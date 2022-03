Samengevat Icarus: First Cohort is het eerste van de drie hoofdstukken van de survivalgame van Rocketwerkz. First Cohort is een degelijke, maar ook wat fantasieloze survivalgame. De planeet waarop je rondloopt is mooi, maar erg buitenaards ziet hij er niet uit. De blueprints en talents die je kunt leren, liggen bovendien wel erg voor de hand. Wat vooral stoort is dat je de game speelt in missies en dat je bij elke missie weer helemaal opnieuw begint met het verzamelen van stokken en stenen, en iedere keer opnieuw een basis moet bouwen. Dat is niet alleen saai; het is vooral jammer dat je daardoor minder zorg gaat besteden aan de basis die je bouwt. In de twee resterende delen worden het verhaal en de omgeving als het goed is wat minder aards. Hopelijk wordt de game daarmee wat verrassender. Pluspunten Mooi realistisch uiterlijk

Uitgebreide lichamelijke verzorging Minpunten Steeds weer die basis bouwen

Onrealistische talents Getest Icarus, Windows Prijs bij publicatie: € 25,- Bekijk product

Grote uitgevers wagen zich er niet aan, maar survivalgames zijn toch behoorlijk populair. Er verschijnen er nogal wat, meestal na een lange aanloop, crowdfundingactie en bètatestperiode. Die crowdfunding had ontwikkelaar Rocketwerkz niet nodig. Met iemand als Dean Hall aan het roer kun je ook zonder fans wel aan geld komen. De lange aanloop en bètatest waren er bij Icarus wel. Je kent Dean Hall ongetwijfeld van DayZ. Hall heeft de ontwikkeling van die shooter al in 2014 achter zich gelaten, om met Rocketwerkz een eigen studio te beginnen. Icarus is alweer de derde game van deze in Nieuw-Zeeland gevestigde studio.

Voor Hall, die een militaire achtergrond heeft, was DayZ een logische keuze. Wie Hall alleen daarvan kent, zal verbaasd zijn over Icarus, want dat is een heel ander soort game. Icarus is een survivalgame die zich afspeelt in de verre toekomst. Je bent een zogenaamde Prospector in dienst van de UDA, de United Development Agency. De UDA heeft planeet Wolf 1061 ontdekt, die erg op de aarde lijkt en boordevol grondstoffen zit. Daarbij gaat het niet alleen om bekende metalen en mineralen, maar ook om het onbekende, maar zeer veelbelovende Exotic Matter. De UDA wil de planeet van al die waardevolle grondstoffen ontdoen en daar enorme installaties voor bouwen. Zover is het echter nog niet; de boel moet eerst worden verkend en daarbij kom jij in beeld. In Icarus ben jij degene die de eerste stappen op de planeet zet. Jij gaat bepalen wat goede locaties zijn en welke gevaren de planeet met zich meebrengt. Dat is een risicovolle onderneming, waarbij je zomaar het leven zou kunnen laten.

Hall heeft lang gezocht naar het juiste model voor Icarus. In eerste instantie wilde hij de game gratis speelbaar maken. Daar heeft hij echter vanaf gezien. De game verschijnt nu in drie hoofdstukken die je los van elkaar aan moet schaffen. Het eerste hoofdstuk, Icarus: First Cohort, is net uit en kost 25 euro. De delen Icarus: New Frontier en Icarus: Dangerous Horizons hebben we nog tegoed.