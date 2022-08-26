Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 26-08-2022 10:00 117

De kaartverkoop voor het Tweakers Huisfeestje is gestart

26-08-2022 • 10:00

117

De kaartverkoop voor het Tweakers Huisfeestje, dat plaatsvindt op 8 oktober, is gestart. Als je er snel bij bent, kun je voor 15 euro een earlybirdticket bemachtigen. Zodra we door de voorraad daarvan heen zijn, betaal je 17,50 euro voor een normaal ticket.

Voor dat bedrag krijg je toegang tot ons feestje en is er voldoende eten en krijg je 5 muntjes om drinken te halen. Vanaf 18.00 uur is de Food Area geopend. Hier is voor ieder wat wils te vinden. Wil je een hamburger? Dan zit je goed. Fan van pulled briskets? Geen probleem. Heb je liever een hotdog? Ook daar zorgen we voor. Als je daarna nog niet bent uitgegeten, is een puntzak friet altijd goed voor de extra vulling. Uiteraard hebben we rekening gehouden met vegetariërs; er zijn diverse vegetarische opties verkrijgbaar zoals een vega burger en vega kipsate. Als je muntjes op zijn, staat de tap nog steeds open, alleen is een rondje dan voor eigen rekening.

Wat kun je met die goedgevulde maag allemaal doen op ons feestje? Speel bijvoorbeeld games tegen of met je medetweakers in de verschillende Game Area's. Zo hebben we plekken opgetuigd rondom pc-gaming, consolegaming, arcadegaming en retrogaming. Speel je liever oldskool zonder stekker? Dan voel je je vast thuis bij onze Boardgames Area voor een potje Weerwolven of geniet je van rondjes rennen rond de tafeltennistafel. Verder kun je onder andere blackjack en roulette spelen, leren solderen en kijken naar overklokpogingen. Check het volledige programma als je meer wilt weten.

Lijkt dit je wel wat? Wees er dan snel bij, want het aantal kaarten is beperkt.

tickets

Ben je abonnee? Profiteer dan van korting via de link in het Abonneeforum.

Programma

16.00 uur - Ontvangst met borrel en hapjes
16.30 uur - Welkomstwoord
16.35 uur - Start activiteiten
18.00 uur - Opening Food Area
20.00 uur - Koffie en taart
22.00 uur - Einde

Ben jij erbij?

Wat? Het Tweakers Huisfeestje
Wanneer? Zaterdag 8 oktober 2022
Waar? IJland in Amsterdam
Tijd? 16.00 - 22.00 uur

* edit 29/08/2022 - 14:29 uur: Nuance aangebracht in omschrijving tekst over food op het evenement.

Partners huisfeestje

Lees meer

Leer solderen en kijk naar overklokpogingen tijdens het Tweakers Huisfeestje .Plan van 14 september 2022
Websites en community's Tweakers huisfeestje

Reacties (117)

-Moderatie-faq
117
105
35
2
0
22
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
SunnieNL 26 augustus 2022 12:24
Mag er een beetje meer info bij over parkeren/ov er naar toe?
Kan ff niet zo snel een parkeerplaats vinden op googlemaps en het lijkt erop dat er in de buurt ook niet direct parkeergarages zijn (of maps weigert mij de info te geven.. komt ook wel eens voor)
marijngr @SunnieNL26 augustus 2022 15:51
@SunnieNL rondom de eventlocatie kun je gratis parkeren. Er zijn in de buurt inderdaad geen parkeergarages maar in het weekend zijn er voldoende parkeerplaatsen (ivm bedrijven die rondom de locatie zitten en niet bemand zijn). We zullen in de bevestigingsmail informatie over parkeren en OV met jullie delen.
Mangu429 @marijngr26 augustus 2022 19:41
De bevestigingsmail is te laat. Zoiets moet van te voren bekend zijn.
8bt 26 augustus 2022 10:54
Zijn er ook vegan opties?
Helium-3 @8bt28 augustus 2022 01:25
Goede vraag!

Jammer dat de plank nogsteeds wel eens misgeslagen wordt; juist door (vrijwel dezelfde) moeite te doen om "vegan" aan je catering op te geven in plaats van "vegetarisch", voorzie je namelijk óók in voedsel voor lacto-intoleranten, ovo-intoleranten, mensen die halal wensen, mensen die kosher wensen en natuurlijk alle ontzettend toffe mensen die voedsel volledig vrij van dierenleed wensen :) en de vegetariërs en pescetariërs kunnen uiteraard nogsteeds genieten.

Zo veel vliegen in een klap, dat wil Tweakers de volgende keer vast en zeker doen!

En dan kom ik graag erbij!

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 23 juli 2024 23:07]

JT @Helium-33 september 2022 17:49
en de vegetariërs en pescetariërs kunnen uiteraard nogsteeds genieten.
Dat is zeer persoonlijk. Dat je een vlees- of visgerecht lust wil niet zeggen dat je vegan lekker vind. Sterker nog, dat je vegetariër bent wil niet zeggen dat je goed terecht kunt in de veganistische keuken. Zelf eet ik niet veel vlees/vis meer, mijn vrouw doet het al tientallen jaren niet meer. En waar ik me prima heb aangepast aan de vegetarische keuken, lukt ons dat met veganistisch een stuk moeilijker. We hebben vorige week nog prima veganistisch gegeten bij vrienden, was echt lekker. Maar mijn vrouw ervaart zeker bij het uit eten gaan dat de veganistische opties haar bijna nooit aanspreken. En dat is vrij vervelend in een tijd waarin de veganismehype (niet dat veganist zijn een hype is maar soms lijkt het wel zo in de horeca) ervoor zorgt dat vegetarische opties van de kaart verdwijnen.

Makkelijkste optie lijkt mij gewoon van alle keukens wat hebben. Met meerdere foodtrucks moet het toch lukken om van alles 2 gerechten aan te bieden ofzo.
Helium-3 @JT3 september 2022 20:15
Ik snap je punt goed, maar ben dan wel benieuwd naar jouw beeld bij "vegan" eten. Als dat een of andere quinoa salade is met noten en tomaat, snap ik dat dat niet iedereen aanspreekt - mijzelf in ieder geval zeker niet.

Binnen de context van een Tweakers evenement betekent vegan i.p.v. vegetarisch voor mij niet veel meer dan een vegan hamburger in plaats van een vegetarische hamburger - dezelfde smaak, textuur, het broodje, en alles maar dan zonder dierlijke producten.

Vandaag op de Smart Home Meetup was er überhaupt geen vegan te verkrijgen - enkel broodjes met kroketten. Ik kreeg nog speciaal een broodje met wat sla en olie toen ik er naar vroeg, en hoewel ik dankbaar ben voor de creativiteit van de medewerkers is dit niet iets wat ik echt "lekker" vindt. Jij als "vegetariër" had hier echter niet veel anders gekregen. Mijn voorstel is en blijft: biedt gewoon vegan kroketten, kipcorns of andere equievelanten aan de vlezen aan en dan ben je helemaal voorzien in iedereen met intoleranties, ethische bezwaren, halal- en kosjer wensen.

Ik denk niet dat je ook maar enigszins "een vegan(nistische) keuken zoals jij deze waarschijnlijk in je hoofd hebt kan, moet of wil verwachten op een evenement dat zich profileert als "vreetschuur". Ik wil gewoon een vegan vette hap, waarmee je in een klap voor iedereen voorziet met een passende moeite die samengaat bij zo'n bijeenkomst waar eten niet bepaald culinair is. En dan maakt het waarschijnlijk helemaal niet uit voor jouw smaak of er nog een vegetarische burger met melk als ingrediënt beschikbaar is naast de vegan burger.

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 23 juli 2024 23:07]

Verwijderd @8bt26 augustus 2022 11:43
Goede vraag! er zit wel verschil in tussen vega en vegan. Ben zelf ook vegan.
Vega doe je nog wel ei, kaas melk, vegan eet en drink je dat niet meer. Dan vervang je alle dierlijke producten en zuivel etc.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 23:07]

marijngr @8bt26 augustus 2022 11:07
@8bt Zeker! Van de burger en kipsaté wordt ook een vega variant aangeboden en natuurlijk de friet.
Verwijderd @marijngr26 augustus 2022 12:41
Verkeerde dubbelpost.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 23:07]

jdh009 FP ProMod @marijngr26 augustus 2022 12:09
Aan vega opties hebben vegans niet zo heel veel. :+

Misschien handig om die vega (of vegan, als die er zijn) opties hier ook toe te voegen?
https://tweakers.net/part...eestje2022/1814/foodarea/

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 23 juli 2024 23:07]

Helium-3 @Rinzwind28 augustus 2022 01:43
Ik als vegan associeer mijn levensstijl niet met gezond, maar eerder met een goed geweten. En dan is er weinig mis met zo'n "vreet"-feestje.

Kom maar op met die vette vegan kipcorns, nuggets, hamburgers en bitterballen! :D

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 23 juli 2024 23:07]

Rinzwind @Helium-329 augustus 2022 13:54
Ik heb die associatie ook. Morale redenen. Maar goed, feit is dat er alleen maar vette en snelle hap op die pagina staat.
LankHoar @segil26 augustus 2022 16:06
Ik wel. De hele wereld is morgen niet veranderd. Maar ik juich de opkomst van vegan alternatieven alleen maar toe, en zie dat om me heen ook steeds meer. Natuurlijk respecteer ik jou keuze om daar niet aanwezig te zijn en dat aan te moeten zien. Mijn standpunt is net wat anders: die burgers zullen ook gegeten worden zonder mijn aanwezigheid, dat veranderd er niets aan. Maar wanneer ik met iemand een leuk babbeltje over dit onderwerp kan hebben, dan wellicht gaat iemand wel over zijn/haar vleesgebruik nadenken ;)

De vraag blijft voor mij daarom wel relevant: zijn er naast vegetarische, ook veganistische hapjes? :)
G_Dragon 26 augustus 2022 10:03
Ik zat te twijfelen om te gaan totdat ik de locatie zag, beetje ver als je uit Drenthe komt :P. Misschien de volgende keer als de locatie gunstiger is :)

Wat een prachtige locatie!

[Reactie gewijzigd door G_Dragon op 23 juli 2024 23:07]

Gropah @G_Dragon26 augustus 2022 12:11
Ik denk eerlijk gezegd niet dat het huisfeestje snel buiten de randstad gaat zijn. Af en toe is er een meetup in het Noorden, maar dat is makkelijker omdat het een serie aan evenementen is. Voor one-offs is de randstad toch wel een beetje de aangewezen plek (helaas), omdat daar domweg de meeste mensen (en dus potentiele bezoekers) wonen. Neem daar ook nog eens bij dat Belgen ook nog wel eens willen komen, en het Noorden valt af voor dit soort dingen.
DigitalExorcist @Gropah26 augustus 2022 21:13
Zwolle is anders prima centraal voor iedereen.
Gropah @DigitalExorcist26 augustus 2022 21:27
Het demografische middenpunt van Nederland ligt bij Austerlitz, heb ik geleerd. Dat ligt tussen Utrecht en Amersfoort in. Dat is nog ongeveer een uur met de trein naar Zwolle. Neem je Belgie bij dat demografische middelpunt, dan word het punt alleen maar zuidelijker (en dus verder van Zwolle) getrokken.
DigitalExorcist @Gropah26 augustus 2022 21:50
Geografisch neem ik aan toch? Punt is dat Zwolle makkelijker bereikbaar is dan de randstad, dat telt natuurlijk ook mee. Files vermijden en zo.
Gropah @DigitalExorcist26 augustus 2022 23:04
Demografisch. Het middelpunt, zo gemeten dat men gemiddeld gezien de kortste afstand heeft. Het staat niet gelijk aan reistijd, maar zo tussen utrecht en Amersfoort zal het niet veel schelen.
DigitalExorcist @Gropah27 augustus 2022 07:04
Geheel off-topic maar ik dacht dat dat het geografisch middelpunt was 😊
Paultje3181 @DigitalExorcist28 augustus 2022 13:55
Eindhoven ook als je de Belgen meerekent. Of nog beter: Den Bosch. Kun je vanuit Zwolle in een uur en een kwartier zijn, Amsterdam 50minuten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Gropah27 augustus 2022 10:39
Woont het grootste deel van de Tweakers community in de Randstad dan? Ik betwijfel het. Ook al zou dat zo zijn dan is een centrale plek misschien nog steeds een betere optie. Ik vermoed dat nu redelijk veel mensen vanwege de locatie afhaken.
G_Dragon @Gropah26 augustus 2022 12:12
Dat begrijp ik volkomen :), dan is het ook de logische keus om het daar te doen!
Jullie hebben wel echt een prachtige locatie uitgezocht.
Gropah @G_Dragon26 augustus 2022 12:15
Voor de duidelijkheid, ik ben vrijwilliger voor Tweakers en voornamelijk bezig met het forum. Ik heb dus niets te maken met het organiseren van evenementen.
G_Dragon @Gropah26 augustus 2022 12:17
Haha oh sorry :P denk kon zijn dat je ook bij de planning of iets had gezeten.
Alekz87 @G_Dragon26 augustus 2022 10:19
Alles binnen Nederland is dichtbij ;)
Settler11 @Alekz8726 augustus 2022 10:31
Eigenlijk wel, ja. Want NL is in het algemeen een klein landje. :) We hebben zelfs de beste wegen van EU en ons OV is ook van hoogwaardig niveau imo.

Als je echt wil gaan, dan moet je de reisafstand naar mijn bescheiden mening maar voor lief nemen.
DJMaze @Settler1126 augustus 2022 11:40
en ons OV is ook van hoogwaardig niveau
Ben je vandaag/gister al met de trein geweest? ;)
Gropah @DJMaze26 augustus 2022 12:08
Gisteren twee keer prima met de trein geweest :P Maar ja, vandaag is een drama maar dat ligt aan de NS. Moeten ze hun personeel maar fatsoenlijk gaan betalen.
DigitalExorcist @DJMaze26 augustus 2022 21:14
Sowieso de afgelopen 25 jaar...?
RoestVrijStaal @Settler1126 augustus 2022 12:12
en ons OV is ook van hoogwaardig niveau imo.
Al eens buiten de Randstad met het OV gegaan? Het zal je erg vies tegenvallen.
IrBaboon79 @RoestVrijStaal26 augustus 2022 12:37
Op de grote lijnen is er - mits geen staking, regen/natte bladeren, hitte/kromme rails, en eventuele andere incidentele zaken - weinig mis mee en werkt het over het algemeen best goed, voor die prijs mag dat ook wel natuurlijk… kleinere gaten en dorpen is een ander verhaal :)

Meerdere jaren naar m’n werk gegaan met de trein vanuit een dorp in Limburg naar Eindhoven en omgeving Amsterdam - dagen met problemen kan je op een paar handen tellen. Maar misschien is het ondertussen anders :)

[Reactie gewijzigd door IrBaboon79 op 23 juli 2024 23:07]

PageFault @IrBaboon7926 augustus 2022 12:40
Wat betreft regen/blad: dit land is al zo diep gezonken dat wanneer er 2 sneeuwvlokken of 4 regendruppels het asfalt raken, de hele infrastructuur voor de auto's ook op z'n kop staat. Dat ligt overigens niet aan de kwaliteit van het wegdek, die is buitensporig goed, maar enkel en alleen aan de rijvaardigheid (of het gebrek er aan) van de medeweggebruikers.
IrBaboon79 @PageFault26 augustus 2022 12:44
Volledig mee eens !
Voor elk vliegenpoepje een weer alarm en enorme paniek lijk helaas de norm…
Mangu429 @Settler1126 augustus 2022 19:37
Met her OV duurt de reis twee tot drie keer zo lang. En nu het spoorboekje niet meer gevolgd wordt door personeelstekort en stakingen nog langer.

Ik kan niets eens op dezelfde dag heen en weer naar Amsterdam omdat er veel te weinig rijdt, vooral bussen.
Rinzwind @Alekz8729 augustus 2022 13:48
Zonder files wel ja.
ToolkiT @Alekz8730 augustus 2022 15:21
Niet als je in het buitenland woont ;)
pschut @G_Dragon26 augustus 2022 16:31
Wanneer je met de trein naar Amsterdam centraal gaat (als ze uiteraard rijden) kan je vandaar met de pont naar de overkant. Is nog nog een leuke overvaart ook :)
Verwijderd 26 augustus 2022 10:41
15 á 17,50 euro en onbeperkt schranzen en (beperkt) zuipen[...] Anno 2022 is dat toch heel netjes te noemen :)

Mijn tractor 🚜 🌬 🌬 moet dan nét voor de APK dus kan ik daar helaas niet bij zijn.
useruser @Verwijderd26 augustus 2022 10:50
15 á 17,50 euro en onbeperkt schranzen en (beperkt) zuipen[...] Anno 2022 is dat toch heel netjes te noemen :)
Prijs is inderdaad niks mis mee, maar om 5 muntjes nou "bijna onbeperkt drinken" te noemen... Een drankje is vast geen 0.1 muntje ;)
supersnathan94
@useruser26 augustus 2022 14:29
Nouja vijf drankjes is op zijn minst netjes te noemen voor deze fee. Gezien er best mensen met de auto zullen komen zullen er vast wel mensen zijn die je nog een muntje gunnen als ze weer weg gaan.

Een beetje pils op t terras kost tegenwoordig €3-3,50. Dus 5 drankjes is echt dik in orde hoor.
Verwijderd @useruser26 augustus 2022 11:05
Dat is waar, de hele tijd maar gaan nippen dan ;)
Rooieduvel 26 augustus 2022 10:06
Ben van de partij!
Storm-Fox 26 augustus 2022 10:15
Prachtige locatie en geweldige event, count me in!
lenwar
26 augustus 2022 10:19
Ziet er erg leuk uit en zo te zien een stoere locatie voor het evenement. Maar helaas wederom in Amsterdam, wat niet een erg makkelijk bereikbare stad is voor iedereen buiten Noord Holland (kort door de bocht natuurlijk)
mati1983 @lenwar26 augustus 2022 10:44
Precies. Voor mij persoonlijk een reden om niet te gaan helaas. Zij die wel gaan: have fun!
Mattie112 26 augustus 2022 10:28
Was leuk vorige keer: ik ben er weer bij!
Case_C 26 augustus 2022 10:52
Leuk! Kaartje weer besteld.
Sponge 26 augustus 2022 12:47
Schiet je mede-tweakers aan gort tijdens een nostalgische knalpartij in Unreal Tournament 2004.
Echte nostalgie is natuurlijk de enige echte UT99 / Deck-16][ en Facing Worlds. ;)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.