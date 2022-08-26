Het volledige programma van de Meet-Up Smarthome is bekend

Op 3 september organiseren we de 2022-editie van onze Meet-Up Smarthome, in Theater Gooiland in Hilversum. De laatste weken is hard gewerkt aan het programma en we zijn blij te kunnen melden dat de planning nu helemaal rond is. In deze .plan praten we je bij.

In totaal hebben we drie keynotes, een panelgesprek, zes verschillende breakout-sessies en natuurlijk een borrel ter afsluiting; genoeg dus om je tussen 09.30 en 18.00 uur goed bezig te houden. Je gaat onder andere horen over reverse engineering van een smarthomeprotocol, Zigbee2MQTT, energiemanagement, Home Assistant en de standaarden Matter en Zigbee Direct.

Ook hebben we voor het eerst meerdere sessies die door communityleden worden ingevuld. Richard Orie (rorie) zal uit de doeken doen hoe hij over de jaren zijn eigen smarthome heeft gebouwd, waarbij concepten en technieken als MQTT, Zigbee, Docker, Node-RED, ESP8266 en pwa's voorbijkomen. Bas van der Sluis (Bas_f) gaat je vertellen hoe hij zijn smarthome heeft ingericht zonder daarbij op kant-en-klaar-oplossingen te leunen, maar vooral te werken met Raspberry Pi's en Python-scrips.

Eigen smarthome-project op de Playground

In het programma zie je meerdere keren de 'Playground' terugkomen. Hier kunnen bezoekers zich verzamelen om tussen de sessies door ervaringen uit te wisselen over hun smarthomes. Misschien ben je wel heel trots op hoe je iets hebt gebouwd en wil je het graag tonen, ben je op zoek naar hulp bij een moeilijke automatisering of hoor je er dingen waar je helemaal nog niet aan had gedacht. Ook kun je bij deze stand met verschillende sprekers praten. Ben jij bezig met je eigen smarthome en laat je dat graag zien, of wil je meer weten over hoe je dingen kunt aanpakken? Aarzel vooral niet en neem een USB-stick mee met alle informatie die jij kunt en wilt delen.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan nu alvast je kaartje. Voor 20 euro ben je een dag onder de pannen en krijg je twee drankjes. Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd. Ben je abonnee? Profiteer dan van 25% korting via de link in het forum.

In het kort

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum

Datum: zaterdag 3 september 2022

Tijden: 09.30 - 18.00 uur

Prijs: 20 euro (toegang plus twee consumptiemuntjes)