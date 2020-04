Sony maakt 4k-tv XH95 met fald beschikbaar voor startprijs van 1400 euro

Sony heeft de XH95-tv in vijf schermformaten beschikbaar gemaakt. Dit is het topmodel van zijn lcd-aanbod, dat een 4k-resolutie combineert met hdr, full array local dimming en IMAX Enhanced-ondersteuning.

Het grootste model in de XH95-line-up heeft een schermdiagonaal van 85 inch en deze komt beschikbaar voor 4499 euro en de kleinste tv meet 49 inch en kost 1399 euro. De kleinste variant mist echter enkele eigenschappen die Sony bij de XH95 vanaf 55 inch biedt, zoals een dubbele versterker die de tweeter en luidspreker afzonderlijk aanstuurt en een microfoon op de afstandsbediening om Google Assistant via spraak te bedienen. Die afstandsbediening is bij de modellen vanaf 55 inch van aluminium en geeft licht in het donker.

Alle modellen ondersteunen full array local dimming, al is onbekend om hoeveel individueel dimbare zones het gaat. De tv's kunnen overweg met de hdr-formaten hdr10, hlg en Dolby Vision. Daarnaast is er een Netflix Calibrated Mode en ondersteuning voor IMAX Enhanced, die beiden een 'getrouwe' weergave beloven. De processor is de X1 Ultimate van Sony en er is 16GB opslagruimte. Het OS is Android TV 9. Verder is er ondersteuning voor Apple AirPlay en HomeKit en voor Google Home, terwijl ook een koppeling met Amazon Alexa-apparaten te maken is.

Begin maart maakte Sony al de XH81-, XH80- en X70-tv's met lcd-panelen beschikbaar, eind mei moeten de oledmodellen van 2020 volgen.