Belsimpel: maak kans om de Galaxy Flip4 of Galaxy Fold4 te reviewen en te winnen

Samsung hintte er de afgelopen weken al duidelijk op: de opvolgers van de vorige generatie Flip- en Fold-telefoons zaten in de pijplijn. De Samsung Galaxy Z Flip4 en Galaxy Fold4 werden tijdens het meest recente Galaxy Unpacked-event onthuld.

Tijdens de bekende Unpacked-livestream heeft Samsung beide nieuwe telefoons uitgebreid voor het voetlicht gebracht. De opvouwbare telefoons moeten het goede van hun voorgangers behouden en eerdere kritiekpunten verbeteren. Of dat daadwerkelijk gelukt is, kunnen de community-leden zelf ervaren. Samen met Belsimpel organiseert Tweakers Partners namelijk een testpanel rond de Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4. Het mooie is dat de twee gelukkigen die ieder een van de nieuwe telefoons gaan testen, dat apparaat mogen houden. Meld je dus aan in de poll onderaan dit artikel.

Specificaties Galaxy Z Flip4

De Galaxy Z Flip lijkt vooral een smartphone voor jongere ‘creators’, maar het compacte, draagbare formaat spreekt ook consumenten aan. Dat is bij de Flip4 nog altijd zo, al is het nieuwe model wel een paar gram zwaarder geworden: in plaats van 183 weegt het nu 187 gram, en tegelijkertijd is het iets kleiner.

Het scherm en de camera’s zijn hetzelfde gebleven. De Z Flip4 is uitgerust met een 6,7 inch groot Dynamic Full HD+ amoledscherm met een 120Hz-verversingsfrequentie en een resolutie van 2640x 1080. Het tweede schermpje, aan de buitenkant, heeft een 1,9 inch grote diagonaal en een resolutie van 260x512 pixels. De link met het maken en delen van foto’s en korte filmpjes voert de boventoon. Door een samenwerking met Meta is de FlexCam van de Flip4 geoptimaliseerd voor de populairste socialmedia-platforms, zoals Instagram, WhatsApp en Facebook. Vanaf het coverscherm kunnen gebruikers direct selfies maken met Quick Shot. Samsung beweert dat foto's en video's scherper en stabieler zijn, dankzij de verbeterde camera met een sensor die 65 procent helderder beelden maakt en wordt aangestuurd door het mobiele platform Snapdragon 8+ Gen 1.

De Samsung Galaxy Z Flip4 is uitgerust met twee 12-megapixelcamera's: een 12-megapixelhoofdcamera gecombineerd met een 12-megapixelgroothoekcamera. Aan de voorkant van de nieuwe telefoon bevindt zich een 10-megapixelselfiecamera. De accu is verbeterd: van 3300mAh/15W naar 3700mAh/25W.

Specificaties Galaxy Z Fold4

De grote blikvanger van de voorgaande Fold-modellen was het grote scherm, en dat is ook nu het geval. De Samsung Galaxy Z Fold4 is uitgerust met een iets korter en iets breder scherm dan zijn voorganger, waardoor het scherm aan de buitenkant uitkomt op 23,1:9 in plaats van 24,5:9 en een resolutie heeft van 2262x882 pixels. Het scherm aan de binnenkant is eveneens iets breder; het komt 0,3cm breder uit en wordt daarmee iets minder vierkant. De diagonaal blijft afgerond 7,6 inch. De randen rondom beide schermen zijn een fractie dunner gemaakt.

Het grootste pluspunt is misschien wel de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 onder de motorkap. De Fold4 heeft net zoveel werkgeheugen en opslagruimte als de Fold3, maar er komt ook een exemplaar beschikbaar met 1TB opslagruimte. Samsung belooft dat de nieuwe processor sneller en zuiniger is, en dat de accu hierdoor een stuk langer mee moet gaan.

De groothoeklenscamera van de Z Fold4 is flink verbeterd: hij biedt nu 50 megapixel, wat een flinke stap vooruit is ten opzichte van de 12 megapixel van de Fold3. Bovendien kun je tot 30x inzoomen met de Space Zoom-lens. De triple-camera aan de achterkant bestaat verder uit een 12-megapixel-ultragroothoekcamera en een 10-megapixeltelefooncamera met 3x optische zoom. De frontcamera heeft nog steeds 10 megapixel. Met de verschillende cameramodi, waaronder de grotere zoommap in capture view-mode, de dual-preview en rear cam selfie moet de Fold4 in alle camerabehoeftes kunnen voorzien.

Multitasken, duurzaam en steviger

Met alweer de vierde iteratie van zowel de Galaxy Z Flip als de Galaxy Z Fold is het lastig om nog voor revolutionaire veranderingen te zorgen, zo lijkt het. Op het eerste gezicht zie je nauwelijks verschil met de beide foldables van vorig jaar. Kijk je beter, dan valt op dat er toch wel weer het nodige is veranderd. Zo heeft Samsung de twee smartphones voorzien van Android 12L met OneUI 4.1. Deze software heeft een paar nieuwe functies, waarvan de opvallendste de taakbalk is. Deze balk is permanent in beeld en laat het besturingssysteem wat meer op een desktopsysteem lijken. Alle apps op deze balk blijven op de achtergrond openstaan, waardoor het wisselen tussen apps zeer snel gaat. Het is ook bij deze versie mogelijk om verschillende apps naast elkaar open te houden. Op de Z Flip4 zijn dat maximaal twee apps; op de Z Fold4 kun je maximaal drie apps tegelijk openhouden.

Het zijn in ieder geval de meest stevige en duurzame modellen tot dusver. Met de armour aluminium-frames, de scharnierafdekking en het exclusieve Corning Gorilla Glass Victus+ op het coverscreen en het achterglas zijn de Z Flip4 en Z Fold4 de sterkste opvouwbare toestellen die Samsung ooit maakte. De duurzaamheid van het hoofdscherm is bovendien verbeterd door een geoptimaliseerde, gelaagde structuur, waardoor schade door externe schokken volgens Samsung wordt beperkt. Zowel de Z Flip4 als de Z Fold4 is IPX8-waterbestendig, zodat je je minder zorgen zou hoeven maken als het regent.

Samsung heeft daarnaast ook het verpakkingsvolume voor de Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4 met respectievelijk 52,8% en 58,2% gereduceerd ten opzichte van dat van de Galaxy Foldables van de eerste generatie. Daarnaast maakt het voor de doosjes gebruik van 100% gerecycled papier.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans op de Samsung Galaxy Z Flip4 of Galaxy Z Fold4

Belsimpel geeft de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4. De gelukkigen die gekozen worden om een toestel te testen, mogen het na afloop houden als dank voor de tijd die ze hebben gestoken in het reviewen.

Wil jij kans maken op de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip4 of Galaxy Z Fold4 én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van dit nieuwe toestel? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een review.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 12 augustus 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 19 augustus 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 22 augustus 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de Samsung Galaxy Flip4 of de Samsung Galaxy Fold4 houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Belsimpel zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.