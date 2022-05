Werken aan perovskiet: het wondermateriaal voor zonnecellen

Zonne-energie is een belangrijke pijler van de energietransitie. Het zonlicht dat op aarde schijnt, is in theorie meer dan voldoende om de hele wereld van duurzame energie te voorzien. In de praktijk hebben we er een flinke kluif aan om het zonlicht dat we op kunnen vangen een beetje rendabel om te zetten naar elektrische energie. Dankzij de grote interesse in - en de urgentie van - zonnecellen gaan de ontwikkelingen echter razendsnel.

Desondanks vereist productie van de meest gebruikte zonnecellen - die van kristallijn-silicium (c-Si) worden gemaakt - veel energie en gecontroleerde omstandigheden. Perovskiet, een nieuweling in de zonnecellenwereld, moet daar verandering in brengen. In dit artikel bekijken we de voor- en nadelen van perovskiet. Kan dit kwetsbare, maar veelbelovende ‘wondermateriaal’ voor een revolutie in de wereld van de zonnecellen zorgen? Welke obstakels moet het daarvoor overwinnen?