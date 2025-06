Een kijkje in Chromebook en ChromeOS

ChromeOS staat bekend als een eenvoudig, snel en veilig besturingssysteem. Volgens Google is het zelfs ‘een toonbeeld van technologische innovatie en vooruitgang’. Binnenkort deelt een testpanel van tien tweakers daar zijn mening over. Feit blijft dat ChromeOS een interessant alternatief is voor de traditionele besturingssystemen. In dit artikel zetten we de belangrijkste technische feiten en dingen die je misschien nog niet wist over ChromeOS op een rij.

De basis van ChromeOS is Chromium OS, een opensource project dat ook de basis vormt voor verschillende andere besturingssystemen. ChromeOS gebruikt de Linux-kernel, wat betekent dat het een Unix-achtige omgeving is. Het is echter aangepast en geoptimaliseerd door Google, met een focus op snelheid, eenvoud en veiligheid. ChromeOS is dus niet gebaseerd op een traditioneel model waarbij software lokaal wordt geïnstalleerd. In plaats daarvan is het ontworpen rondom de webbrowser Google Chrome, waarbij de browser zelf fungeert als de primaire gebruikersinterface. Dit past in de trend naar webgebaseerde applicaties en cloudopslag, wat verschillende voordelen biedt, zoals verbeterde toegankelijkheid en eenvoudige synchronisatie tussen verschillende apparaten.

De browser vormt dus de kern van de interactie en functionaliteit. Daarbij is het belangrijk te benadrukken dat er ook een volledige desktopinterface aanwezig is. Deze interface, subtiel geïntegreerd met de browser, biedt gebruikers de mogelijkheid om te werken met verschillende apps, bestanden en instellingen, net zoals ze zouden doen bij een traditioneel desktopbesturingssysteem.



Dat ChromeOS een licht systeem is, is duidelijk zichtbaar in de prestaties. Dankzij de eenvoudige structuur en het minimale gebruik van lokale opslagruimte start ChromeOS in de regel binnen enkele seconden op. Verder worden applicaties uitgevoerd als webpagina's in de Chrome-browser, waardoor de noodzaak van zware, op zichzelf staande desktopapplicaties wordt geëlimineerd. Bijkomend voordeel is dat ChromeOS na verloop van tijd niet vertraagt. Dat is een probleem dat vaak voorkomt bij traditionele besturingssystemen, als gevolg van softwareconflicten, registerverstoppingen andere problemen.

Veiligheid bij Chromebooks

Veiligheid staat bij Chromebooks en ChromeOS hoog in het vaandel. Chromebooks maken gebruik van een beveiligingstechniek genaamd ‘sandboxing’. In een sandbox-omgeving werkt elke webpagina, tabblad en applicatie die je opent, in een geïsoleerde omgeving. Als je een kwaadaardige website opent of een geïnfecteerde app downloadt, zal hij niet in staat zijn om uit die gesloten omgeving te breken en het resterende deel van het systeem te infecteren. Wanneer je de pagina of app sluit, wordt alle informatie in de sandbox gewist, waardoor eventuele malware wordt geweerd.

Wanneer je jouw Chromebook opstart, voert het systeem een proces uit dat bekendstaat als ‘Verified Boot’. Tijdens dit proces controleert ChromeOS de integriteit van de code die het systeem draait. Als er een aanpassing of corruptie wordt gedetecteerd - wat een indicatie zou kunnen zijn van de aanwezigheid van een virus of malware - gaat ChromeOS automatisch terug naar een veilige versie, waardoor het effect van het virus wordt geneutraliseerd. Daarnaast slaat ChromeOS gebruikersgegevens op in een versleutelde vorm. Encryptie maakt de gegevens onleesbaar voor iedereen die niet over de juiste decryptiesleutel beschikt. Dit betekent dat zelfs als iemand erin slaagt om fysieke toegang te krijgen tot je Chromebook, hij of zij de gegevens erop niet kan lezen of begrijpen zonder je wachtwoord.

Werken in de cloud

Zoals eerder gemeld, zijn Chromebooks ontworpen om te werken met online diensten zoals Google Drive. Veel van je gegevens, zoals documenten, foto’s, instellingen en applicaties, worden opgeslagen op externe servers die eigendom zijn van - en worden onderhouden door - Google. Dit betekent dat er minder gegevens worden opgeslagen op het apparaat zelf, waardoor er ook minder kansen zijn voor malware om zich in deze gegevens te nestelen. Als je Chromebook wordt gestolen of beschadigd raakt, staan je gegevens in principe dus nog steeds veilig in de cloud.

ChromeOS en de cloud werken op verschillende manieren samen:

1) Om een Chromebook zo effectief mogelijk te gebruiken, log je in met een Google-account. Dit account synchroniseert jouw instellingen, bladwijzers, extensies en andere gegevens op al jouw ChromeOS-apparaten. Let op: met dit account worden je gegevens niet alleen gesynchroniseerd tussen verschillende ChromeOS-apparaten, maar ook met andere Android-toestellen en Chrome-instanties op Windows en macOS. Zo kun je naadloos verdergaan met waar je mee bezig was, ongeacht het apparaat dat je gebruikt. Jouw informatie en voortgang zijn altijd binnen handbereik, waardoor je werkplek als het ware universeel wordt.

2) Google Drive is de cloudopslagservice van Google. Hiermee kun je documenten, foto’s, video’s en andere bestanden in de cloud opslaan. Jouw bestanden in Google Drive kunnen worden benaderd vanaf elk apparaat met een internetverbinding, inclusief je Chromebook. Google Docs, Sheets en Slides zijn de bekende webgebaseerde productiviteitsapplicaties die deel uitmaken van Google Workspace (voorheen G Suite). Wanneer je documenten, spreadsheets of presentaties maakt of bewerkt met behulp van deze apps, worden de wijzigingen automatisch in realtime opgeslagen in Google Drive.

3) ChromeOS maakt voornamelijk gebruik van webapplicaties die worden gehost op externe servers en via de Chrome-browser worden benaderd. Deze applicaties draaien op het internet, waardoor jouw gegevens en werk in de cloud worden opgeslagen en verwerkt.

4) Wat de locatie van jouw gegevens betreft: Google exploiteert datacenters in verschillende regio’s over de hele wereld, waaronder Europa. Als je je in Nederland bevindt en ChromeOS gebruikt, worden jouw gegevens waarschijnlijk opgeslagen in een van de Europese datacenters van Google die voldoen aan de gegevensbeschermingsregels in de regio.

5) Ondanks dat ChromeOS de nadruk legt op cloudopslag en -applicaties, hebben sommige applicaties ook de mogelijkheid om offline te werken en gegevens te synchroniseren wanneer je weer verbinding met internet hebt. Bovendien kun je lokale bestanden opslaan op jouw Chromebook, voor offline toegang. De primaire focus van ChromeOS ligt echter op cloudgebaseerd computergebruik en gegevensopslag.

Virussen en patches

Chromebooks ontvangen automatisch systeemupdates van Google. Deze updates bevatten regelmatig beveiligingspatches voor bekende bedreigingen, wat betekent dat je Chromebook altijd beschermd is tegen de nieuwste bekende virussen en malware.

In tegenstelling tot Windows- en macOS-machines draaien Chromebooks geen traditionele desktopsoftware, maar webapps of Android-apps. Dit vermindert de kans op een virusinfectie aanzienlijk, omdat veel virussen zijn ontworpen om te werken met traditionele desktopsoftware. Voor Chromebooks die Android-apps ondersteunen, helpt Google Play Protect bij het scannen en verifiëren van de integriteit van deze apps, zodat je zeker weet dat ze geen malware bevatten.

Hoewel bovenstaande functies allemaal helpen om Chromebooks veilig te houden, is geen enkel systeem volledig immuun voor aanvallen. Het is nog steeds belangrijk om veilig internetgedrag te vertonen. Download dus geen bestanden of apps van onbetrouwbare bronnen, klik niet op verdachte links en geef je persoonlijke gegevens alleen aan partijen die je vertrouwt.

Linux en gamen op Chromebooks

Ondanks de focus op webtoepassingen ondersteunt ChromeOS zoals gezegd Android- en Linux-apps. Met toegang tot de Google Play Store kunnen gebruikers miljoenen Android-apps installeren, wat de mogelijkheden van hun ChromeOS-apparaten enorm uitbreidt. Daarnaast is de integratie van een Linux-omgeving iets wat veel tweakers natuurlijk met open armen ontvangen. Gebruikers kunnen een volwaardige Linux-terminal en applicaties rechtstreeks op hun ChromeOS-apparaten draaien. Als je liever een reguliere e-mailclient prefereert, kun je dus Thunderbird of Geary installeren. Ben je op zoek naar een andere browser? Installeer Firefox. Heb je een beeldbewerkingsprogramma nodig? Installeer GIMP. Je kunt zelfs een volledig kantoorpakket zoals LibreOffice installeren, of Docker draaien en containers ontwikkelen.

Ook cloudgamen via streaming kan prima op Chromebooks Ook cloudgamen via streaming kan prima op Chromebooks. Dat bleek onlangs, toen tien tweakers op het kantoor van Tweakers met de IdeaPad 5 Chromebook 16" van Lenovo aan de slag mochten. Deze laptop heeft een batterijduur van ongeveer elf uur en wordt aangedreven door een Intel i3-1215U UHD Graphics-processor, ondersteund door 8GB ram en een ssd met 256GB opslagruimte. Met twee USB 3.2 Gen 1- en twee USB-C 3.2 Gen 2-poorten, een audio-aansluiting, WiFi 6 E (802.11 ax), Bluetooth 5.0 en een MicroSD-kaartlezer zijn er genoeg aansluitmogelijkheden.

Het 16 inch grote wqxga-scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels, biedt 6,7 miljoen kleuren en heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Het toetsenbord is voorzien van rgb-verlichting in vier zones, met aanpasbare instellingen, en heeft een toetsaanslag van 1,5mm met 100 procent anti-ghosting. Daarnaast is deze Chromebook uitgerust met een volledig numeriek toetsenblok en een groot trackpad.



Binnenkort kun je een videoverslag van het testpanel terugzien. Het voordeel van gamen via de cloud laat zich raden: je hebt geen duur, los systeem nodig. Als gamer klap je je laptop open en ga je meteen aan de slag, zonder eerst talloze updates te downloaden en te installeren.