Het merk TCL zie je in Europa niet veel. Toch is deze Chinese speler bepaald geen kleintje. Natuurlijk kennen we de smartphonesubmerken Alcatel en BlackBerry, maar TCL is bijvoorbeeld ook een enorme televisiefabrikant. In Azië en de Verenigde Staten kom je het merk vaak tegen, onder andere op enorme koelkasten, wasmachines en slimme sloten, om maar wat te noemen. Bij de presentatie van de Plex op de IFA in Berlijn, gaf de fabrikant aan vanaf nu ook onder eigen vlag smartphones te willen uitbrengen.

De Plex is de eerste en het is meteen al een eigenzinnig beestje. Dat kunnen we wel waarderen. De smartphone heeft een speciale nachtcamera, die bedoeld is om video's mee te schieten bij slechte lichtomstandigheden. Dat doet deze camera met behulp van bijzonder grote pixels van 2,9μm. Om dat voor elkaar te krijgen, telt de sensor dan ook slechts twee megapixels. Dit soort bijzondere dingen zou je wellicht verwachten op een high-end smartphone, maar de Plex krijgt de alleszins redelijke prijs van 329 euro. We doken op de IFA dan ook de TCL-hal in om zoveel mogelijk over deze aparte smartphone te weten te komen.

Het ontwerp

Voordat we het over die nachtcamera gaan hebben, eerst maar eens een beter beeld vormen van het uiterlijk van de Plex. Het is een smartphone met een glazen achterkant en volgens de fabrikant een metalen rand. Tot zover weinig nieuws, maar we moeten wel zeggen dat hij een stuk goedkoper aanvoelt dan de meeste andere telefoons die dit hebben. Zowel de achterkant als de randen voelen aan als plastic. Toch is het toestel best stevig als je het probeert te buigen.

Er is een witte en een zwarte versie, en beide hebben een s-vormig patroon als je ze in het licht houdt. De zwarte breekt het licht in regenboogkleuren en doet denken aan parelmoer. Als je niet te lang kijkt, lijken dit duurdere toestellen dan het zijn. Als je je ogen echter beter de kost geeft, zie en voel je wel dat het een middenklasser is en dat bij deze eerste TCL-smartphone wat verfijning ontbreekt.

Zo zit de 'dotch', ofwel het gat in het scherm voor de frontcamera, veel dichter bij de bovenbezel dan bij de zijbezel, wat het ontwerp niet ten goede komt. Ook is de rand tussen het scherm en de buitenkant erg groot, en is de bezel onder het scherm eveneens groter dan gewenst. Dat laatste kunnen we een telefoon met deze prijs echter wel vergeven. De achterkant ziet er even flitsend als verzorgd uit, met een opvallend rijtje camera's en een flitser aan beide kanten daarvan. De afwerking is net wat minder dan bij sommige andere toestellen in dit prijssegment, zoals de eveneens op de IFA aangekondigde Nokia 7.2. Ook voelen de knoppen minder fijn aan en zijn ze vermoedelijk van plastic.

Interessante cameraset-up

Het interessantste aan dit toestel is echter de cameraset-up. De primaire camera heeft de 48-megapixelsensor IMX582, die bijvoorbeeld ook in de Xiaomi Mi 9T zit. De pixels van deze sensor lijken volgens specificaties klein, waardoor ze weinig licht zouden kunnen opvangen, maar bij het maken van een reguliere 12-megapixelfoto worden er vier gecombineerd tot één pixel.

Camera Primair Ultragroothoek Nachtcamera Megapixels 48 16 2 Lensopening f/1.8 f/2.4 f/1.8 Sensorgrootte 1/2" 1/3" 1/2,8" Pixelgrootte 0,8μm 1μm 2,9μm Beeldhoek 79 graden 123 graden 77 graden Sensor IMX582 S5K3P9 OVO2K

De ultragroothoekcamera heeft een behoorlijke beeldhoek van 123 graden en dat komt regelmatig van pas. Er zit geen telelens op de camera, maar zoals gezegd wel een nachtcamera. Deze is niet bedoeld om foto's mee te maken; twee megapixel is ook wel een erg lage resolutie. Wel kun je er video's mee schieten met een resolutie van 1080x1920 pixels. De pixels van 2,9μm vangen relatief veel licht op, waardoor deze camera in theorie erg geschikt is voor nachtopnames. Waar je ook veel lichtopbrengst voor nodig hebt, zijn slowmotionvideo's. De camera kan 960fps-video's schieten met 1080p-resolutie, wat uniek is voor deze prijsklasse.

We hebben dat kunnen doen op de beursvloer en dat viel bepaald niet tegen. Waar je normaal gesproken een behoorlijk goed verlichte ruimte nodig hebt om 960fps-video's te schieten met bijvoorbeeld een Xperia-smartphone of recent Samsung Galaxy S-toestel, konden we met de Plex prima slowmotionvideo's schieten op de matig verlichte beursvloer. Natuurlijk zie je ruis, maar het resultaat is op het eerste gezicht best indrukwekkend, zeker met de prijs in het achterhoofd.

Ook doken we met de Plex een verduisterde ruimte met miniatuurlandschap in en vergeleken we de resultaten met die van de Xperia 1. De Plex herkende direct dat het te donker was voor de reguliere camera en schakelde over op de nachtcamera. We konden de video helaas niet van het toestel halen, maar op het smartphonescherm zag de video van de TCL Plex er een stuk helderder en gedetailleerder uit. Toch moeten we nog meer testen om echt te kunnen zeggen of deze nachtcamera veel meerwaarde biedt. Het is immers lastig te beoordelen op een klein scherm en bij een momentopname als deze. De helderheid van het scherm kan bijvoorbeeld een misleidende factor zijn bij de beoordeling. Veelbelovend is het wel, maar we willen de video's toch echt eerst vergelijken op een en dezelfde monitor voordat we een conclusie trekken.

Er is trouwens ook een Super Night Mode, waarmee je foto's kunt schieten in donkere omstandigheden. Ook deze modus deed het aardig, al was focussen in het donker een uitdaging. Verder hebben we nog een paar foto's kunnen schieten die we wel konden meesmokkelen.

De foto's van de primaire camera zien er op het eerste gezicht niet slecht uit wat kleur en detail betreft, hoewel we er bij een preview zoals gezegd nog niet veel van kunnen zeggen. De ultragroothoekfoto's zijn wat kwaliteit en kleur betreft beduidend minder dan de foto's die van de primaire sensor komen. We zien er in elk geval naar uit om de camera's van de TCL Plex te vergelijken met die van gelijkgeprijsde smartphones als de Nokia 7.2.

Volle en flink verbouwde Android-ervaring

Een nieuwe fabrikant brengt ook weer een nieuwe softwareskin mee en onze eerste indruk van de skin van TCL is niet best. TCL UI is volgestopt met bloatware die je niet kunt verwijderen en de Android-ervaring voelt niet soepel aan. De animaties zijn erg langzaam en tussen apps schakelen duurt lang. Als je iets te snel twee keer op de multitaskknop drukt, schakelt het toestel niet naar de vorige app. Hier is duidelijk nog werk aan de winkel en in de huidige vorm zou dit een reden zijn om de Plex niet aan te raden. TCL heeft verder ook bepaald niet de beste naam op het gebied van Android-updates en -upgrades, als we naar submerk Alcatel kijken tenminste. Dat is wel een merk met veel budgettoestellen, dus we zullen TCL een eerlijke kans geven.

De Plex heeft een Snapdragon 675-soc en dat is een vrij logische keuze voor deze prijsklasse. Verder zitten er een 3,5mm-jack, nfc en bluetooth 5 op het toestel. Wat dat betreft missen we niets. Je kunt bovendien niet zoals gebruikelijk bij bluetooth 5 naar twee, maar naar vier apparaten tegelijk broadcasten, zoals speakers of headsets. Er is duidelijk wel bezuinigd op de vingerafdrukscanner. Deze is zo zwak dat je hem amper voelt. De 3820mAh-accucapaciteit lijkt vrij ruim voor de 5,53"-lcd, al moeten we dat natuurlijk eerst testen.

TCL heeft veel kennis op het gebied van schermtechnologie in huis en heeft die naar eigen zeggen gebruikt in de Plex. Nxtvision heet de technologie volgens TCL en houdt onder meer in dat video's zonder hdr een hdr-effect krijgen door 'kleur en contrast te versterken'. Wij zagen daar niet direct iets van terug, maar testen dat natuurlijk graag als hij eenmaal in ons testlab ligt.

Tot slot

De TCL Plex komt volgens planning begin 2020 naar Nederland en de prijs van 329 euro staat nog niet officieel vast voor de Benelux. Gezien de software is het zeker geen smartphone die we zonder meer zouden aanraden. Toch is het interessant dat er op de smartphonemarkt een merk bij komt dat het net even anders lijkt te willen aanpakken in de middenklasse. We zien er dan ook naar uit om de nachtcamera mee te nemen op een van onze nachtelijke avonturen.