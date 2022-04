Japanse meubelmaker komt met handmassageapparaat voor gamers

Het Japanse bedrijf Bauhütte komt na een bed voor gamers nu ook met een handmassageapparaat. Deze kan de handpalm en vingers masseren en de hand opwarmen. Het bedrijf stelt dat het apparaat zowel voor, na als tijdens het gamen kan helpen.

Bauhütte stelt dat de handen van gamers 'zonder hun kennis vermoeid raken', aldus hun site, vertaald in Google Translate. Het apparaat, dat simpelweg de Hand Massager genoemd wordt, kan helpen met de warm-up voor het gamen en een massage tijdens pauzes en na afronding.

Hoewel dat wellicht overbodig kan lijken, snijdt het wellicht stiekem toch hout. De RSI Vereniging Nederland meldt op zijn site dat twee maatregelen tegen dergelijke klachten zijn om regelmatig pauzes te nemen en om simpelweg te ontspannen. Wel is het belangrijk om aan te tekenen dat de Massager niets met de pols doet, afgezien van die de gelegenheid tot rust geven; juist daar kan een blessure flink parten spelen.

Volgens de Japanners is het apparaat uitgerust met 15 luchtkussens die om de vingers en hand heen zitten. Ter hoogte van de palm zit ook een roterend massage-element, dat op verschillende sterkten kan werken. Ook de vingers hebben individuele massage-elementen tot hun beschikking. Opwarmen gaat via een warmte-element.

Dit is niet het eerste apparaat dat Bauhütte voor gamers uitbrengt en ook zeker niet de gekste. Eerder kwam het met een heel bed voor gamers. Deze is erop gespitst om alles dat een gamer nodig heeft, binnen handbereik van het bed te plaatsen. Het heeft dus monitormounts, een rijdend tafeltje voor het toetsenbord, trays voor eten en drinken en een telefoonhouder met een arm. Ook maken ze een voetmassageapparaat 'voor gamers'. De Hand Massager is in Japan te koop voor omgerekend ongeveer 130 euro.