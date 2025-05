Met MEDION naar GameForce en test nieuwe Erazer-gaminghardware

MEDION is als fabrikant vooral bekend van scherp geprijsde laptops en pc’s. Het bedrijf heeft daarnaast echter ook een uitgebreid portfolio aan hardwareproducten onder de naam Erazer, gericht op de fanatieke gamer. Om de nieuwe gaminglaptops en -desktop in het zonnetje te zetten, organiseert MEDION een heuse Erazer Truck-tour. Deze truck staat op 8 en 9 oktober in Nederland, tijdens GameForce in Jaarbeurs in Utrecht.

Tweakers Partners en MEDION nemen daarbij de gelegenheid om op 9 oktober de aftrap te geven voor een testpanel rondom de MEDION Erazer Major X10 en MEDION Erazer Hunter X20. Daarnaast kan tijdens GameForce ook uitgebreid gegamed worden op de MEDION Erazer Beast X30. Voor de aftrap van het testpanel worden acht tweakers uitgenodigd om op GameForce bij de eersten in Nederland te horen die op de nieuwste Erazer-producten kunnen gamen. Op GameForce gaan de acht tweakers de strijd met elkaar aan, en de winnaar gaat met een gloednieuwe Erazer-laptop naar huis. Win je niet? Niet getreurd, want je ontvangt evengoed een rijk gevulde goodiebag en een MediaMarkt-waardebon van 100 euro, en je mag thuis op je gemak de gaminghardware verder testen. Kortom, heb je zin om gezellig met ons naar GameForce te gaan en ben je benieuwd naar deze nieuwe hardware? Meld je dan snel aan in de poll, onderaan dit artikel.

Intel Inside

Met de drie nieuwe gamingproducten die tijdens GameForce worden getoond, wil MEDION verschillende doelgroepen aanspreken: de veeleisende gamer die thuis de nieuwste games met de hoogste instellingen wil spelen, de gamer die nogal eens onderweg is maar weinig concessies wil doen en gear wil hebben waar ook on the go nieuwe games vloeiend op draaien, en de creatieve gebruiker die wil designen, creëren en gamen. De gamingmachines hebben in ieder geval een ding gemeen; alle drie zijn ze voorzien van een 12e generatie Intel-processor.

De MEDION Erazer Major X10

Dit model noemt de fabrikant een echte creator-laptop die bovendien zonder problemen zijn mannetje zou moeten staan op het gebied van gaming. Het beeldscherm heeft een refreshrate van 165Hz en onder de motorkap vinden we een Intel Core i7-12700H-processor, 16GB DDR5 4800Mhz-geheugen, een 1TB grote NVMe-ssd en een krachtige Intel ArcTM A730M-videokaart met 12GB GDDR6-vram.

De MEDION Erazer Hunter X20

MEDION positioneert de Hunter X20 als een high-end gamingdesktop. Deze gaming-pc is uitgerust met een Intel Core i7-12700K-processor, 32GB DDR5 4800Mhz-geheugen, een 1TB grote NVMe-ssd en een Nvidia GeForce RTX 3080-videokaart met 10GB GDDR6-vram. De aanwezige waterkoeling zou de boel binnen de pc-kast goed gekoeld moeten houden. Dit kun je als gebruiker zelf aanschouwen, want door het transparante zijpaneel kun je het binnenwerk - en de rgb-verlichte onderdelen - van dichtbij zien. Onderdelen vervangen of extra opslagcapaciteit bijplaatsen zou geen probleem moeten zijn, aangezien de zijkant zonder gereedschap is te verwijderen.

De MEDION Erazer Beast X30

Of dit daadwerkelijk een beest van een machine is, mogen de tweakers tijdens GameForce zelf ondervinden. Op papier mogen de specificaties van deze gaminglaptop er in ieder geval zijn: een Intel Core i7-12700H-processor, 16GB DDR5 4800Mhz-geheugen, een 1TB grote NVMe-ssd en een Nvidia GeForce RTX 3070 Ti-videokaart met 8GB GDDR6-vram. Games worden in beeld gebracht op een 17,3 inch groot quad-hd-scherm met een verversingssnelheid van 165Hz.

Hoe ziet de dag op GameForce eruit?

De dag wordt afgetrapt door een expert van MEDION die de nieuwste Erazer-producten presenteert. Hierna volgt een hands-on-ervaring met deze producten.

Vervolgens is het tijd om te gamen. In een Rocket League-toernooi strijd je tegen je mede-tweakers om te bepalen wie de beste Erazer-gamer is. Versla je jouw tegenstanders? Dan ga je naar huis met een gloednieuwe Erazer-laptop. Dit is echter niet de laatste uitdaging die je voor je kiezen krijgt.

Als eindbaas staat een pro-gamer van TeamWALL Gaming op je te wachten. TeamWALL is het gamingteam van Afrojack. Weet je van de eindbaas te winnen? Dan krijg je de eretitel ‘The Erazer’.

De dag wordt afgesloten met een borrel waarbij je met je mede-tweakers en de expert van MEDION kunt napraten over je ervaring met de Erazer-producten.

Zo doe je mee met het MEDION Erazer-testpanel tijdens GameForce

Ben jij geïnteresseerd in gaminghardware en lijkt het je leuk om met MEDION naar GameForce Nederland te gaan, op 9 oktober in Jaarbeurs in Utrecht? En lijkt het je leuk om de MEDION Erazer Major X10 of de MEDION Erazer Hunter X20 onder handen te nemen en er een review over te schrijven? Vul dan hieronder de poll in en geef aan welke van de twee nieuwe MEDION Erazer-gamingproducten je graag wilt testen.

Met Medion naar GameForce, test nieuwe Erazer gaminghardware Poll Ja, ik ga graag naar GameForce, wil graag de MEDION Erazer Major X10 testen en een review over deze nieuwe laptop schrijven

Ja, ik ga graag naar GameForce, wil graag de MEDION Erazer Hunter X20 testen en een review over deze nieuwe desktop schrijven

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgen wij dat een van de twee machines jouw kant op komt. Na een paar weken testen, dien je een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Als dank voor de tijd en moeite die in het testen en het schrijven van de review wordt gestoken, ontvangen alle testers een goodiebag met diverse MEDION-producten, een MediaMarkt-waardebon van 100 euro en vooraf uiteraard een gratis ticket voor een dag GameForce. Het programma in de Erazer-gamingtruck behelst een dagdeel; de rest van de dag zijn de deelnemende tweakers vrij om op de beurs rond te lopen en andere stands te verkennen.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 28 september 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 4 oktober 2022, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De gekozen deelnemers krijgen uiterlijk 5 oktober 2022 bericht via e-mail. Niet-gekozen deelnemers ontvangen geen bericht.

De deelnemers worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Aanwezigheid op het event op 9 oktober 2022 is verplicht om het product te mogen reviewen.

Deelnemers zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en MEDION zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Tijdens GameForce zullen video-opnames worden gemaakt van de Erazer-gamingtruck en de deelnemers.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.