Volledig verzorgd naar Samsung Unpacked-event met unieke incentive? Meld je aan.

Op 10 augustus vindt een nieuw Samsung Unpacked-event plaats in Amsterdam, waarbij de nieuwste Galaxy-smartphones van dit merk worden onthuld. Tweakers Partners en Samsung geven aan veertien tweakers de kans om erbij te zijn. Ze zijn welkom op het volledig verzorgde Unpacked-event en de reis ernaartoe wordt ook geregeld. Tijdens het event ontvang je naast de launch en tech-inhoudelijke informatie ook één van de devices waar het allemaal om draait. Na het event mag je er uitgebreid mee aan de slag in een testpanel en na afloop mag je het houden. Lijkt het je leuk om bij dit exclusieve event aanwezig te zijn en de direct onthulde, nieuwe smartphones te testen? Meld je dan aan in de poll onderaan dit artikel.

Nieuwe Galaxy’s

Op de avond van 10 augustus vindt het Unpacked-event plaats op het Thuishaven-terrein in Amsterdam. Hier worden de nieuwste Samsung Galaxy’s gelanceerd. Smartphone- en gadgetliefhebbers weten dat de Unpacked-events van de technologiereus altijd iets bijzonders bieden. Met name de onthulling van nieuwe Galaxy’s wordt bij de Unpacked-presentaties altijd door miljoenen mensen wereldwijd gevolgd. Een groep afgevaardigden uit de community van Tweakers heeft nu de exclusieve kans hierbij lokaal aanwezig te zijn.

Zo doe je mee met het Samsung Unpacked-testpanel met launch-event

Ben jij benieuwd naar de nieuwe Galaxy’s van Samsung en lijkt het je leuk om gezellig met ons naar dit tech-inhoudelijke event te gaan en een review te schrijven over een van de nieuwe toestellen? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je aanwezig wilt zijn bij het Samsung Unpacked-event.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers willekeurig veertien winnaars: zeven Nederlanders en zeven Belgen. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan word je uitgenodigd voor het Unpacked-event op 10 augustus, om 17:00 uur bij Thuishaven Amsterdam. Daar maak je het Unpacked-event mee, waarna je direct met een van de nieuwe toestellen aan de slag mag en aanvullende ins & outs krijgt te horen. Na afloop krijg je een van de modellen mee naar huis om het uitvoerig te testen.

Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Het toffe is dat alle veertien geselecteerde reviewers de meegekregen smartphone mogen houden, als dank voor de tijd en moeite die ze in het testen en reviewen ervan hebben gestoken - en natuurlijk als aandenken aan deze unieke avond met Tweakers Partners en Samsung.

Wil jij aanwezig zijn bij het Samsung Unpacked event? Poll Ja, ik wil aanwezig zijn bij het Samsung Unpacked event en ben woonachtig in Nederland

Ja, ik wil aanwezig zijn bij het Samsung Unpacked event en ben woonachtig in België

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 2 augustus 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 7 augustus 2022, alleen via de poll. Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 8 augustus 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Aanwezigheid op het event op 10 augustus 2022 is verplicht om het product te mogen reviewen.

Na het publiceren van de review mag de winnaar het nieuwe Samsung Galaxy-toestel houden. De eerste 500 niet-winnaars ontvangen een exclusieve code voor 20% korting op de nieuwe toestellen.

Winnaars ontvangen een e-mail met meer informatie over het vervoer.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Samsung zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.