Laptopbouwers onderscheiden zich graag van hun concurrenten en hoewel een laptop een scherm, een toetsenbord en een touchpad als vaste ingrediënten heeft, valt er nog best veel te variëren. Sony bouwde in 2013 bijvoorbeeld een uitschuifbaar en opklapbaar scherm in de Vaio Duo en Dell bedacht voor de XPS 12 een opklapbaar frame waarbinnen het scherm kon kantelen. Asus gooide het in 2008 over een andere boeg en presenteerde een laptop in conventionele vorm, die opviel met een behuizing die van bamboe was voorzien, en Microsoft heeft natuurlijk de Surface Laptop met een 'alcantara-toetsenborddekje'.

Met de nieuwe Spectre Folio 13 wil HP al zijn concurrenten aftroeven, want zowel de vorm als de materiaalkeuze valt op: met een neerklapbaar scherm en met leer. Dat geldt overigens ook voor de prijs van 2500 euro.

Voor 2500 euro krijg je een laptop die er in dichtgeklapte toestand uitziet als hetgeen waarop de Folio is geïnspireerd: een leren schrijfmap. Klap je hem open, dan tref je in plaats van gelinieerd A4-papier een toetsenbord, touchpad en beeldscherm aan. Zo lang de Folio nieuw genoeg is, kun je de geur van leer opsnuiven.

Dat leer is onderdeel van de behuizing en niet een soort hoes die je eraf kunt halen. Op de foto's lijkt het misschien alsof er een leren lap om de metalen buitenkant van de Folio heen is gevouwen, maar dat is niet het geval, want onder het leer van de onder- en achterkant zit een metalen constructie. Dat zorgt er samen met de ingenieuze schermconstructie voor dat de Folio zwaar aanvoelt. De schrijfmap doet onze weegschaal dan ook uitslaan naar anderhalve kilogram. Ter vergelijking: een 13,3"-Apple MacBook Pro weegt 1,37 kilogram, een Asus Zenbook UX430 met 14"-scherm weegt 1,26 kilogram en een Microsoft Surface Pro 6 weegt inclusief toetsenbord 1075 gram.

Wat weinig laptops de Folio zullen nadoen, is het omklappen van het scherm. Dat kun je gewoon openklappen als bij een laptop en dan ben je voorzien van een scherm, toetsenbord en touchpad. Klap je het scherm met iets te veel kracht open, dan heb je kans dat het loskomt. De onderkant van het scherm zit magnetisch vast, maar is gemaakt om los te kunnen en halverwege het scherm horizontaal te scharnieren. Je kunt het vervolgens naar je toe klappen en dan klikt de onderrand magnetisch vast tussen toetsenbord en touchpad in. Op die manier werkt de Folio als schuin opgeklapte tablet en kun je de touchpad ook nog gebruiken. De magneten zijn sterk genoeg om het scherm op zijn plek te houden en dat zal tijdens het gebruik van de touchscreen ook niet losschieten.

De laatste modus is met een platgeklapt scherm en dan kun je de Folio als schrijfblok gebruiken. Je zou er ook op kunnen tekenen, maar de trage en zuinige dualcoreprocessor is daar niet echt voor bedoeld. Je kunt het dus beter bij simpele schetsjes en aantekeningen houden. De bijgeleverde stylus is de HP Tilt Pen, die voorzien is van een hard, plastic puntje, in tegenstelling tot de rubberen puntjes die Microsoft bijvoorbeeld voor de Surface-stylus gebruikt. Die laatste vinden we eigenlijk prettiger werken, omdat hij meer 'grip' op het scherm geeft. De achterkant van de HP-stylus is wel uitgerust met een rubberachtig dopje, zodat je ermee kunt gummen. Tijdens het testen gebeurde het een aantal keer dat we naar de pen grepen en de accu leeg was. HP beveelt aan om de stylus op een vlakke ondergrond te bewaren en niets met het puntje in aanraking te laten komen, want dat kan de pen activeren en daardoor loopt de accu sneller leeg. In ons geval zat de stylus meestal in het lusje aan de rechterkant van het scherm als we hem niet gebruikten, met dus regelmatig een lege accu tot gevolg.

Aansluitingen, toetsenbord en touchpad

De dunne behuizing van de Folio biedt weinig ruimte voor aansluitingen, maar gelukkig is er usb-c. De aansluiting neemt weinig ruimte in en daarom heeft HP er links een en rechts twee kunnen plaatsen. Je kunt ze alle drie gebruiken om de accu mee op te laden, met een usb-c-lader die minstens twaalf volt levert. De rechter twee aansluitingen ondersteunen Thunderbolt 3, wat ook meteen betekent dat je er externe beeldschermen op kunt aansluiten. Een verloopje naar hdmi of displayport wordt helaas niet meegeleverd, maar een usb-c naar usb-a-verloopje wel. Tot slot is aan de linkerkant nog een hoofdtelefoonaansluiting in de onderrand van het scherm verwerkt. Eigenlijk missen we nog een kaartlezer, al was het maar micro-sd. Daar was naast de linker usb-c-aansluiting nog best ruimte voor geweest.

Gebruik je de Folio in laptopmodus, dan kun je gebruikmaken van het toetsenbordje, dat niet slecht tikt gezien de dikte van het geheel. De toetsen zijn helemaal vlak en geven bij een aanslag een duidelijke feedback, maar dat heeft ook te maken met de geringe travel, want je aanslag zit heel snel op het laagste punt.

De touchpad meet ongeveer 9,6 bij 5,6 centimeter en dat is niet echt groot. Het kan dus een beetje priegelen zijn als je grote vingers hebt. Hij lijkt bovendien wat langzaam en soms helemaal niet te reageren op multitouchbewegingen. Het blijkt ook dat HP de raadselachtige keuze heeft gemaakt om geen Precision Touchpad in te bouwen, maar een Synaptics-touchpad met bijbehorende eigen driver. Het oppervlak van de touchpad glijdt wel weer goed en indrukken leidt tot een duidelijk muisklikje, maar dat compenseert niet voor de slechte multitouchondersteuning.