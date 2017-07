'Duitsland wil nog dit jaar met staatsspyware WhatsApp-chats op apparaten lezen'

Uit een document blijkt dat Duitsland de politie nog dit jaar de mogelijkheid wil geven om met zelfontwikkelde spyware versleutelde chats af te luisteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de spyware op een smartphone te installeren, waardoor berichten voor versleuteling te lezen zijn.

De site Netzpolitik publiceerde het document en het gaat volgens de site om een door de overheid zelf ontwikkelde tool. De zogenaamde remote communication interception software, oftewel rcis, kon in de eerste versie alleen Skype-gesprekken op Windows afluisteren. De tweede versie, die het BKA sinds een jaar ontwikkelt, moet in staat zijn om Android- en iOS-toestellen te infecteren en zo versleutelde chats mee te lezen. Deze moet dit jaar klaar zijn om in te zetten.

Daarnaast heeft het BKA vijf jaar geleden al de FinFisher-malware aangeschaft, die moest dienen als tussenoplossing. Dat doel is inmiddels veranderd en de spyware moet nu dienen als back-up als rcis net als de eerdere Bundestrojaner in 'verkeerde' handen valt, aldus Netzpolitik. De software heeft echter meer mogelijkheden dan wettelijk is toegestaan en is daarom al drie keer herzien. De nieuwste versie wacht nog steeds op goedkeuring.

Falk Garbsch, vertegenwoordiger van de Chaos Computer Club, zegt tegen de site dat 'zodra er nieuwe wetgeving is ingevoerd de overheid aan de ene kant gaat shoppen bij twijfelachtige aanbieders en aan de andere kant de ontwikkeling van zijn eigen trojan geheim houdt'. Daarnaast zou een 'trojanarsenaal' opgebouwd worden, 'alsof het inmiddels normaal is dat de overheid die digitale breinen van zijn burgers hackt'.