Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 31-08-2022 08:00 13

Meet-up Smarthome: win kaarten voor dit event

31-08-2022 • 08:00

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Op zaterdag 3 september vindt de Tweakers Meet-up Smarthome plaats. In deze update vind je nogmaals het programma en maak je kans om een gratis kaartje te winnen. Wil je een kaartje kopen? Wees er dan snel bij, om te voorkomen dat je misgrijpt.

In totaal hebben we drie keynotes, een panelgesprek, zes verschillende breakout-sessies en natuurlijk een borrel ter afsluiting; genoeg om je tussen 09.30 en 18.00 uur goed bezig te houden. Je gaat onder andere horen over reverse engineering van een smarthomeprotocol, Zigbee2MQTT, energiemanagement, Home Assistant en de standaarden Matter en Zigbee Direct.

Daarmee ziet het schema voor deze dag er als volgt uit:

Meet-up

Kaartjes voor deze dag kosten twintig euro en je kunt ze aanschaffen via deze link. Voor dit tarief ben je dus de hele dag onder de pannen.

Grijp je mis of zit je krap bij kas? Wellicht is er nog een andere optie, want we geven tien toegangskaartjes voor de Meet-up weg. Om kans te maken op een kaartje, hoef je alleen maar in onderstaande poll aan te geven dat je er interesse in hebt. Meedoen kan tot 1 september 16.00 uur.

Eigen smarthome-project

Op de Meet-up kan iedereen een demo of korte presentatie laten zien van zijn of haar eigen project, om zo informatie te delen of juist uitdagingen en vragen bij mede-tweakers neer te leggen. Misschien hoor je op die manier over zaken waar je helemaal nog niet aan had gedacht. Ook kun je bij de stand met verschillende sprekers praten. Ben jij bezig met je eigen smarthome en laat je dat graag zien, of wil je meer weten over hoe je dingen kunt aanpakken? Aarzel vooral niet en neem een USB-stick mee met alle informatie die jij kunt en wilt delen.

In het kort

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum
Datum: zaterdag 3 september 2022
Tijden: 09.30 - 18.00 uur
Prijs: 20 euro inclusief twee consumptiemuntjes

Wil je kans maken op een gratis ticket voor de Meet-up Smarthome?

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Smarthome Tweakers Meet-up

Reacties (13)

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phizzie 31 augustus 2022 09:08
Het klinkt goed, er zit alleen een sportwedstrijd in de duinen in de weg ;)
Voor SEO technische zaken is het goed om de sprekers en onderwerpen alsnog op te nemen in een tabel in plaats van een PNG plaatje. Ook even aangeven waar de sprekers vandaan komen (privé of semi-prof tweaker, zakelijk van een bedrijf) en linken naar achtergrond informatie.

Waar ik namelijk direct naar op zoek ben is waar elke spreker op leunt qua expertise. Zeker bij breakout- of parallelsessies is dat belangrijk om de diepte van het onderwerp in te schatten.

Komt er nog content achteraf beschikbaar, zoals presentaties?
Zoetje @phizzie31 augustus 2022 09:26
Op de zone onder het kopje sprekers vind je een korte beschrijving van de talks en een biografie van de sprekers. Hopelijk is dat voldoende informatie!

Helaas komt er na het event geen content beschikbaar.
phizzie @Zoetje31 augustus 2022 10:04
Dank voor de link!

Net gekeken. Ook hier geldt weer, voor online zoeken/vinden is het belangrijk dat je namen niet vastbakt in plaatjes. Gebruik daarvoor een tabel of CSS oplossing en zet namen als selecteerbare tekst er onder/boven whatever. De ALT image info is goed genoemd, maar telt niet zo sterk als link + tekst + plaatje; tekst in combinatie met andere content is king in de zoekmachine algoritmes.

/edit: technische opmerking over spreker labels

[Reactie gewijzigd door phizzie op 24 juli 2024 22:09]

MotorLum 31 augustus 2022 09:28
Kan in het programma ook aangegeven worden welke lezingen gaan over bedrade smart homes, zoals KNX systeem. Ik heb namelijk de indruk dat alle systemen en sprekers alleen voornamelijk draadloze oplossingen ter sprake bengen.
phizzie @MotorLum31 augustus 2022 10:06
Goed punt, heb een bekende in de installatiewereld en hij legt uitsluitend bedrade domotica oplossingen aan vanwege betrouwbaarheid in high-end private en retail/horeca locaties.
pc_freak1 31 augustus 2022 11:29
ai, jammer dat dit zo kort van te voren pas aangekondigd word.
had hier graag bij geweest, maar kan niet meer vrij van werk krijgen :(
Mattie112 @pc_freak131 augustus 2022 17:06
Was al wel wat eerder hoor :)
plan: Kom jij ook naar de Meet-up Smarthome op 3 september in Hilversum?
Jboeren 31 augustus 2022 10:05
Ik kan niet op “Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan” klikken… Er linkt dan niets te gebeuren.
Vanuit Limburg te duur en te ver weg.
freax187 31 augustus 2022 22:37
Leuk een thuiswedstrijd ipv die ellende in de duinen, kom maar door met die kaarten :D
FreakGIB 31 augustus 2022 08:23
iets winnen is altijd leuk :)
matdriks41 31 augustus 2022 09:13
Sorry ben in zandvoort bij de F1. Had graag gekomen.
MoonRaven 2 september 2022 15:41
Leuk om eens te winnen, tot morgen!
Soullancer 2 september 2022 17:00
Is er iemand die nog heen wil? Ik ben helaas verhinderd na voor het eerst iets te winnen in me leven :o 8)7 ...

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