De ANWB als innovatieve werkgever. Maak kans op exclusieve F1-paddockkaarten.

Met meer dan 5 miljoen leden is de ANWB al lange tijd de grootste vereniging van Nederland. De organisatie bestaat al bijna 140 jaar en is algemeen bekend. Misschien minder bekend, maar niet minder belangrijk, is dat de ANWB als technologiebedrijf met moderne technieken aan innovatieve producten en talloze apps werkt die voor veel mensen iedere dag belangrijk zijn. Zo deelt het onder andere voor verkeersveiligheid belangrijke data over rijgedrag met gemeenten en provincies. Ook de ANWB is constant op zoek naar zowel nieuw als ervaren data-, digital- en IT-talent.

Iedere organisatie probeert aandacht te genereren voor zijn wervingsbehoefte en de ANWB doet dit op een wel heel bijzondere manier. Mocht je geïnteresseerd zijn in een vacature of in de werkzaamheden bij deze vereniging, dan neemt de ANWB jou op 4 september graag mee naar de F1-race in Zandvoort. Dat is niet zomaar een bezoekje; je krijgt een exclusieve paddockkaart waarmee je twee vliegen in één klap slaat. Enerzijds kun je jezelf op deze dag profileren, en anderzijds ben je een gave ervaring rijker. Onderaan dit artikel lees je precies hoe dit in zijn werk gaat.

Wellicht is niet bij iedereen bekend dat de ANWB een modern, bruisend technologiebedrijf is. Van de vierduizend mensen die er werken, zijn er rond de zeshonderd werkzaam rond data, digital en IT. Dat is niet zo vreemd, aangezien de ANWB duizenden webpagina’s onderhoudt en vele tientallen apps heeft uitgebracht en ondersteunt.

Visualisatie van potentieel risicovol rijgedrag

De inzet van data speelt een allesbepalende rol. Menno, senior product owner Data & Verkeersveiligheid: “We hebben al tijden autoverzekeringen als product, en data spelen daar de laatste jaren een steeds grotere rol in. Mensen die veilig en netjes rijden, betalen minder premie. Maar die data leveren ook voor het grote plaatje waardevolle informatie op. Er zijn door de jaren heen heel veel data verzameld. Bij aanvang werd de rijgedrag-data verzameld door middel van een dongel in de odb-poort van de auto van de verzekerde. Nu wordt er gebruikgemaakt van de combinatie van een app, sensoren in de mobiele telefoon, en een beacon die in de auto wordt gelegd. Daar werd heel lang niets extra’s mee gedaan, maar dat is inmiddels veranderd. Door analyse van die data kunnen we steeds beter in kaart brengen op welke wegen en plekken bijvoorbeeld hard wordt geremd. Zo kunnen datascientists het risico op ongevallen voorspellen. Die data hebben we inmiddels gebundeld en in anonieme vorm beschikbaar gesteld aan honderdzestig gemeenten en provincies.”

Menno zag al direct dat het bovenstaande een nuttige, relevante toepassing is, maar hij liet het hier niet bij. Hij wilde de data verder onderzoeken, analyseren en inzichtelijk maken via visualisatie. Hiervoor diende hij bij de FIA een subsidievoorstel in dat inmiddels is goedgekeurd. Veel mensen kennen de FIA van de Formule 1. De internationale organisatie zorgt er echter niet alleen voor dat Formule 1-wedstrijden veilig en volgens de regels verlopen, hij zet zich ook wereldwijd in voor het vergroten van de verkeersveiligheid op de openbare weg. De link met het onderzoek van Menno en zijn collega’s was dus logisch. Dat is ook om een andere reden niet vreemd; de Formule 1 is vandaag de dag een sport die bij uitstek draait om data, en de ANWB is een echt databedrijf. Menno is dan ook blij met de goedkeuring: “Het is een mooie erkenning voor het werk dat we doen en het geeft ons meer mogelijkheden, ook naar buitenlandse organisaties waarmee we graag samenwerken en kennis mee willen uitwisselen.”

UX-lab en preview-omgevingen

Er gebeurt bij de ANWB natuurlijk nog veel meer op het gebied van tech. Zo is ook Richard, web-analist en conversion optimization-expert bij de ANWB, liefhebber van data, en hij stimuleert binnen de ANWB het datagedreven werken. Hij ontwikkelde onder andere de mogelijkheid voor leden om tweedehands auto’s aan te kunnen bieden. “Daar verdienen we als organisatie zelf niks aan, maar het is wel weer een extra service.” Het ontwikkelen van een dergelijke dienst gaat via diverse iteraties. ANWB maakt voor het ontwikkelen van nieuwe diensten gebruik van een eigen UX-lab. “Hier komen zes proefpersonen samen die een paar keer per week onderzoeken doorlopen. Groepjes van vijf tot tien man kijken van achter een spiegelwand mee. De proefpersonen dragen een eyetracking-bril en een interviewer stelt ter plekke vragen over de gebruikerservaring. Zo vergaren we hele nuttige inzichten en kunnen we voor specifieke doelgroepen bepaalde producten ontwikkelen.”

Als het product eenmaal actief is, kan het finetunen beginnen. Daarbij wordt opnieuw data-analyse ingezet. “Door data van gebruikers te bestuderen, kwamen we erachter dat mensen veel variëren met filters. Die vulde je oorspronkelijk bovenaan de website in. Voor tweedehands auto’s scrollen mensen echter ver door naar beneden, en voor het aanpassen van de filterinstellingen moesten ze vervolgens weer naar boven terugscrollen. Daardoor haakten veel mensen af. We hebben de filterinstellingen nu sticky gemaakt, zodat ze met de gebruikers meescrollen.”

Een techbedrijf als de ANWB valt en staat met de aanwezigheid van stabiele, betrouwbare en moderne techniek. Lennard, requirement-analist bij de ANWB: “We maken gebruik van Bloomreach, een headless CMS waarbij de frontend gescheiden is van de backend. Daarnaast onderhouden we het framework Next.js en daarin komt feitelijk alles samen. Het framework haalt de content en de userinterface op, en hij laadt ook alle apps in. Dat is allemaal behoorlijk moderne techniek. De ANWB is duidelijk met zijn tijd meegegaan.”

Bij de ANWB wordt gebruikgemaakt van de nieuwste technieken, om een zo betrouwbaar mogelijk platform te bouwen. Hiervoor is met een dedicated team een design system gebouwd in React, genaamd Poncho. De componenten binnen Poncho maken gebruik van design tokens die uit Figma komen. Deze componenten kunnen door alle multidisciplinaire scrum-teams worden gebruikt om de webapplicaties te bouwen. Zo heeft het cms-team met Next.js een applicatie gebouwd die de componenten, verrijkt met content uit Bloomreach, via ssr serveert.

Momenteel is Lennard onder meer bezig met een nieuwe hostingpartij. Hierbij is het van belang dat alle betrokken partijen binnen de ANWB zorgeloos wijzingen van apps en componenten los van elkaar kunnen uitproberen in een preview-omgeving, zonder dat het invloed heeft op bestaande functionaliteiten. Voordat wijzigingen in producten of mvp’s worden doorgevoerd, moeten ze uiteraard uitvoerig worden getest.

Waarom mensen zouden moeten kiezen voor de ANWB als werkgever

De drie ANWB-ers verwelkomen graag data-, digital-, en IT-talenten als nieuwe collega’s, omdat de vereniging veel heeft te bieden. Lennard: “Afgezien van de moderne techniek waarmee we iedere dag werken, zit er veel jong bloed in de organisatie. Er is veel aandacht voor nieuwe technologieën, er is veel energie om dingen op - en aan - te pakken en iedereen staat in de meewerkstand. Het is een organisatie die al heel lang meegaat; met bewezen resultaten, maar ook met veel jonge mensen.”

Menno vult aan: “Alles dat we doen, doen we feitelijk voor de leden. We hebben geen aandeelhouders waar we ons bij moeten verantwoorden. Daardoor kan er veel en is er veel ruimte voor innovatie. Alles dat we maken, is relevant voor onze leden, en eigenlijk voor heel Nederland. Dat geeft mij veel meer voldoening dan als ik voor de winst van aandeelhouders werk. Je hebt veel autonomie en zelfstandigheid en er is veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.”

Ten slotte benadrukt Menno de innovatiehub binnen de organisatie. Iedereen binnen de ANWB kan ideeën pitchen die worden gescreend en begeleid door innovatiecoaches: “We werken hierbij volgens een lean startup-methode waarbij scrum- en design-thinking met elkaar worden gecombineerd. Ook de visualisatie van de verkeersveiligheidsdata volgt deze route; dat project gaat in september van start.”

Zo maak je kans op exclusieve paddock-kaarten voor de F1 in Zandvoort

Het moge duidelijk zijn; de ANWB is op zoek naar nieuwe data-, digital- en IT-krachten en de vereniging heeft een toffe manier gekozen om dit kenbaar te maken.

Lezers die - altijd al, of juist na het lezen van bovenstaande artikel - enthousiast zijn geworden over de ANWB als technologiebedrijf en werkgever, kunnen kans maken op paddockkaarten voor de Formule 1-race in Zandvoort, in het weekend van 4 september. Via onderstaande button kun je aan deze actie deelnemen. De ANWB selecteert tien winnaars, op basis van de ingevulde informatie. Als je je hebt aangemeld en wordt uitgekozen, kun je alsnog kiezen om wel of niet te gaan. De ANWB zal de ingevoerde gegevens nooit met derden delen.