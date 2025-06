Terugblik: tweaker stelt NZXT game-pc samen en test systeem

Begin juni deden Tweakers Partners en NZXT een bijzondere oproep om een testpanel samen te stellen. Leden van de tweakers-community mochten een game-pc samenstellen uit het aanbod van NZXT, waarbij één deelnemer kans maakte om een compleet systeem te winnen. Tweaker CykoByte was van alle inzenders de gelukkige. Hij won een door hemzelf samengestelde game-pc die in elkaar was gezet door de webshop. Hij sprak met ons over zijn keuze voor de losse componenten, en over het bestelproces. In dit artikel lees je er alles over.

De pc die CykoByte alias Joey van Hummel heeft samengesteld via de tool op de NZXT-website en uiteindelijk ook heeft gewonnen, bestaat uit de volgende componenten:

Inclusief kortingen kostte dit systeem € 1847,90, waarvan € 99,00 voor het assembleren. Joey omschrijft zich als ‘geen hardcore gamer’. Hij speelt dus wel games, maar gebruikt de pc daarnaast voor van alles en nog wat, waaronder software development en schema/pcb-ontwerp, zowel werk- als hobbymatig.

Voorkennis en bestelproces

Joey volgt verschillende kanalen op YouTube, waaronder LinusTechTips, JayzTwoCents, Hardware Unboxed, GamersNexus en natuurlijk Tweakers.net. Via een paar van deze kanalen had hij al eens van NZXT gehoord. “Ik wist al dat ze eigen cases maken en dat hun waterkoelers redelijk goed zijn. Dat deze partij meer doet dan componenten van anderen in een kast schuiven, zegt wel dat hij een serieuze speler in de markt is. Daarom had ik enige verwachtingen; de pc moest serieus zijn ingepakt, de koeling moest op de logische plekken in- en outtakes hebben, en de kabels moesten netjes zijn weggewerkt. Daarnaast verwachtte ik enige tweaks in de bios. Wat het bestelproces betreft, verwachtte ik in ieder geval de minimale compatibiliteitchecks: past een koeler in je case, heb je genoeg headers voor de fans, et cetera.”

Het samenstellen van de game-pc ging volgens Joey over het algemeen soepel: “Het proces is opgedeeld in logische stappen en het menu is vrij schoon en overzichtelijk. Je wordt als het ware van begin tot eind begeleid.” Je begint met de keuze tussen AMD en Intel en in datzelfde scherm vul je als consument je budget in. Daarna krijg je een lijstje populaire games te zien, met de te verwachten prestaties. Joey: “Zonder na te denken, ging ik met de configurator aan de slag. Als ik een rare keuze maakte, werd ik daarover geïnformeerd. De configurator vertelt vervolgens wat de gevolgen zijn en welke oplossing NZXT voorstelt. Dat is vrij transparant, dus je ziet dat er veel aandacht is geschonken aan de compatibiliteitscontroles.”

Soms geeft de tool aanbevelingen. Joey had die in principe niet nodig, maar kreeg er toch een paar, door een beetje te stoeien met de configurator: “De eerste aanbeveling die ik tegenkwam, was om een interne USB-hub toe te voegen. Ik had een moederbord gekozen met een case en een aio-combi waarbij uiteindelijk één USB-header te weinig op het moederbord zat. NZXT meldde dit en stelde voor een interne USB-hub te nemen. Een andere aanbeveling die ik tegenkwam, betrof een interne fancontroller. Dit vind ik goede aanbevelingen. Zelfs een meer ervaren pc-bouwer kan soms vergeten om dit soort dingen te checken.”

Een nadeel aan het bestelproces vindt Joey dat informatie over onderdelen niet altijd volledig is. “Wat bijvoorbeeld aan de case-info mist in de configurator, is hoeveel casefans er in de case passen en of die worden meegeleverd. Ik vond onder het tweede kopje ‘koeling’ dat ik casefans mee kon bestellen, maar ik had geen idee of ik ze nodig had. De builder geeft dit niet aan. Een leek die de builder gebruikt, heeft dus hulp nodig. Op de site van NZXT las ik dat twee casefans worden meegeleverd. Ik moest dat apart opzoeken, terwijl dit best basale informatie is.”

Daarnaast vindt Joey het een tikje jammer dat er geen keuze is voor Windows 11 als OS en dat je er niet voor kan kiezen om geen OS te laten installeren.

Levering game-pc en configuratie door NZXT

Toen de pc werd afgeleverd, bleek hij goed verzorgd gebouwd. De kabels waren netjes weggewerkt, de koeling was logisch gemonteerd en NZXT had volgens Joey de moeite genomen om xmp in te schakelen voor het ram. “Het ram was netjes in dualchannel-configuratie geïnstalleerd, en de M.2-ssd was in het juiste cpu-slot gemonteerd. Precies zoals ik het zelf zou doen; die aandacht voor detail kan ik enorm waarderen. Het enige wat ik jammer vind, is dat ze de fancurves niet wat hadden getweaked. Daarmee hadden ze wat mij betreft een perfecte pc-ervaring kunnen leveren”, zegt Joey.

Positief vindt Joey ten slotte dat alle accessoires van de onderdelen mee worden geleverd, samen met handleidingen en ‘knipsels’ van de dozen waar serienummers en productcodes op staan.

De losse componenten: kast en waterkoeler

De pc van Joey komt in een NZXT H510 Flow-case die hij omschrijft als mooi en stijlvol, en door de ruimte en mogelijkheden voor cable-management is de behuizing ook veelzijdig. Het openmaken van de zijkant gaat soepel, al heeft Joey wel een tip: “Het openmaken van het glazen sidepanel zou ik doen met handschoenen aan, of met schoonmaakdoekjes in de buurt. Dit paneel is echt een vingerafdrukmagneet. Het openen gaat verder enorm makkelijk. Achter op de kast zitten duimschroeven die je losdraait. Eén voor het glazen sidepanel en twee voor het rechterpaneel. De duimschroeven zijn voorzien van een ringetje waardoor ze niet uit het paneel vallen nadat je ze hebt losgedraaid.” Als koeler heeft Joey voor de NZXT Kraken X63 gekozen. Hij heeft zelf wat tweaks doorgevoerd op de fancurves; daarna was hij onder de indruk van de prestaties.

Joey: “Het systeem blijft zelfs onder synthetische belasting fluisterstil en de temperatuur komt niet boven de 60 graden.” De aanwezige verlichting vindt hij een leuke bijkomstigheid, ook al was hij daar in eerste instantie niet naar op zoek. “De ringverlichting met het spiegeleffect is een leuke extra die wat subtiele verlichting toevoegt aan het systeem. In de meegeleverde software, NZXT CAM, is het onder andere mogelijk om de kleur van de ring aan te passen of de ringverlichting uit te schakelen. Ook het NZXT-logo kan onafhankelijk worden aangepast of uitgeschakeld”, aldus Joey.

De losse componenten: moederbord en processor

Met betrekking tot het moederbord is Joey naar eigen zeggen niet veeleisend. Meer dan ethernet en een paar USB-poorten gebruikt hij niet, en hij kwam uit bij de Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2. Wel vindt hij het belangrijk dat een moederbord een goede, stabiele bios heeft en dat de fabrikant een goede reputatie heeft als het gaat om bios-updates.

Joey noemt met betrekking tot de rol van NZXT op dit vlak een minpuntje, maar hij heeft er ook pluspunten van ondervonden: “Het moederbord is geleverd met bios F16a. Het resultaat is dat de pc af en toe last had van de ‘AMD fTPM’-haperingen die in AMD Agesa 1207 zijn opgelost. Die is verwerkt in bios-versie F16c, die ten tijde van de levering van het systeem al ruim een maand uit was. NZXT had de bios dus kunnen updaten voordat het systeem werd uitgeleverd, om zo een betere gebruikerservaring te bieden.” Positief is Joey over het feit dat NZXT de xmp goed heeft geconfigureerd, zodat het geleverde ram op de beloofde snelheid draait. Daarnaast zijn de drivers netjes geïnstalleerd, waarbij de nieuwste versies zijn meegenomen.

Als processor is de AMD Ryzen 5 5600X besteld. Behalve voor gaming gebruikt Joey het systeem voor schema/PCB-ontwerp en softwareontwikkeling. “De zes cores met smt is een dikke upgrade vanaf de vier cores zonder smt die ik nu heb, en ipc is niet erg belangrijk. De vooruitgang die AMD heeft gemaakt in performance per watt was echter de doorslaggevende factor. Kortom, de cpu presteert enorm lekker. Alles - van games tot software compileren - doet hij zonder klagen of haperen.”

De losse componenten: voeding en videokaart

Als voeding heeft het systeem een Seasonic Focus GX 850W Gold. Joey had geen specifieke reden om deze voeding te kiezen, maar hij wilde graag ruimte overhouden voor eventuele toekomstige upgrades. Deze voeding was op het moment van samenstellen de 850W-voeding die beschikbaar was bij NZXT. Het enige verbeterpunt zit ironisch genoeg niet in de voeding zelf, aldus Joey, maar in de meegeleverde modulaire kabels. Die zijn lang en hebben allemaal meerdere connectoren. “Als je maar één schijf toevoegt en geen extra - loze - kabel in je systeem wilt, ben je gedwongen de schaar in de kabel te zetten of een andere kabel te kopen.”

Als videokaart is de Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G gekozen. Joey is er blij mee: “Toen ik deze 3070 binnenkreeg, heb ik iets geprobeerd dat ik nooit eerder kon doen, namelijk gamen met een surroundmonitor-opstelling. Het is duidelijk dat Nvidia hier weinig aandacht aan schenkt. De instellingen zijn weggestopt en het wisselen tussen de normale modus en surround verloopt omslachtig. Ik ben echter positief over de prestaties. Niet alleen kan ik op drie schermen gamen, ik kan het ook met hogere instellingen dan ik voorheen op één scherm kon. De framerate in deze opstelling is continu 60fps.”

De losse componenten: geheugen en ssd

De ssd, een Samsung 970 Evo Plus 250GB, overtreft Joey’s verwachtingen. Zijn pc start in een paar seconden op en de installatie van programma’s en updates gaat razendsnel. Daarnaast wordt de ssd ‘schoon’ geleverd. “Daarmee bedoel ik dat bloatware afwezig is. De enige software die meegeleverd wordt, zijn drivers en NZXT CAM. De ssd is netjes geïnstalleerd in het cpu-M.2-slot van het moederbord. Precies zoals het hoort om de beste prestaties te krijgen.”

De pc is verder uitgerust met G.Skill Tridentz NEO RGB 3600MHz-ram. “Ik heb twee sticks van 16GB gekozen omdat op AMD-systemen de infinity fabric op een frequentie van circa 1800MHz loopt. Daarmee is ram dat draait op 3600MT/s - feitelijk dus 1800MHz - een goede match, omdat de clocks overeenkomen.”

Ten slotte: zou Joey NZXT aanbevelen bij anderen?

“Ik merk dat ik de laatste jaren druk ben met het alledaagse leven. Ik heb geen zin meer om uren te spenderen aan het samenstellen, handmatig controleren van compatibiliteit, en vervolgens bouwen van een pc. Voor mensen die ook zo in het leven staan, kan ik NZXT aanbevelen. Als je zelf graag je pc in elkaar zet, is dat gaaf. Maar na deze ervaring vind ik het de 99 euro zeker waard om een goed gebouwde, geteste en geconfigureerde pc te krijgen, met garantie en toegang tot een helpdesk.”

Vinden jullie het leuk om meer artikelen met dit soort community-ervaringen te lezen? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel.