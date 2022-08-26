De kaartverkoop voor het Tweakers Huisfeestje is gestart

De kaartverkoop voor het Tweakers Huisfeestje, dat plaatsvindt op 8 oktober, is gestart. Als je er snel bij bent, kun je voor 15 euro een earlybirdticket bemachtigen. Zodra we door de voorraad daarvan heen zijn, betaal je 17,50 euro voor een normaal ticket.

Voor dat bedrag krijg je toegang tot ons feestje en is er voldoende eten en krijg je 5 muntjes om drinken te halen. Vanaf 18.00 uur is de Food Area geopend. Hier is voor ieder wat wils te vinden. Wil je een hamburger? Dan zit je goed. Fan van pulled briskets? Geen probleem. Heb je liever een hotdog? Ook daar zorgen we voor. Als je daarna nog niet bent uitgegeten, is een puntzak friet altijd goed voor de extra vulling. Uiteraard hebben we rekening gehouden met vegetariërs; er zijn diverse vegetarische opties verkrijgbaar zoals een vega burger en vega kipsate. Als je muntjes op zijn, staat de tap nog steeds open, alleen is een rondje dan voor eigen rekening.



Wat kun je met die goedgevulde maag allemaal doen op ons feestje? Speel bijvoorbeeld games tegen of met je medetweakers in de verschillende Game Area's. Zo hebben we plekken opgetuigd rondom pc-gaming, consolegaming, arcadegaming en retrogaming. Speel je liever oldskool zonder stekker? Dan voel je je vast thuis bij onze Boardgames Area voor een potje Weerwolven of geniet je van rondjes rennen rond de tafeltennistafel. Verder kun je onder andere blackjack en roulette spelen, leren solderen en kijken naar overklokpogingen. Check het volledige programma als je meer wilt weten.

Lijkt dit je wel wat? Wees er dan snel bij, want het aantal kaarten is beperkt.

Ben je abonnee? Profiteer dan van korting via de link in het Abonneeforum.

Programma

16.00 uur - Ontvangst met borrel en hapjes

16.30 uur - Welkomstwoord

16.35 uur - Start activiteiten

18.00 uur - Opening Food Area

20.00 uur - Koffie en taart

22.00 uur - Einde

Ben jij erbij?

Wat? Het Tweakers Huisfeestje

Wanneer? Zaterdag 8 oktober 2022

Waar? IJland in Amsterdam

Tijd? 16.00 - 22.00 uur



* edit 29/08/2022 - 14:29 uur: Nuance aangebracht in omschrijving tekst over food op het evenement.