Code wijst erop dat providers geavanceerde simlocks kunnen zetten in Android Q

Er is code online verschenen die erop wijst dat providers op geavanceerdere wijze simlocks kunnen zetten op smartphones met Android Q. Zo zou het onder meer mogelijk worden om per simslot whitelists en blacklists te maken van providers.

Zo kunnen providers onder meer virtuele providers op het eigen netwerk of concurrenten in andere landen blokkeren, meldt 9to5Google op basis van vier commits in de Android-code. Dat kan niet alleen in het simslot waar de simkaart van de provider inzit, maar bij dualsim-telefoons ook in het andere simslot. Daardoor kunnen gebruikers het tweede simslot alleen gebruiken als er een 'goedgekeurde simkaart' in het eerste simslot zit.

Simlocks bestaan nog steeds, al zijn ze in de Benelux veel minder aanwezig dan voorheen. Ook providers verkopen in de Benelux vooral 'unlocked' modellen zonder simlock. Een simlock zorgt ervoor dat providers ervoor kunnen zorgen dat klanten hun diensten blijven gebruiken als zij toestellen met korting verkopen. Die korting is mogelijk doordat providers erop rekenen dat er omzet terugkomt via diensten die klanten afnemen.

Google heeft code voor de functies in Android Q gezet, de komende Android-versie die vermoedelijk dit jaar uitkomt. De zoekgigant bracht afgelopen jaren telkens een grote Android-versie per jaar uit. Er verscheen afgelopen week al een uitgebreide video die nieuwe functies van Android Q liet zien.