weinig licht, terwijl de 50-megapixel-IMX766-sensor aan de achterzijde cameraprestaties op flagshipniveau belooft.

OPPO introduceert met de Reno8 Pro 5G tevens haar eerste zelfontwikkelde neural processing unit voor beeldverwerking, de MariSilicon X. Zo zouden gebruikers geen last moeten hebben van tegenlicht, te weinig licht of invallende schemering. Het Turbo RAW-algoritme herkent bovendien automatisch ruis en verwijdert deze wanneer je nachtopnamen maakt, aldus OPPO.

Mocht de OPPO Reno8 Pro 5G bijna leeg zijn, dan beschik je met 80W-SuperVOOC-snelladen in rap tempo over een volle accu. Na 11 minuten laden belooft de smartphone 50 procent batterij te hebben. Bovendien zou de inwendige Battery Health Engine ervoor moeten zorgen dat de accu na 1600 laadcycli nog altijd 80 procent van zijn originele capaciteit behouden heeft, terwijl de industriestandaard op 800 cycli ligt.

Zo doe je mee met het OPPO Reno8 Pro 5G-testpanel

Ben jij benieuwd naar de prestaties van deze nieuwe smartphone? Wil je ervaren hoe vlot het snelladen daadwerkelijk gaat, hoe scherp de foto’s zijn en hoe de kwaliteit van 4k-video’s is opgenomen in het donker? En lijkt het je leuk om een review te schrijven over de OPPO Reno8 Pro 5G? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je het apparaat wilt testen.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers vijf testers. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgen we ervoor dat deze gloednieuwe smartphone jouw kant op komt. Je dient dan een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Uit alle geselecteerde testers wordt na afloop willekeurig een winnaar getrokken die de OPPO Reno8 Pro 5G mag houden. De overige vier tweakers krijgen de draadloze OPPO Enco X2-oortjes, ter waarde van 199 euro, als dank voor de tijd en moeite die gestoken is in het testen en reviewen van de producten.

Wil jij de OPPO Reno8 Pro 5G reviewen?

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Algemene voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 31 augustus 2022 actief zijn.
  • Meedoen kan tot en met 9 september 2022, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.
  • De winnaars krijgen uiterlijk 13 september 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.
  • De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.
  • Na het publiceren van de review wordt één winnaar geselecteerd die het product mag houden. De overige testers ontvangen de Oppo Enco X2-oordopjes ter waarde van 199 euro.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en OPPO zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Oppo en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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OPPO Reno8 Pro

vanaf € 279,-

4 van 5 sterren

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Smartphones OPPO

Reacties (46)

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Joelsuperstar 2 september 2022 08:22
Let op de voorwaarde hé, alleen 1/5 krijgt de telefoon daadwerkelijk. Die daadwerkelijke prijs van die oordopjes is natuurlijk stuk minder dan de adviesprijs van 199€..
Pat-Juh @Joelsuperstar2 september 2022 08:37
Altijd leuk….

Ben benieuwd. Ik heb nog nooit een telefoon groter dan 5.9” gehad om te gebruiken. Zou leuk zijn dit eens te testen.
MeltedForest @Pat-Juh2 september 2022 09:15
De afgelopen jaren is mijn telefoon steeds groter geworden:
2016-2018: 5,5" (Oneplus 3)
2018-2020: 6.3" (Oneplus 6)
2020-2022: 6.67" (Poco F2 Pro)

Ik heb nu dus bijna 2 jaar met een 6.67" gelopen maar ik ga met alle plezier weer terug naar een ~6" scherm. Fysiek vind een 6.67" te groot, zowel om te bedienen als in de broekzak. Binnenkort dus weer naar wat kleiners kijken :)
fapkonijntje @MeltedForest2 september 2022 10:21
Alleen de lengte is bij die toestellen toegenomen. Schermformaat staat niet gelijk aan een groter toestel. Vaak wel, maar vaak genoeg ook niet. Een scherm dat meer van het oppervlakte van je telefoon gebruikt kan een groter scherm betekenen op een kleiner toestel. Maar ook een scherm met een andere verhouding kan verschil maken.

Een Samsung S21fe is bijvoorbeeld even lang als een OnePlus 6 en smaller, maar de OnePlus 6 heeft een 6.28" scherm en een S21fe een 6.4".

Zo is de Huawei P50 6.5" en ook even lang als de S21fe en OnePlus 6.

Dus, protip: kijk naar de maten van een toestel en staar je niet blind op de scherm inches.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 18:43]

MeltedForest @fapkonijntje2 september 2022 11:26
Laat de lengte nou juist het probleem zijn.. ik heb grote handen en kan de telefoon nauwelijks bedienen met één hand, en dat is iets wat ik wel graag wil.
fapkonijntje @MeltedForest2 september 2022 11:30
Weet je wat ik veel vervelender vind, dat ze bij Apple en Google nog steeds zo dom zijn om interface elementen bovenin het scherm te stoppen. Ik heb niet zozeer problemen met het grote scherm, maar wel dat ze dingetjes waar interactie mee nodig is in de verste uithoek proberen te stoppen. Volslagen idioot ontwerp en nergens goed voor. Ik vind het OS dan ook slecht ontworpen en zie dat als groter obstakel dan een groot scherm.

Ik heb jaren met een Lumia 640XL rondgelopen en die was nog veel groter, maar die was uitstekend met één hand te bedienen. Totdat er apps kwamen met zo'n idioot hamburgermenu bovenin het scherm.
Pat-Juh @MeltedForest2 september 2022 12:33
Ik heb veelal iPhones gehad

4s 3,5”?
5s 4,7”?
Galaxy S9 5,8”
Iphone 7 4,7”
11 Pro 5,9”


Momenteel zit ik te kijken naar Android alternatieven in dit formaat… De Zenfone 9 is erg interessant evenals de S22 of Xiaomi 12 (hoewel ik geen curved scherm meer wil)..

Benieuwd wat zo’n groot scherm gaat opleveren. 6.7” is flink en ik denk dat ik dan de tablet vaak links laat liggen.
MeltedForest @Pat-Juh2 september 2022 17:01
Voor de beste software ondersteuning zou ik al gaan voor de S22, heb je 5 jaar security patches. De ondersteuning bij Asus is na 2 jaar al afgelopen.
Pat-Juh @MeltedForest2 september 2022 19:03
Dat is niet zo erg... Momenteel heb ik een oude Pixel 3A als speel toestel liggen (2e hands een keer op de kop getikt) en zit met LineageOS 19.1 te spelen. Dit werkt prima. Voor de Zenfone 8 is ook een grote community, wellicht binnen notime ook voor de 9...

Vooralsnog heb ik geen haast, mijn 11Pro werkt nog goed (hoewel de accu soms wat minder lang mee lijkt te gaan ondanks de 92% health).
Sjaak2k 2 september 2022 09:19
Hoe zit het bij zo'n actie met aansprakelijkheid? Wat als het toestel beschadigd/defect/kwijt raakt?
SnoeiKoei @Sjaak2k2 september 2022 10:03
Bij reviews teken je een verklaring waarin je akkoord gaat met het feit dat het product niet jouw eigendom is en dat je aansprakelijk bent voor eventuele schade en/of vermissing.
initdebug 2 september 2022 08:16
Super leuk, ik doe mee!
Linksquest Moderator Spielerij
2 september 2022 08:37
Laat maar komen, ik heb nu de Reno4 en ben wel benieuwd hoe het verschil met de 8 zal zijn, van de 4 al een review geschreven en lijkt me ook leuk om die van de 8 te schrijven.
Silent7 2 september 2022 08:44
best wel jammer weer, 1 weggeven voor 5 reviews (mogen zij wel €199 vragen voor dopjes, we weten allemaal dat dopjes een extreem hoge marge hebben en prijsverschil hardware en verkoop hier wss 170 a 180. Dit soort oproepen zijn al een grote reclame met hoe het product beschreven is)
Dan zeg je "dan klik je toch op ik wil niet meedoen dan heb ik meer kans", exact at your service :)
skoozie @Silent72 september 2022 08:54
Edit:helemaal met je eens!

En een toestel van 800 euro even een mid range toestel noemen...
Ik ben voor het winnen van gratis goodies. Maar deze laat ik ook aan mij voorbij gaan, succes voor de winnaar.

[Reactie gewijzigd door skoozie op 22 juli 2024 18:43]

Silent7 @skoozie2 september 2022 09:09
:? ik denk dat je de reactie verkeerd hebt geplaatst, ik zeg niets over het toestel :)
Timo002 @Silent72 september 2022 11:52
Ja, en wat gaan ze met zo’n tweedehands toestel doen..?
no_useforaname 2 september 2022 08:50
Al zou ik een Chinafone gratis krijgen.. nee dank! Ik geef mijn data liever aan een US corporate dan aan China.

We halen met Chinese auto's, smart-tv en phones letterlijk en figuurlijk het paard van Troje binnen.
Arcticwolfx @no_useforaname2 september 2022 10:13
Denk je dat Chinese partijen dan niet aan die data kunnen komen als het bij een commerciële partij in de VS ligt?

Consumer data is forfeit, ga daar maar van uit. Als je data bescherming wil moet je het zelf doen. In het uiterste geval door gewoon minder dan wel geen technologie te gebruiken.
Sneezzer @no_useforaname2 september 2022 10:19
Uhm, welke telefoon wordt er volledig in de USA ontwikkeld én geproduceerd?
Ik denk dat het goed is om (ongeacht het productieland) sowieso sceptisch te blijven over de data die wordt verspreid.

(misschien ben ik een beetje paranoïde, maar mijn telefoon verbind altijd met mijn eigen server waar ik tailscale voor gebruik om vervolgens de DNS af te handelen via mijn pi-hole om zoveel als mogelijk het verkeer te blokkeren dat "vanzelf" door apps oid op gang wordt gebracht (overigens, die doe ik bij alle apparaten die we thuis hebben).
nocalimero 2 september 2022 09:08
Ik doe mee.
Ik ben best benieuwd naar zo'n mobiel met een nieuwe Mediatek processor. En naar verluid is ook de camera erg goed, ik ben benieuwd ...
Onoffon 2 september 2022 09:19
Ik bekijk het andersom, je krijgt sowieso iets voor het testen en reviewen. Hoe leuk is dat? Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken!
Fevzi 2 september 2022 09:27
Wat grappig is, is dat ik de Oneplus One tot ongeveer een jaar geleden heb gebruikt. Dat ding ging echt jaren mee. En nog ligt het boven in de kast. Alleen de accu was achteruit gegaan. Ik ben wel benieuwd naar deze variant. En natuurlijk leuk om te bekijken wat de verschillen zijn tov de One.
Vlizzjeffrey @Fevzi2 september 2022 11:46
Toestel uit dit artikel is geen eens een oneplus
tijnh @Vlizzjeffrey2 september 2022 12:50
Oppo heeft one plus overgenomen ;)
qlum @tijnh2 september 2022 14:12
overgenomen is niet helemaal het juiste woord, het waren twee teams bonnen hetzelfde bedrijf en hebben deze samengevoegd.
g3rb 2 september 2022 09:31
Benieuwd naar de reviews. Ik gebruik veelal high end toestellen en de laatste jaren oudere flagships van OnePlus om de kosten te drukken. Voorheen wel eens korte uitstapjes gemaakt naar mid end toestellen maar die deden qua performance toch onder tov van de snapdragons die een OnePlus 7t toentertijd wel aanbood.

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