Alterneer je Gear: ontdek de nieuwe AMD Ryzen 7000 Series-processors

Met de traditionele najaarsreleases van nieuwe games en een overvol eerste kwartaal van 2023 in aantocht is dit misschien wel hét moment om je pc te upgraden. De komende maanden hoef je je als gamer niet te vervelen, met games als Company of Heroes 3, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Spider-Man: Miles Morales, Dead Island 2, Overwatch 2, Starfield, Scorn, Stalker 2 en Homeworld 3. Daarbij is het natuurlijk lekker als je je pc zodanig weet te upgraden dat hij klaar is voor de komende jaren. Ook voor pc-gebruikers die zich meer richten op een combinatie van (kantoor)werk, multimedia-toepassingen en gaming zou een upgrade met een nieuw model uit de Ryzen-series, met 's werelds eerste 5nm-processorcores voor de pc en uitgebreide overklokopties, voor betere prestaties moeten zorgen.

Ryzen 9 7950X

De Ryzen 9 7950X is de nieuwe koning van de cpu’s en biedt het allerbeste binnen de nieuwe Zen 4-architectuur, zo stelt AMD. Deze processor telt zestien volwaardige cores en biedt smt-ondersteuning voor 32 threads. De boostfrequentie van ruim boven de 5GHz moet voor hoge framerates zorgen, geruggensteund door 80MB cache. Goed om te weten voor de veeleisende gebruiker die hoge multicore-prestaties zoekt, is dat ook een allcore-frequentie van 5GHz mogelijk is, via pbo. AMD is trots op de snelheden, maar ook op de toegepaste technologie. Zo benadrukt het bedrijf de mogelijkheid om alle 20x PCIe Gen5-lanes via de cpu te gebruiken voor zowel de grafische kaart als de NVMe-ssd's. Als dit wordt gecombineerd met het nieuwe AM5-platform en de keuze voor een X670E- of X670-moederbord, zal de high-end gamer waarschijnlijk weinig reden tot klagen hebben.



AMD positioneert de 7950X als ultieme do-it-all-cpu, of het nu gaat om gaming, contentcreatie of beide. Een ingebouwde Radeon Graphics met Navi 2-chip is beschikbaar voor multimedia- en kantoorgebruik of wanneer gebruikers bij een upgrade nog wachten op hun gpu.

Ryzen 9 7900X

De Ryzen 9 7900X is volgens AMD de snelste echte 12-coreprocessor van dit moment. Deze processor is gericht op consumenten die voornamelijk gamen en daarnaast content creëren. Wat de singlecore-boostfrequentie betreft, schurkt deze processor dicht tegen de 7950X aan. De 7900X ondersteunt ook 20x PCIe Gen5-lanes via de cpu, voor zowel de grafische kaart als de NVMe-ssd's, en zou de high-end gamer tevreden moeten houden. Ook deze processor komt met de Radeon Graphics met Navi 2.

Ryzen 7 7700X

Als het aan AMD ligt, worden voor midrange AAA-gamingset-ups 8-core-cpu’s in stelling gebracht, aangedreven door Zen 4 met een boostfrequentie ruim boven de 5GHz. Volgens de makers biedt deze processor een ideale prijs-prestatieverhouding, met een 8-core-processor om te gamen en tegelijkertijd te streamen of andere applicaties op de achtergrond te laten draaien. Deze processor biedt PCIe 5, de Radeon Navi2 en een tdp van 105W, wat vergelijkbaar is met de specs van de 5800X van de vorige generatie. Daarnaast biedt de 7700X PCIe Gen5-ondersteuning voor de grafische kaart en NVMe-ssd's, waardoor hij toekomstbestendig zou moeten zijn. Met een X670- of (later dit jaar) B650/E-moederbord vormt de 7700X volgens AMD de ideale combinatie.

Ryzen 5 7600X

Deze processor is bedoeld om kopers aan te trekken die voorheen werden verleid door de 5600X, met de nieuwste technologie tegen een concurrerende prijs. Hij telt zes zes cores en twaalf threads, en zoals bij alle Ryzen 7000 Series-processors is PCIe 5 ingeschakeld en Radeon Graphics met Navi 2 ingebouwd. De op Zen 4 gebaseerde kernen zouden met een boostclock een snelheid van meer dan 5GHz moeten halen. De totale hoeveelheid cache is verhoogd tot 38MB.

Goed om te weten: eigenaren van een bestaande 5600X- of andere Ryzen 65W-processor met een aio-vloeistofkoeler kunnen die koeler hergebruiken. Zowel tijdens gaming als bij andere toepassingen belooft AMD dat de 7600X geen hoog stroomverbruik kent én behoorlijk koel blijft, dankzij de efficiëntie die de Zen 4-architectuur met zich meebrengt.

