FSP demonstreert op de Computex een watergekoelde voeding, die maximaal 1400 watt kan leveren. Bij minder dan 50 procent load wordt de ventilator uitgeschakeld en kan de voeding 600 watt leveren. Eind dit jaar moet de Hydro PTM+ uitkomen voor 699 dollar.

Op papier is de FSP Hydro PTM+ een 1200W-voeding met een 80 Plus Platinum-certificaat, maar volgens de fabrikant gaat de power rating naar 1400W zodra de waterkoeling wordt ingeschakeld. Aan de ene kant van de voeding zit een reguliere ventilator, aan de andere kant een waterblok. Dat blok is gemaakt door Bitspower en FSP heeft de voeding dan ook in samenwerking met die fabrikant ontwikkeld.

Het waterblok dient aangesloten te worden op een custom loop-systeem voor waterkoeling. Op de Computex demonstreert FSP zo'n systeem, waarbij de processor, videokaart en voeding allemaal watergekoeld zijn in dezelfde loop. In het blok zijn rgb-leds verwerkt en er is een controller aangesloten waarmee verschillende lichteffecten ingesteld kunnen worden. Dat kan alleen door op de knopjes te drukken, een koppeling met software is er niet.

De fabrikant zegt op de beurs tegen Tweakers dat de Hydro PTM+ eind dit jaar in productie gaat en dan voor 699 dollar op de markt komt. Omgerekend inclusief btw is dat zo'n 760 euro.