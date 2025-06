Kom jij ook naar de Meet-up Smarthome op 3 september in Hilversum?

Op 3 september organiseren we onze eerste Meet-Up van het jaar. In Theater Gooiland in Hilversum dompelen we alle deelnemers van 09.30 tot 18.00 uur onder in het thema smarthome. Over de dag verspreid kun je in totaal tien verschillende sessies bijwonen, en we sluiten af met een panelgesprek.

We zijn nog druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten voor het programma, maar kunnen al een tip van de sluier oplichten. Zo komt Trammell Hudson vertellen over hoe hij het Home Connect-protocol van Bosch-Siemens wist te reverse engineeren zodat gebruikers niet meer afhankelijk zijn van de cloud om hun apparaten aan te sturen.

Wellicht heb je Home Connect in de toekomst helemaal niet meer nodig, want als het aan de Connectivity Standards Alliance ligt, gaat smarthome-apparatuur over op de nieuwe standaard Matter. Sander Raaijmakers en Leo Rozendaal zijn vanuit Signify - bekend van Philips Hue - betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Zij zullen zowel over Matter spreken, als over de nieuwe standaard Zigbee Direct.

Zei iemand Zigbee? Grote kans dat gebruikers van het protocol bekend zijn met de software Zigbee2MQTT, geschreven door de Nederlander Koen Kanters. Ook hij is op de Meet-up aanwezig en hij zal er ingaan op het belang van een lokale, cloudloze Zigbee-bridge en de afwegingen die hij gedurende de ontwikkeling van het project heeft gemaakt.

Onze eigen Femme Taken zal ook niet ontbreken. De talk die hij eigenlijk op de Developers Summit zou geven - waarvoor hij was verhinderd - geeft hij nu in de herkansing. In zijn sessie bespreekt hij de rol die home-energymanagementsystemen (hems) in de toekomst zullen spelen en hoe je daar als smarthomeliefhebber nu al mee aan de slag kunt gaan.

Ook Home Assistant is van de partij: deze opensourcesoftware om een smarthome mee aan te sturen, is al jarenlang erg populair in de community. Oprichter Paulus Schoutsen stort zich via zijn bedrijf Nabu Casa inmiddels fulltime op de ontwikkeling van het platform. Zijn collega Bram Kragten zal op de Meet-up meer vertellen over wat je als gebruiker allemaal met Home Assistant kunt doen.

Meer informatie over het evenement en de sprekers vind je hier.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan nu alvast je kaartje. Voor 20 euro ben je een dag onder de pannen en krijg je ook twee drankjes. Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd. Ben je abonnee? Profiteer dan van 25% korting via de link in het forum.

In het kort:

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum

Datum: zaterdag 3 september 2022

Tijden: 09.30 - 18.00 uur

Prijs: 20 euro inclusief twee consumptiemuntjes