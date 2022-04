Round-up winter 2021

Wie weleens de Tweakers-podcast luistert, weet dat we veel liefde hebben voor virtual reality, maar zeker voor thuisgebruik niet altijd voldoende perspectief zien. Enkele uitzonderingen daargelaten groeit het niveau van het aanbod voor VR maar met kleine stapjes. Natuurlijk, Half-Life: Alyx was gaaf en zo zijn er nog wel wat goede games geweest, maar gevoelsmatig wacht het subgenre van VR-gaming nog altijd op zijn grote doorbraak. Ondertussen blijven er voor de gamers die hun interesse in VR nooit zijn kwijtgeraakt nog regelmatig nieuwe games uitkomen. Een van die games is After the Fall, van het Nederlandse Vertigo Games. De game neemt spelers mee naar het Los Angeles van 2005, waar zo’n vijfentwintig jaar eerder een zombie-uitbraak heeft plaatsgevonden. Spelers gaan er in co-op of alleen op uit om de stad te verkennen en de zombies te verslaan.

Titel After the Fall Platform Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, PSVR, Oculus Quest 2 Prijs € 39,99

Stellen dat de setting van After the Fall een tikkeltje afgezaagd is, is een understatement. Er is namelijk geen genre dat in VR-gaming zo populair is als de zombie-shooter. Vertigo Games bracht zelf al Arizona Sunshine op de markt en er zijn nog veel meer van dat soort games. Natuurlijk is het verhaal altijd net iets anders. In After the Fall draait het om de zombie-achtige Snowbreed, die ontstaan zijn toen de bevolking van LA in de jaren tachtig verslaafd raakte aan een vreemde designer-drug die, zo blijkt, nogal vervelende bijwerkingen had. Het leidde tot de val van de mensheid en de game speelt zich een generatie later af. De mensheid heeft zich inmiddels verzameld op veilige plaatsen en maakt zich klaar om LA terug te veroveren en de Snowbreed terug te dringen.

The Line als centrale hub

Nadat je een korte proloog hebt doorgespeeld, kom je in The Line terecht, wat de hub van de game is. Hier kun je andere spelers zien lopen, nieuwe missies krijgen en je wapenarsenaal upgraden. Wapens en upgrades speel je vrij door Harvest Runs uit te voeren. Hiermee verdien je namelijk het betaalmiddel dat je nodig hebt en vind je speciale floppy disks die attachments kunnen openen. Als je de verschillende Harvest Runs in After the Fall vaker speelt, zul je langzaam maar zeker een betere load-out bij elkaar krijgen en makkelijker de hogere niveaus aankunnen. De levels in After the Fall zijn op vier verschillende niveaus te spelen, waarbij je hogere bonussen en betere unlocks scoort als je de game moeilijker maakt. Op het hoogste niveau verlies je echter wel al je verzamelde gear als jij en je hele team doodgaat, terwijl dat op de drie lagere niveaus niet zo is. De weg naar de beste beloningen komt dus met het nodige risico.

Dat is bij voorkeur niet hoe je de game begint. Een eerste run is prima op Survivor of Veteran. Dat is een goede manier om kennis te maken met de flow van een Harvest Run en je enige kans om een succesvolle run uit te voeren als je er niet in slaagt met andere spelers samen te spelen. Matchmaking werkte voor ons niet fantastisch en vaak besloten we na lang wachten maar gewoon met AI-medespelers aan een level te beginnen. Je AI-kompanen zijn echter niet zo heel goed. Voor serieuze runs zul je dus menselijke medespelers nodig hebben. Wat daarvoor het best werkt, is simpelweg mensen uitnodigen voor parties in de hub, want dit gaat een stuk sneller dan matchmaking. Een nadeel is daarbij echter wel dat er geen communicatie is met je medespelers, voordat je daadwerkelijk gaat spelen. Als je in een party springt, weet je dus eigenlijk niet wat voor Harvest Run de host van plan is, tot je daadwerkelijk in de game zit. Dat is onhandig. Na afloop van een run kun je trouwens met je teamgenoten stemmen over wat je vervolgens gaat doen. Een systeem om de party bij elkaar te houden en verder te laten spelen, is er dus wel.

Op dit moment telt After the Fall vijf verschillende Harvest Runs die in moeilijkheidsgraad oplopend lijken te zijn. Elke run duurt, mede afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, tussen de twintig en veertig minuten. Hoewel After the Fall ook een - niet al te populaire - PvP-modus heeft, blijkt hier meteen al uit dat er op dit moment nog niet heel veel content is. Vertigo Games is wel van plan de game later uit te breiden met extra runs en nieuwe vijanden, maar op dit moment is het aanbod nog niet erg overweldigend.

Of dat erg is, hangt af van hoe je de game benadert. Zoals gezegd, verbeter je je load-out als je meer runs speelt. De insteek is dan ook dat je de levels telkens opnieuw speelt, zeker tot je ze allemaal op Nightmare hebt afgerond. Dat vraagt echter wel wat toewijding, want hoe lang blijft het leuk om steeds dezelfde levels opnieuw te spelen? Het antwoord op die vraag is voor iedereen persoonlijk, maar wij zeggen: best lang. Als we ons bij potjes van andere spelers voegden, kwamen we ook op maps terecht waar we al vaker waren geweest en dat was nooit echt vervelend. Zo’n run kost je een half uurtje en is altijd leuk, zelfs al is het niet exact de run waar je op uit was.

Standalone versus PC VR

Of het leuk is, ligt natuurlijk aan de gameplay. Daarbij weegt trouwens ook mee op welk platform je de game speelt. Wij speelden de game met een Oculus Quest 2 en deden dat zowel standalone als met een kabel naar de pc, zodat we ook de PC VR-versie van het spel konden proberen. Er is ook nog een aparte versie voor de PlayStation VR, maar die hebben we niet gespeeld. Wat in de eerste plaats opvalt als je wisselt tussen PC VR en standalone op de Quest 2, is dat de graphics natuurlijk verschillen. In PC VR ziet de game er behoorlijk aardig uit, terwijl je op de Quest 2 op dat vlak echt wel wat inlevert. Wat we in de standalone-versie het meest missen, is de manier waarop je in de PC VR-versie met een zaklamp moet rondkijken in donkere stukjes, zoals dat ook in games als Half-Life Alyx werkt. Dat hele effect, dus het schijnen met een zaklamp, ontbreekt als je standalone speelt. Je mist het tijdens het spelen op zich niet echt, maar het maakt de PC VR-versie wel spannender.

Het verschil in graphics tussen beide versies is natuurlijk logisch. Sterker nog, het is eigenlijk best indrukwekkend dat de Quest 2-versie op de graphics na identiek is aan de versie die gewoon op een pc draait. Je loopt in dezelfde wereld en ziet net zo veel vijanden - en soms is dat aantal behoorlijk groot. Dat je daarbij een soepele prestatie hebt op de Quest 2, maakte op ons meer indruk dan simpelweg het grafische niveau van de PC VR-versie. Let er trouwens even op dat de grafische kwaliteit die zichtbaar is in de screenshots van de Quest 2-versie niet representatief is; de game ziet er in werkelijkheid een stuk scherper uit. Helaas waren betere screenshots niet beschikbaar.

Op welk platform je ook speelt, vroeg of laat komen er zombie ... sorry, Snowbreed op je af rennen. Die Snowbreed, of ‘snowwies’, heb je in verschillende soorten en maten. Het ene type rent als een bezetene op je af, een ander type probeert zichzelf op te blazen in je buurt. Problematisch wordt het pas als een van de sterkere units in de buurt komt. De Juggernaut is al irritant genoeg omdat hij spelers vastpakt en met één klap uitschakelt, en dan zijn er zelfs nog twee krachtiger varianten die je ook tegen het lijf zult lopen. Het leuke van After the Fall is trouwens dat de plaats van vijanden per run verandert. Een Juggernaut zal dus niet elke keer op dezelfde plek tevoorschijn komen. Soms komt er bovendien een gigantische horde op je af, terwijl dat een run later een heel kleine, makkelijke horde kan zijn. Dat houdt de runs iets frisser.

Schieten voelt lekker

Wat de game ook fris houdt, is dat het schieten simpelweg lekker voelt. De Oculus Touch-controllers slagen er heel aardig in de terugslag van wapens te simuleren. Dat maakt het simpelweg mikken en schieten lekker en leuk om te doen. Je speelt gaandeweg ook steeds nieuwe wapens en attachments vrij, dus de manier waarop je speelt, verandert ook af en toe. Wanneer je op hogere niveaus speelt, wordt teamwork steeds belangrijker. Spelers kunnen elkaar healen of zelfs reviven met een speciale ‘boost-injectiespuit’, maar zoals gezegd zijn de AI-runners daar niet zo goed in. Elkaar dekken, healen en reviven hoort bij After the Fall en zonder dat element wordt het een moeilijk verhaal.

After the Fall maakt op verschillende manieren indruk. De game is bovenal leuk om te spelen en schotelt spelers flink wat intense gevechten met de Snowbreed voor. Het is daarbij knap dat de standalone-versie voor de Quest 2 alleen onderdoet in grafische kwaliteit, niet in inhoud. Je ziet net zo veel vijanden in de Quest 2-versie als in de PC VR-versie en mede daardoor kunnen gamers met elke versie - ook PS VR - samenspelen met alle andere spelers. Er zijn echter ook aspecten van de game die beter kunnen. De onderlinge communicatie tussen spelers in de hub zou handiger kunnen en de hoeveelheid content houdt niet over. Als je het niet ziet zitten om de Harvest Runs meerdere keren te spelen, biedt After the Fall simpelweg te weinig content om je langer dan enkele uren geboeid te houden. Dan is veertig euro best een stevige prijs. Die verhouding wordt beter, want er komt meer content aan, maar zelfs dan lijkt After the Fall alleen de moeite waard als je van plan bent lekker veel runs te spelen.