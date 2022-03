Kabinet schrapt tijdelijk kosten van verwijderen particuliere gasaansluiting

Het kabinet komt met een tijdelijke regeling waardoor de kosten verdwijnen als particulieren van hun gasaansluiting af willen. Een rechter bepaalde al dat hier geen grond voor is als geen opdracht is gegeven voor de verwijdering. Een community op Tweakers speelde daarbij een rol.

In een brief aan de Tweede Kamer concludeert minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat 'het niet mogelijk is om op korte termijn de onduidelijkheid over de verwijderkosten volledig weg te nemen'. De onduidelijkheid blijft volgens hem bestaan in de situatie dat wordt vastgehouden aan een eerdere motie van GroenLinks-Kamerlid Van der Lee, die opriep om de kosten volgens 50-50-verdeling te regelen tussen de kleinverbruiker en de netbeheerder.

Op basis hiervan komt Wiebes met een regeling om de kosten voor kleinverbruikers weg te nemen. "Onduidelijkheid over kosten kan vertragend werken voor de energietransitie. Daarom kies ik ervoor om de procedure in gang te zetten om de verwijderkosten tijdelijk volledig te verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Hiermee wordt geregeld dat afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen in alle gevallen geen rekening hoeven te betalen en de netbeheerders de kosten voor de werkzaamheden mogen verrekenen in het periodieke aansluittarief. Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren."

Wiebes verwacht dat de wijzigingsregeling voor 1 maart volgend jaar in werking kan treden. Voordat het zover is, moet de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas worden gewijzigd. Daar moet de ACM ook nog advies over uitbrengen. Vervolgens moet die wijzigingsregeling nog door het parlement. Ook moet de tarievencode gas door de ACM worden gewijzigd om het schrappen van de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting mogelijk te maken.

De nieuwe regeling zal dus tijdelijk van kracht zijn; er komt een nieuwe Energiewet aan waarin opnieuw gekeken wordt naar de verdeling van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen. Het kan dat er dan wel weer kosten voor kleinverbruikers ingesteld gaan worden, iets waar Wiebes al enigszins op hint: "Zolang het gaat om een relatief beperkt aantal afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen, zal het effect van deze tijdelijke oplossing op het periodieke aansluittarief voor de achterblijvers beperkt zijn. Echter, het is de verwachting dat dit aantal op gaat lopen als gevolg van de energietransitie."

Over deze kwestie is in augustus uitspraak in een rechtszaak gedaan. De rechtbank Noord-Nederland bepaalde dat consumenten die van het gas af willen, niet hoeven te betalen voor het verwijderen van de gasleiding, mits ze de netbeheerder daar ook geen opdracht voor hebben gegeven. Deze zaak kwam op gang nadat Stefan Boerma uit Meppel in 2018 geconfronteerd werd met een factuur voor het verwijderen van de gasaansluiting, waar hij toen 400 euro voor moest betalen. Dat weigerde hij, wat uiteindelijk uitmondde in een rechtszaak. Daar speelden overigens de nodige tweakers een rol in. In deze zaak wilde de netbeheerder dat de verplichting om de verwijderingskosten te betalen overeind zou blijven, maar volgens de rechter had de consument geen opdracht gegeven om de aansluiting te verwijderen en had de netbeheerder onvoldoende onderbouwd dat er een wettelijke grondslag is om de kosten in rekening te brengen voor het ongevraagd verwijderen van de gasaansluiting van een consument.

Netbeheer Nederland laat aan Energeia weten tevreden te zijn met het besluit om de kosten te schrappen. "Netbeheerders zijn verplicht de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting door te berekenen aan de consument die er voor kiest om van het gas af te gaan. Dit wordt door hen als demotiverend ervaren. De minister komt nu die groep koplopers tegemoet." De tweakers die zich met de rechtszaak hebben beziggehouden, betwisten dus deze lezing dat de netbeheerders verplicht zijn de kosten in rekening te brengen. Op basis van de brief van de minister adviseren de netbeheerders eventuele gasverlaters om hun plannen pas vanaf 1 maart in gang te zetten.