Terug naar de basis: OnePlus 10T 5G

Niet lang geleden lanceerde OnePlus de OnePlus 10 Pro 5G, een telefoon met features zoals een Hasselblad-camera, draadloos laden en de Snapdragon 8 gen 1-processor. Onlangs deed de OnePlus 10T 5G zijn intrede op de markt. Op veel punten is dit toestel een doorontwikkeling van de 10 Pro, maar het staat ook voor een koerswijziging waarmee het merk terugkeert naar de basis: goede prestaties, een vlotte werking en degelijke features. Met een vanafprijs van 699 euro is de OnePlus 10T 5G een vlaggenschip voor een aantrekkelijke prijs.

Bij OnePlus staat de community centraal. De laatste tijd werd veel gevraagd naar een telefoon met goede prestaties voor een aantrekkelijke prijs. Dat zie je terug bij de OnePlus 10T 5G, die aanmerkelijk goedkoper is dan de 10 Pro. De ontwikkelaars claimen bij dit toestel de focus te hebben gelegd op een aantal zaken die de community belangrijk vindt: altijd verbonden, stabiele prestaties en goede camera’s.

Altijd verbonden

Een verbetering bij de OnePlus 10T 5G is de verbinding met het 5G-netwerk. In de behuizing zijn vijftien antennes verwerkt. Dat betekent dat je je telefoon niet altijd in portretstand hoeft te houden voor een goede verbinding, maar dat dit ook horizontaal kan, bijvoorbeeld tijdens het streamen van video of het spelen van een game.

Dit model heeft een grotere accu aan boord, die dankzij 150W Supervooc in minder dan twintig minuten weer helemaal zou moeten zijn opgeladen. Zo kun je dus in een mum van tijd verder, als je accu bijna leeg is. De grotere accu heeft er overigens wel voor gezorgd dat er geen plaats meer overbleef voor de bekende alert slider.

Stabiele prestaties

OnePlus is een van de eerste merken die een telefoon met de nieuwe Snapdragon 8+ gen 1 op de markt brengt én kan leveren. Deze processor zou een flinke stap vooruit betekenen ten opzichte van zijn voorganger, met 10 procent betere processorprestaties en een 30 procent betere gpu. Dat maakt deze processor bij uitstek de beste keuze voor wie veel zware apps gebruikt en/of games speelt.

De krachtige chips in dit toestel worden wel warm, dus kwam OnePlus met maatregelen om de telefoon stabiel te laten functioneren. Het koelsysteem is groot; als je het uit elkaar zou halen, heeft het de omvang van 60 procent van het A4-formaat. De ‘cryo-velocity vapor chamber’ heeft acht kanalen en om de warmte optimaal te spreiden, worden een koperen folie en 3D-grafiet toegepast. Het resultaat is een warmteafgifte die 50 procent is verbeterd.

Dit werkt allemaal samen met de HyperBoost Gaming Engine. Deze engine bestaat uit drie onderdelen: de General Performance Adapter (GPA), Frame Stabilizer en LSTouch. De GPA en Frame Stabilizer zouden ervoor moeten zorgen dat framerates minder fluctueren tijdens het gamen, wat zorgt voor een stabielere game-ervaring. LSTouch hoort de responsiviteit van de aanrakingen op het scherm te verbeteren, met minder input lag als resultaat.

Camera

Bij de 10T 5G heeft de Hasselblad-camera plaatsgemaakt voor de Sony IMX766-sensor met 50 megapixel. Deze 1/1.56-inchsensor zou meer licht tot zich moeten kunnen nemen, zodat het toestel zelfs in minder goed verlichte omgevingen scherpe en gedetailleerde foto’s maakt.

Naast de 50-megapixelcamera heeft de 10T 5G ook een 8-megapixelgroothoekcamera met een field of view van 119,9 graden en een 2-megapixelmacrocamera om ook van dichtbij haarscherpe foto’s te kunnen maken.

Waar voor je geld

De OnePlus 10T 5G met 8GB ram en 128GB opslagruimte is verkrijgbaar voor 699 euro. De topvariant heeft 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, en kost 100 euro meer. Bestellen kan onder meer via oneplus.com.