Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 26-08-2022 08:00 24

Het volledige programma van de Meet-Up Smarthome is bekend

26-08-2022 • 08:00

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Op 3 september organiseren we de 2022-editie van onze Meet-Up Smarthome, in Theater Gooiland in Hilversum. De laatste weken is hard gewerkt aan het programma en we zijn blij te kunnen melden dat de planning nu helemaal rond is. In deze .plan praten we je bij.

In totaal hebben we drie keynotes, een panelgesprek, zes verschillende breakout-sessies en natuurlijk een borrel ter afsluiting; genoeg dus om je tussen 09.30 en 18.00 uur goed bezig te houden. Je gaat onder andere horen over reverse engineering van een smarthomeprotocol, Zigbee2MQTT, energiemanagement, Home Assistant en de standaarden Matter en Zigbee Direct.

Ook hebben we voor het eerst meerdere sessies die door communityleden worden ingevuld. Richard Orie (rorie) zal uit de doeken doen hoe hij over de jaren zijn eigen smarthome heeft gebouwd, waarbij concepten en technieken als MQTT, Zigbee, Docker, Node-RED, ESP8266 en pwa's voorbijkomen. Bas van der Sluis (Bas_f) gaat je vertellen hoe hij zijn smarthome heeft ingericht zonder daarbij op kant-en-klaar-oplossingen te leunen, maar vooral te werken met Raspberry Pi's en Python-scrips.

Meet Up Smarthome 2022 Programma

Eigen smarthome-project op de Playground

In het programma zie je meerdere keren de 'Playground' terugkomen. Hier kunnen bezoekers zich verzamelen om tussen de sessies door ervaringen uit te wisselen over hun smarthomes. Misschien ben je wel heel trots op hoe je iets hebt gebouwd en wil je het graag tonen, ben je op zoek naar hulp bij een moeilijke automatisering of hoor je er dingen waar je helemaal nog niet aan had gedacht. Ook kun je bij deze stand met verschillende sprekers praten. Ben jij bezig met je eigen smarthome en laat je dat graag zien, of wil je meer weten over hoe je dingen kunt aanpakken? Aarzel vooral niet en neem een USB-stick mee met alle informatie die jij kunt en wilt delen.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan nu alvast je kaartje. Voor 20 euro ben je een dag onder de pannen en krijg je twee drankjes. Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd. Ben je abonnee? Profiteer dan van 25% korting via de link in het forum.

In het kort

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum
Datum: zaterdag 3 september 2022
Tijden: 09.30 - 18.00 uur
Prijs: 20 euro (toegang plus twee consumptiemuntjes)

Meet-up

Meet-up

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Smarthome Tweakers

Reacties (24)

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hellfighter87 26 augustus 2022 08:11
`Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd`

Ik kan er helaas niet bij zijn, voor mij was het dus handig geweest om het digitaal achteraf te kunnen kijken.
Daar had ik ook prima een kaartje voor willen kopen :)
Sr_Ogel @hellfighter8726 augustus 2022 08:59
Geldt ook voor mij ,maar lijkt mij ook een prima extra voor abonnees. Een premium artikel met een video registratie. Hoeft niet eens strak geedit te worden. Een camera recht van voren op de spreker is al goed.
UniPer @hellfighter8726 augustus 2022 09:29
Geldt hier ook, helaas geen mogelijkheid om er bij te zijn maar zou graag een kaartje kopen voor een video opname van de sessies!
tvtech @UniPer26 augustus 2022 18:00
Inderdaad, hier ook. Beetje 2019 gedachte zo van de organisatie
mistral2 26 augustus 2022 09:22
Ik hoop wel dat er iets van materiaal beschikbaar komt. Van de parallel sessies kan je er maar 1 volgen, maar de andere sessie lijken ook heel interessant.
Dus organisaite, het zou goed zijn als de parallele sessies wel worden opgenomen en beschikbaar worden geteld aan minimaal de kaartjeskopers...
RocketRob @mistral226 augustus 2022 09:45
Dit vind ik een heel goed punt. Ik kan zelf die dag maar tot half 3 aanwezig zijn, maar alle sessies lijken me interessant om te zien. Al is het maar een camera die op het podium gericht staat, waarvan de beelden voor alleen kaarthouders beschikbaar zijn.
JeroenH 29 augustus 2022 11:09
Oh. misschien iets om aan het artikel toe te voegen: er zijn wegwerkzaamheden in Hilversum. Je kunt vanaf de A1 Hilversum wel in (afrit 9 Laren/Hilversum) maar niet uit! Als je Hilversum uit wil naar een snelweg moet je naar de A27, of richting Amsterdam is de optie ook nog om de N201 te nemen.

Met de trein is het denk het beste te doen (als ze niet staken...), het is maar 9 minuten lopen vanaf het station.

Kom je met de auto en wil je parkeren, zet uit je hoofd dat je dat gratis kunt doen, tenzij je een vouwfiets meebrengt. Beste optie voor parkeren is denk ik parkeergarage Gooiland, die is om de hoek. Is die vol, dan heeft de Q-park altijd wel plek, en is ook niet ver.

Ik kom op de fiets, of misschien zelfs wel lopend :)

[Reactie gewijzigd door JeroenH op 24 juli 2024 05:57]

bruinsmm 26 augustus 2022 08:58
Had graag heen gewild, maar ik ben slechthorend en krijg de toespraken niet mee.
--MeAngry-- @bruinsmm26 augustus 2022 13:48
Nog een reden om het op te nemen eerlijk gezegd. (En het van ondertiteling te voorzien.)
joostmeijer @bruinsmm26 augustus 2022 15:11
Waarom zet je geen schrijftolk in? https://www.tolkcontact.n...-tolk/tolkuren-aanvragen/
JeroenH @joostmeijer29 augustus 2022 09:51
Ik heb daar geen ervaring mee, ik ben gelukkig niet doof (al beweert mijn vrouw soms anders ;) ), maar ik denk dat een "standaard tolk" met een dergelijk event wel eens moeite zou kunnen hebben met het jargon.
joostmeijer @JeroenH29 augustus 2022 13:05
Uiteindelijk is jargon opgebouwd uit woorden, die een tolk typt, zodat jij ze kan lezen. Wellicht interessant om eens uit te proberen.
Pazo 26 augustus 2022 08:29
Leuk, ik heb er zin.
Zelf ook steeds meer met Home Assistant bezig, dus een mooie gelegenheid om nog meer ideeën / kennis op te doen :)
iRob87 26 augustus 2022 13:28
Ik had er ook graag bij willen zijn, maar het past deze keer niet in het gezinsleven.
Ook ik zou bereid zijn te betalen voor een opgenomen video feed.
Eld0 26 augustus 2022 13:43
Heel interessant. Wel een hele eind rijden voor iemand uit België
D-Three 26 augustus 2022 15:05
Klinkt interessant. Maar ik vermoed dat mijn toekomstige ons huwelijk niet wil verplaatsen naar een andere datum. 😁

[Reactie gewijzigd door D-Three op 24 juli 2024 05:57]

koelkast 26 augustus 2022 15:51
Lijkt me interessant, maar helaas kreeg ik de uitnodiging zo laat. Het is volgende week al. Volgende keer de mail iets eerder sturen?
JeroenH @koelkast29 augustus 2022 09:47
Huh? Ik heb het kaartje op 8 augustus gekocht. Ik weet niet meer precies hoe ik getriggerd werd, volgens mij door een artikel op de FP, maar wat ik wil zeggen is: het is al best een tijdje bekend...
CAP-Team 26 augustus 2022 17:19
Ik kom samen met mijn oudste zoon :)

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