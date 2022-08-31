Meet-up Smarthome: win kaarten voor dit event

Op zaterdag 3 september vindt de Tweakers Meet-up Smarthome plaats. In deze update vind je nogmaals het programma en maak je kans om een gratis kaartje te winnen. Wil je een kaartje kopen? Wees er dan snel bij, om te voorkomen dat je misgrijpt.

In totaal hebben we drie keynotes, een panelgesprek, zes verschillende breakout-sessies en natuurlijk een borrel ter afsluiting; genoeg om je tussen 09.30 en 18.00 uur goed bezig te houden. Je gaat onder andere horen over reverse engineering van een smarthomeprotocol, Zigbee2MQTT, energiemanagement, Home Assistant en de standaarden Matter en Zigbee Direct.

Daarmee ziet het schema voor deze dag er als volgt uit:

Kaartjes voor deze dag kosten twintig euro en je kunt ze aanschaffen via deze link. Voor dit tarief ben je dus de hele dag onder de pannen.

Grijp je mis of zit je krap bij kas? Wellicht is er nog een andere optie, want we geven tien toegangskaartjes voor de Meet-up weg. Om kans te maken op een kaartje, hoef je alleen maar in onderstaande poll aan te geven dat je er interesse in hebt. Meedoen kan tot 1 september 16.00 uur.

Eigen smarthome-project

Op de Meet-up kan iedereen een demo of korte presentatie laten zien van zijn of haar eigen project, om zo informatie te delen of juist uitdagingen en vragen bij mede-tweakers neer te leggen. Misschien hoor je op die manier over zaken waar je helemaal nog niet aan had gedacht. Ook kun je bij de stand met verschillende sprekers praten. Ben jij bezig met je eigen smarthome en laat je dat graag zien, of wil je meer weten over hoe je dingen kunt aanpakken? Aarzel vooral niet en neem een USB-stick mee met alle informatie die jij kunt en wilt delen.

In het kort

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum

Datum: zaterdag 3 september 2022

Tijden: 09.30 - 18.00 uur

Prijs: 20 euro inclusief twee consumptiemuntjes