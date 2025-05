Dit zijn de games die je kunt spelen op het Tweakers Huisfeestje

De dagen kunnen inmiddels worden afgeteld; over iets minder dan twee weken vindt de tweede editie van het Tweakers Huisfeestje plaats. Eerder zijn de activiteiten in de Workshop-area - namelijk extreme overclocking en een cursus solderen - uitgebreid aan bod gekomen. Dit keer richten we ons op de diverse game-areas.

PC Game Area

Een Tweakers Huisfeestje zonder 'pc masterrace'-area is geen echt huisfeestje te noemen. We pakken het dit keer echter wel net iets anders aan. Verwacht niet de nieuwste games op de hoogste settings, want we gaan juist terug in de tijd. Schiet je mede-tweakers aan gort tijdens een nostalgische knalpartij in Unreal Tournament 2004, binnen de redactie ook wel bekend als ‘piewen’.

Over nostalgie gesproken: weet jij nog wat frag-movies zijn? YouTube stond er in de begintijden vol mee. Het is de hoogste tijd om onze eigen highlight reel te maken in, jawel, Quake III Arena.

Console Game Area

Naast een hele rij pc's staat ook een flink aantal consoles op jullie te wachten. Grijp een controller en pak de kroon in Fall Guys, gooi je vrienden door de vleesmolen in Gang Beasts, leg wat banaantjes in Mario Kart of scoor met een backflip in Rocket League of FIFA 23.

Lijkt het je toch leuker om samen te werken met je mede-tweakers, in plaats van ze te dwarsbomen? Ook dat is mogelijk. Je zult elkaar nodig hebben om wat progressie te maken in It Takes Two. Wie van jullie is de Leonardo, Donatello, Michelangelo of Raphael van de groep? Een andere optie is om je vijanden in elkaar te slaan in de nieuwe, maar nostalgische beat ‘em up-game Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Retro Game Area

Speciaal voor de mensen die zeggen dat vroeger alles beter was, hebben we ook een riedel retrogames bij elkaar gezocht. Red prinses Peach in Super Mario Bros en Pauline in Donkey Kong, sla alles en iedereen in elkaar in Super Smash Bros, of zorg ervoor dat je niet (opnieuw) wordt uitgelachen door de beruchte beagle in Duck Hunt. Plof neer en start een feest van herkenning.

Arcade Game Area

'Heb je nog niet genoeg gegamed?!', riepen onze ouders altijd. Het antwoord was steevast 'Nee'. Voor wie geen genoeg kan krijgen van gaming, plaatsen we een aantal arcadekasten waar je naar hartenlust op los kunt gaan. Speel Space Invaders of Pacman en ga aan de slag op onze eigen Tweakers-arcadekast. Voor de geflipte tweakers onder ons zetten we ook een speciale Attack from Mars-flipperkast klaar.

Behave in de game-areas zijn er talloze andere dingen te doen op ons huisfeestje. Alle activiteiten staan hier op een rijtje. Lijkt dit je allemaal wel wat? De ticketverkoop gaat hard, dus zorg er snel voor dat je ook van de partij bent.

Datum: zaterdag 8 oktober

Locatie: IJland Amsterdam Noord (gratis parkeren)

Tijden: 16.00 uur - 22.00 uur

Reguliere tickets: 17,50 euro

Programma

16.00 uur - Ontvangst met borrel en hapjes

16.30 uur - Welkomstwoord

16.35 uur - Start activiteiten

18.00 uur - Opening Food Area

20.00 uur - Koffie en taart

22.00 uur - Einde