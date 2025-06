Dev Summit 2023: Jamstack, HTTP/3, TypeScript, CSS Container Queries en meer …

Terwijl de zomer doorkwakkelt, blijven wij nieuwe sprekers en workshops van de aankomende Tweakers Developers Summit aankondigen. Het evenement, dat op 12 september plaatsvindt in DeFabrique in Utrecht, heeft een bomvol programma met verschillende tracks. Een van de sprekers voor de Frontend-track is Vitaly Friedman. Zijn talk luidt heel toepasselijk ‘New Front End Adventures in 2024’. Naast een enerverende Masterclass geeft hij ook een hands-on workshop waarin alle zaken die tijdens de talk zijn besproken, direct in de praktijk worden gebracht. Klinkt dit voor jou als frontenddeveloper als muziek in de oren? Koop dan snel je kaarten en check de informatie onderaan dit artikel.

Vitaly is geboren in Minsk, maar studeerde informatica en wiskunde in Duitsland. Terwijl hij ’s nachts in de keuken wiskundige berekeningen uitvoerde en zich voorbereidde op software engineering, kreeg hij ook een passie voor typografie, interface design en schrijven. Na zes jaar te hebben gewerkt als freelance ontwerper en ontwikkelaar, richtte hij in 2006 samen met een kompaan Smashing Magazine op, een toonaangevend online tijdschrift voor designers en ontwikkelaars. Zijn nieuwsgierigheid dreef hem van interfaceontwerp naar frontend naar prestatieoptimalisatie naar toegankelijkheid… en weer terug naar gebruikerservaring. Je kunt dus wel stellen dat Vitaly een behoorlijk allround en kleurrijk figuur is.

Een talk vol tips & tricks

Bij een gemiddelde website ziet Vitaly al snel dingen die beter kunnen of beter zouden moeten. “Er zijn altijd interessante dingen die opvallen op het gebied van tabellen, filters en zoekopdrachten, maar ook met betrekking tot complexe navigatie. Denk aan een website met zes of zeven niveaus van menu’s en dropdowns. Dat is rommelig en het wordt bij veel websites veroorzaakt doordat er nooit iets wordt verwijderd. Het verbeteren van de prestaties van een platform is altijd een issue. Ik gebruik hiervoor een checklist met tools, om te kijken welke specifieke prestatieproblemen zich op een gegeven moment voordoen. Er is meestal wel wat laaghangend fruit dat direct kan worden aangepakt door je te richten op CSS en het opruimen van rommel.” Tijdens zijn talk belicht Vitaly talloze tips en tools op dit vlak.

“Ik laat case studies uit de echte wereld passeren en geef veel tricks en inzichten.”

Wat kunnen mensen nog meer verwachten in de talk en workshop? “Ik laat casestudies uit de echte wereld passeren en deel veel tricks en inzichten. We zijn allemaal nog steeds bezig om de juiste strategie te achterhalen voor het efficiënt bouwen van websites en apps. Hoe doen we dat en hoe bereiken we dit binnen een redelijke tijdsperiode? Hoe staat het er anno 2023 voor met CSS en JavaScript? Wat zijn enkele van de opwindende nieuwe technologieën die de laatste tijd in browsers zijn verschenen? En waar zouden we zelfs moeten beginnen met het refactoren en herorganiseren van onze legacycode? Dat zijn allemaal vragen waar ik tijdens de Developers Summit op in zal gaan.”

De twee petten van Vitaly

“Als ik word ingehuurd, is dat meestal om systemen te verbeteren die er al zijn. Het gebeurt zelden dat ik alles helemaal opbouw. Je moet denken aan klantvragen van het kaliber ‘Hoe verbeteren we onze frontendarchitectuur?’, ‘Hoe verbeteren we de processen, de manier waarop we werken, de manier waarop we dingen bouwen?’ en ‘Hoe creëren we een brug tussen design en development?’”

Vitaly vervolgt: “Ik probeer eigenlijk twee petten te dragen. Soms benader ik uitdagingen vanuit UX- of designperspectief, en soms vanuit frontendperspectief. Aan beide heb ik in de loop der jaren veel tijd besteed. Op dit moment werk ik bijvoorbeeld aan een groot project waarin we zes verschillende designsystemen proberen samen te voegen tot één systeem en tegelijkertijd nadenken over de juiste aanpak en strategie om dat te bereiken, zowel aan de design- als de ontwikkelkant. Dit is erg leuk.”

Vitaly is naar eigen zeggen ‘snel verveeld’, dus hoe meer verstrengeld, complex, afwijkend en moeilijk een opdracht is, hoe leuker hij het vindt. “Complexiteit komt vaak niet eens uit de software zelf, maar vooral uit de mensen en de werkcultuur. Het verbeteren van de manier waarop teams samenwerken en werken, vind ik echt ontzettend lastig. En dat geldt natuurlijk ook voor het benoemen en definiëren ervan.”

“We willen de duurzaamste digitale ervaring creëren. Dat wil zeggen minder gewicht, minder afval, dingen archiveren, de rommel opruimen.”

Het grootste CSS-bestand ter wereld?

Laat Vitaly praten over bijzondere uitdagingen en hij loopt op een aangename manier leeg: “Ik werkte ooit aan een groot project voor een bedrijf dat gedrukte pdf's van verzekeringsmaatschappijen, overheden en belastingkantoren transformeerde naar digitale trajecten. Daar kwam een ongelooflijke hoeveelheid domeinkennis bij kijken over zaken waar ik werkelijk geen benul van had. Dan moet je denken aan vragen als ‘hoe werken belastingen in Jamaica?’ Hoe moet ik dat weten? Het betrof een soort zakelijke logica die heel diep verweven zat in deze vreselijk verouderde pdf's. Dit omzetten naar iets waar mensen mee kunnen werken, is echt moeilijk - en dus ook heel leuk.”

“Voor een andere klant ontving ik een keer een gigantisch CSS-bestand. Dit was gewoon buitenaards, waarschijnlijk kon het worden opgenomen in het Guinness Book of Records. Het bestand werd gegenereerd door een systeem waarbij in principe de volledige HTML, het hele DOM, werd doorzocht. Het maakte zo een lijst van alles, extreem specifiek. Ik denk dat er twaalf of veertien verschillende niveaus waren. Daarbij was er niemand die het echt onderhield. Het doel was om een nieuwe architectuur op te bouwen en de boel op te ruimen. Dat is prima gelukt, want we slaagden erin om op een bepaalde pagina slechts 2 procent van het CSS te gebruiken. Dit gaf een enorme vermindering van de belasting.”

“Momenteel probeer ik samen met een team voor het Europees Parlement honderden verschillende subsites, subcampagnes en projecten samen te brengen in één enkele site. Stel je voor: we hebben te maken met 24 talen en allerlei documenten. En er zijn veel mensen en lagen bij betrokken die van alles en nog wat moeten controleren. Twee belangrijke ideeën spelen een rol. Aan de ene kant willen we natuurlijk dat alles toegankelijk wordt, dat is iets dat heel centraal staat in het project. Het andere dat we willen bereiken, is het creëren van de duurzaamste digitale ervaring, Dat wil zeggen: minder gewicht, minder afval, dingen archiveren, dingen verwijderen, de rommel opruimen. Dit is een fantastisch project waar we nog wel twee jaar mee bezig zijn.”

Kaarten winnen?

De komende tijd publiceren we in de aanloop naar de Tweakers Developers Summit meer van dit soort artikelen. Daarbij delen we een aantal gratis kaarten voor het event uit. Bij dit artikel kun je via onderstaande poll kans maken op één van de vijf kaarten die we dit keer weggeven. Let ook bij de komende artikelen goed op de poll.

Wil jij kans maken op één van de vijf kaarten voor de Tweakers Developers Summit? Poll Ja, ik wil graag een ticket winnen voor de Tweakers Developers Summit 2023

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is



Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 8 augustus 2023 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 14 augustus 2023, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 18 augustus 2023 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De kaarten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Kortingen en reguliere kaarten voor de Dev Summit 2023

Grijp je kans om het omvangrijkste Developers-event van het jaar bij te wonen; zorg ervoor dat je snel kaarten bemachtigt voordat ze zijn uitverkocht. Reguliere tickets (299 euro) zijn nog steeds beschikbaar, maar vliegen wel de deur uit. We hebben overigens nog steeds mooie kortingen beschikbaar; studenten scoren een kaartje voor slechts 75 euro, andere bezoekers kunnen profiteren van onze ‘3 halen 2 betalen’-aanbieding. Daarbij betaal je slechts 598 euro voor drie kaarten. Als je werkgever de tickets betaalt, ontvang je uiteraard een factuur voor de administratie. Tot slot: we delen geen persoonlijke gegevens met partners. Daar hoef je je dus geen zorgen over te maken.

Wil je meer informatie over de Developers Summit 2023? Klik dan op onderstaande button.