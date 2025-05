T-Mobile Multisim en de nieuwe Apple Watch Series 8, SE Gen 2 en Ultra

T-Mobile was vorig jaar de eerste provider met een multisim-abonnement voor smartwatches. Dit is handig voor wie even de deur uit wil om te sporten of een bericht wil beantwoorden terwijl er geen telefoon in de buurt is. T-Mobile Multisim ondersteunt verschillende Android- en Apple-smartwatches, waaronder de in september door Apple aangekondigde Apple Watch Series 8, Watch SE Gen 2 en Watch Ultra.

Ben jij zo iemand die altijd op zoek is naar een power-up in je dagelijks leven waardoor alles wat je doet nét even wat makkelijker gaat? In dat geval is de mogelijkheid om een smartwatch-abonnement af te kunnen sluiten voor jou waarschijnlijk best interessant. T-Mobile Multisim is een goedkoop abonnement met een extra simkaart die je kunt koppelen aan je bestaande mobiele abonnement. Maar wat levert het je op?

Multitasken, waar je ook bent

Met T-Mobile Multisim kun je gerust zonder telefoon de deur uit. Bijvoorbeeld voor je dagelijkse hardlooprondje, waarbij je de functies van je smartwatch gebruikt om alles bij te houden wat je gewend bent, van je hartslag tot kilometertijden. Het abonnement is daardoor ook geschikt voor T-Mobile-klanten die hun gezondheid heel belangrijk vinden en hun smartwatch veel gebruiken om inzicht te krijgen in hun fysieke gesteldheid. Multisim is echter in meer situaties een uitkomst; zo kun je snel berichten beantwoorden vanaf je pols. Zonder telefoon overal verbonden zijn, levert leuke en handige mogelijkheden op. Zonder telefoon overal verbonden zijn, levert leuke en handige mogelijkheden op.

Met Multisim zit je dus niet meer vast aan je telefoon. Je hebt Multisim al voor vijf euro per maand, bovenop je bestaande mobiele abonnement. Je krijgt daarvoor een extra sim die wordt gekoppeld aan je bestaande abonnement. Je behoudt gewoon je bestaande nummer. Met je smartwatch maak je zelfstandig verbinding met het mobiele netwerk van T-Mobile. De dienst ondersteunt verschillende Android- en Apple-modellen, waaronder de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE, de Apple Watch series 7 en nu dus ook de Apple Watch series 8 (voor beide series de Cellular-varianten). Wat bieden deze en andere nieuwe modellen je op zowel technisch gebied als met de toevoeging van Multisim?

Meer schermruimte en batterijduur met Apple Watch Series 8

Een abonnement is zonder, maar ook inclusief smartwatch af te sluiten, onder andere met de Apple Watch Series 8 GPS + Cellular. Het nieuwe model - verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, zilver en rood - is op veel punten verbeterd ten opzichte van de Serie 7. Zo biedt de edge-to-edge-display meer schermruimte zodat het selecteren van apps en navigeren gemakkelijker is geworden. Binnenkomende berichten bevatten meer tekst, waardoor je in één oogopslag alles ziet wat je ontvangt.

Je kunt de nieuwe Apple Watch langer gebruiken voor hij weer aan de lader moet. Bij standaard gebruik bedraagt de werktijd op één acculading achttien uur. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe low-power-modus waarmee de smartwatch minder energie gebruikt. Deze modus wordt gebruikt door apps die op de achtergrond draaien, terwijl je tegelijkertijd wel meer informatie krijgt. Dat deze smartwatch bijhoudt hoeveel je beweegt en hoeveel calorieën je daarmee verbrandt, is niet nieuw ten opzichte van de vorige generatie. De Series 8 introduceert daar bovenop echter een aantal nieuwe functies, zoals een sensor die je lichaamstemperatuur meet.

De vorige generatie van de Apple Watch en iPhone had al een valdetectie. Deze functionaliteit is nu verder verbeterd, met crashdetectie. Dit zal in ieder geval een deel van de gebruikers een veiliger gevoel geven wanneer ze onderweg zijn. Bij een ongeluk, bijvoorbeeld met de auto of fiets, meet de smartwatch de impact. Wanneer die heel groot is, alarmeert de Apple Watch Series 8 GPS + Cellular de hulpdiensten.

Nieuwe generatie instapmodel: Apple Watch SE

Voor wie een kleine beurs heeft of simpelweg niet te veel wil uitgeven aan een smartwatch, is er ook goed nieuws. Met de Apple Watch SE (2e generatie) GPS + Cellular brengt Apple een nieuw instapmodel uit. Deze generatie is 20 procent sneller dan de vorige Apple Watch SE GPS + Cellular. Ook het scherm (30 procent groter dan dat van de Apple Watch Series 3) zal in veel gevallen een verbetering zijn. Het instapmodel ondersteunt crashdetectie en heeft dezelfde processor als de Apple Watch Series 8 GPS + Cellular.

De 'normale' Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE zijn er in kastgroottes van 41 en 45 mm. Heb je brede polsen of wil je simpelweg liever een grote kast, dan is er met de Apple Watch Ultra GPS + Cellular nog een smartwatch met een kastgrootte van 49 mm. Deze is gerust te beschouwen als 'de ultieme Apple Watch', want behalve grotere afmetingen biedt hij nog meer. Dit model bevat bijvoorbeeld een Action Button waarmee je als gebruiker van alles kunt activeren.

Apple Watch Ultra: de ultieme Apple Watch

De grotere Apple Watch Ultra GPS + Cellular, die op 23 september op de markt kwam, houdt het langer vol op een acculading dan de Apple Watch Series 8 GPS. In de normale modus gaat de accu 36 uur mee. Nog dit najaar belooft Apple een nieuwe techniek waardoor het apparaat zelfs 60 uur op een enkele lading werkt. Verder is de ultieme Apple Watch bestand tegen extreme omstandigheden. Hij ondersteunt de internationale EN13319-standaard. Je kunt er gewoon mee zwemmen; als je gaat duiken, kan de Apple Watch Ultra een diepte van 40 meter aan.

Met de Apple Watch Series 8 kun je ook bellen. Dankzij de ondersteuning van Multisim heb je met deze smartwatch toegang tot het internet en kun je - behalve dat je dus kunt worden gebeld - je favoriete muziek streamen tijdens je work-out.

Multisim met Cellular-varianten

Apple kondigde de nieuwe Apple Watch Series 8 aan op 7 september. In combinatie met Multisim haal je hier alles uit. Het praktische gemak schuilt in tal van details, zoals Parallel ringing: je smartwatch en telefoon gaan gelijktijdig over wanneer iemand je belt. Je kunt een T-Mobile Multsim-abonnement afsluiten met de Cellular-varianten van alle Apple Watch-horloges. Het koppelen van het horloge aan je abonnement en Multisim gaat automatisch. Het dataverbruik van je devices verloopt gelijktijdig en je ontvangt alle informatie over je dataverbruik en de kosten daarvan op één rekening. Multisim is dus niet alleen heel handig, maar ook lekker overzichtelijk. Multisim is dus niet alleen heel handig, maar ook lekker overzichtelijk.

Meer weten? Of heb je zelf ideeën over waarom Multisim handig kan zijn? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel en kijk hier voor meer informatie over T-Mobile Multisim en de devices waarmee je er alles uithaalt.