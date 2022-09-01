Alterneer je Gear: ontdek de nieuwe Samsung Galaxy Book2-series

Ook in deze zomerse periode ben jij als tweaker natuurlijk op zoek naar de beste upgrade of vervanging van je gear. Alternate snapt dit en faciliteert in elke ‘Alterneer je Gear’-campagne een winactie. Elke keer maakt een gelukkige tweaker met deze winactie kans op een upgrade van zijn gear. Het enige dat de webwinkel vraagt, is jouw ongezouten mening over splinternieuwe producten en waarom deze voor jou een échte upgrade van je gear zijn. In deze ‘Alterneer de Gear’ zijn Alternate en Samsung benieuwd wat jij van de Samsung Galaxy Book2-series vindt. We stellen de vier laptopmodellen aan je voor, waarna jij je mening kunt geven en kans maakt op een Galaxy Book2.

Wie op zoek is naar een nieuwe (zelfbouw)computer of laptop kan al tientallen jaren terecht bij Alternate. De internationale IT-webwinkel is al sinds 1998 in Nederland actief. Inmiddels is hij een begrip onder veel Tweakers-bezoekers, ook onder tweakers die vaak precies weten welke nieuwe computer(accessoires) ze willen en daarom vaker dan gemiddeld online bestellen. Omdat je je nieuwe apparatuur zo snel mogelijk wil gebruiken, verzendt Alternate alle bestellingen die vóór 22:00 worden geplaatst nog dezelfde dag. Heeft je laptop het begeven en wil je het liefst nú een nieuwe? Alternate kan bestellingen die op werkdagen voor 10:00 zijn geplaatst nog dezelfde dag leveren.

Samsung Galaxy Book2

Het instapmodel in de serie is de Galaxy Book2, ontwikkeld om de balans te vinden tussen complete specificaties en prijs. De 1,6 kilo wegende laptop, die een eervolle vermelding krijgt in de categorie 'basislaptop tot 700 euro' in de Laptop Best Buy Guide XL van deze maand, is voorzien van een aluminium behuizing, 15,6 inch groot full hd lcd-scherm en diverse aansluitingen, waaronder USB-C-poorten. De 45W krachtige USB-C-oplader die in de doos zit, is ook geschikt om je smartphone en tablet snel te laden. De laptop draait op een twaalfde generatie Intel Core i5- of i7-processor met Intel Arc-graphics voor instapgaming en videobewerken. Onder de motorkap is een 256GB groote NVMe-ssd geplaatst. De Galaxy Book2 biedt allerlei softwarefuncties via het Galaxy Ecosysteem, waar je verderop in dit artikel meer over leest.

Samsung Galaxy Book2 Pro

Met de Galaxy Book2 Pro levert Samsung de dunste Windows 11-laptop in zijn segment. Dat is vooral handig voor wie veel onderweg is met zijn laptop. De Book2 Pro is te koop met een 13,3 of 15,6 inch groot scherm en voorzien van een aluminium behuizing met MIL-STD-810G-certificering. Deze Amerikaanse militaire certificering maakt duidelijk dat het apparaat 29 verschillende tests succesvol heeft ondergaan. De tests hebben onder andere te maken met regen, stof, schokken en hoge en lage temperaturen. Beide uitvoeringen van de laptop hebben een Super Amoled-display en een full hd-webcam om in hoge resolutie te videobellen. Dit zijn verbeteringen ten opzichte van de reguliere Book2. De Book2 Pro beschikt verder over sneller Lpddr5-werkgeheugen, biedt ondersteuning voor de nieuwste wifistandaard (Wi-Fi 6E) en heeft een twaalfde generatie Intel Core i7-processor onder de motorkap. De laptop draagt – in tegenstelling tot de reguliere Book2 – een Intel Evo-certificering, die staat voor een snelle gebruikservaring en een accuduur van minimaal negen uur bij internetten. Je ontgrendelt de laptop via de vingerafdrukscanner. Secured-Core PC beschermt de hardware en firmware met een beveiligde kern tegen aanvallen van buitenaf.

Samsung Galaxy Book2 360

Samsung biedt in de Galaxy Book2-serie ook twee convertibles aan; laptops die via een scharnier zijn te kantelen en dus ook als tablet kunnen worden gebruikt. Zo kun je de Galaxy Book2 360 neerzetten om een film te kijken op het amoledscherm van 13,3 inch. De convertible is voorzien van een Intel Evo-certificering, draait op een twaalfde generatie Intel Core i5-processor en is met ondersteuning voor Wi-Fi 6E klaar voor de toekomst. Ook deze laptop is licht (1,2 kilo) en dun, en voorzien van de militaire MIL-STD-810G-certificering die aangeeft dat hij stevig is gebouwd. Het 2-in-1-apparaat heeft diverse aansluitingen, waaronder een volwaardige HDMI-poort en een USB-C-poort met Thunderbolt 4-ondersteuning. Met de los verkrijgbare S Pen-styluspen maak je notities en schetsen op het scherm.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360

Het topmodel in de Galaxy Book2-serie is de Book2 Pro 360. Deze convertible heeft alle functies die je kent van de Book2 360, aangevuld met extra’s als een full hd-webcam en Lpddr5-werkgeheugen. Ook dit amoledscherm kan overweg met de meegeleverde S Pen. De grootte van het display is aan jou, want de Galaxy Book2 Pro 360 is beschikbaar met een 13,3 of 15,6 inch groot scherm. Samsung belooft een accuduur tot 21 uur en levert een 65W krachtige USB-C-oplader mee. Ook de Book2 Pro 360 draagt een Intel Evo-certificering, heeft een vingerafdrukscanner en Secured-Core PC om de pc te beschermen tot op firmwareniveau.

Galaxy Ecosysteem

De Samsung Galaxy Book2-serie draait op Windows 11 en is voorzien van Samsung-software, door de fabrikant het Galaxy Ecosysteem genoemd. Die software komt vooral van pas als je meer mobiele Samsung-producten gebruikt. Zo kun je de Galaxy Book2 Pro draadloos verbinden met een Galaxy Tab S8 Ultra of één van de vijf andere Samsung-tabletmodellen. Met de tablet als tweede scherm kun je het beeld uitbreiden of tegelijkertijd op beide apparaten werken, via Samsung Multi Control. Door die koppeling kun je daarbij met één toetsenbord op beide apparaten typen en de cursor van je muis verslepen van het ene naar het andere scherm. Heb je een setje draadloze oordopjes van Samsung, bijvoorbeeld de Galaxy Buds2? Die koppel je eenmalig aan de Galaxy Book2-laptop, waarna ze de volgende keren automatisch verbinden. Met deze softwarekoppeling, genaamd QuickShare, zet je draadloos bestanden over tussen je verschillende Samsung Galaxy-apparaten. Met Smart Switch zet je je gegevens van je oude laptop over naar de Galaxy Book2.

Win de Samsung Galaxy Book2

Wat vind jij van de vier Samsung Galaxy Book2-laptops als je ze vergelijkt met de concurrentie? Welk model is jouw favoriet? Stem via onderstaande poll op jouw favoriete product en geef aan waarom het voor jou een echte upgrade is van je huidige gear. Tweakers-partner Alternate wil graag lering trekken uit de feedback van de community. Om je te bedanken voor het delen van je eerlijke mening, geeft Alternate een Samsung Galaxy Book2 weg aan één van de deelnemende communityleden. Het enige dat we nog van de winnaar vragen, is om een – eveneens eerlijke – review te schrijven in de Tweakers Pricewatch; daarna is de laptop van jou en heb je je gear geüpgraded.

Wil jij de Samsung Galaxy Book2 winnen & reviewen? Poll Ja, ik wil graag de Samsung Galaxy Book2 winnen & reviewen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

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Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 31 augustus 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 7 september 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 9 september 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst de producten te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Alternate zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.