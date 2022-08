Techorama komt weer naar Nederland

Na edities in 2018 en 2019 is hét event voor Microsoft-specialisten weer terug in Nederland. Techorama, dat van 10 tot 12 oktober plaatsvindt in Utrecht, biedt een programma bomvol workshops en deep dives over praktisch alle nieuwe mogelijkheden binnen de Microsoft-stack, met als thema ‘Viva Las Vegas’. Het event biedt vooral voor developers, data scientists en securityspecialisten veel mogelijkheden. Kom je een gokje wagen?

Met name in België is Techorama al jaren het default event voor Microsoft-developers. "Veel bedrijven sturen daar hun hele development-afdeling naar Techorama, soms een bus vol", zegt Gill Cleeren, een van de oprichters van Techorama. Het laatste fysieke event voor de corona-uitbraak, in Antwerpen, werd bezocht door bijna tweeduizend deelnemers. In Nederland wordt echter ook flink aan de weg getimmerd, gezien de hoeveelheid tracks en de verschillende onderwerpen die aan de orde komen.

De tweede editie van Techorama Nederland, in 2019, werd door 1250 developers bezocht. "Dat was wel een schot in de roos", zegt Gill, in het dagelijks leven CTO voor Xpirit Belgium. "Door corona kon het event in 2020 jammer genoeg niet doorgaan en vorig jaar hadden we een online programma. Dit jaar zijn we helemaal terug en gaan we verder waar we al mee bezig waren, namelijk vooruitlopen op de trends en het aanbieden van technische sessies waarin je écht kunt zien dat developers en dataspecialisten centraal staan."

Nog beter dan Tech Days

Gill is al jaren actief in de Microsoft-community. "Ik deed bijvoorbeeld van alles voor de Microsoft Tech Days in België, ook als spreker, en kwam altijd naar de Tech Days in Nederland." Toen Microsoft zich bijna tien jaar geleden minder richtte op lokale events, besloot hij met twee andere community-leden - Pieter Gheysens en Kevin DeRudder - om een alternatief voor de Tech Days op te zetten. Na succes in België werd de stap gemaakt naar Nederland. "Samen met de Microsoft-community en user groups in Nederland hebben we de handen ineengeslagen om het hier nog beter te doen."

Wat het event nét even anders maakt dan andere Microsoft-conferenties, is volgens Gill dat mensen met kennis van zaken de agenda bepalen. "We zijn allemaal technische consultants en community-leden die elke dag met hun voeten in de modder staan. We weten waar developers mee bezig zijn. Nu, maar ook in het komende jaar."

Van 10 tot 12 oktober vindt het event plaats in Kinepolis Utrecht, vlak bij de Jaarbeurs-hallen en station Utrecht Centraal. Wat kunnen bezoekers dit jaar verwachten? "Op de eerste dag organiseren we alleen workshops voor kleinere groepen, waarvoor je je apart moet registreren. Je kunt kiezen uit tien verschillende workshops. Het programma van de twee dagen daarna bevat maar liefst 120 sessies. Een aantal daarvan wordt door grote namen geleid. Het merendeel bestaat echt uit deep dives waarin we dingen laten zien waar de meeste bezoekers misschien al wel over hebben gehoord, maar waar veel verandering in plaatsvindt die niet bekend is. Bijvoorbeeld op het gebied van architectuur, Azure AD, Microservices, devops, big data, deep learning en Power BI."

Van microservices tot SQL en C#

Welke onderwerpen zijn vooral nieuw? Over die vraag moet Gill toch even nadenken. "We belichten natuurlijk de volledige stack en in het bijzonder de meest recente ontwikkelingen. Als ik dan toch wat moet noemen: Maui als nieuwe manier voor mobile apps met .NET vind ik heel interessant. Ook op het gebied van Azure belichten we heel wat nieuwe topics, waaronder digital twins. Daarnaast leren bezoekers van Techorama over Github Codespaces en Github Actions, Blazor, Dapr en C# 11."

De line-up van sprekers is zo uitgebreid dat het lastig is om niet iets te vinden dat bij je past. Zo verzorgt bijvoorbeeld Rachel Appel, Developer Advocate voor JetBrains, een sessie over dark patterns en hoe die gebruikersgedrag beïnvloeden. Verder geeft Jimmy Bogard, creator & maintainer van de populaire OSS-libraries AutoMapper en Mediatr, een talk over microservices.

Andere sprekers zijn SQL Server-expert Erik Darling, Barbara Forbes (technical lead bij OGD en Azure MVP), Bart de Smet (Microsoft), IT Security-expert en pentester Paula Januszkiewicz (Cqure Inc.), Power BI-specialist Patric LeBlanc (Microsoft) en vele anderen. Wie eerder dit jaar al naar Techorama België is gegaan en graag ook de Nederlandse editie wil bezoeken, hoeft niet bang te zijn in herhaling te vallen. "Het event in Nederland is zeker geen kopie. Een paar sessies zullen overlappen, maar 90 procent van het programma is uniek."

Viva Las Vegas

Wel hetzelfde als bij het eerdere event in Antwerpen is de aankleding. Bezoekers komen dit jaar volledig in Las Vegas-sferen terecht. "We themen de hele locatie in Las Vegas-stijl. Je komt direct in een casino-sfeer en ook de partners met de stands dragen daaraan bij. "De aankleding is niet het belangrijkste doel van het event, maar Gill denkt wel dat de experience belangrijk is voor Techorama. "We willen echt dat je ogen tekort komt en weggaat met het idee van 'wauw, dit was echt tof!' Je kunt op Techorama ook nog een reis winnen naar Las Vegas, door deel te nemen aan verschillende activiteiten. Je komt bij ons helemaal in de juiste vibe en dat zorgt voor een goede sfeer. Daardoor word je nog meer getriggerd om nieuwe dingen te leren."

